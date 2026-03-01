Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ
GĐXH - Thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ đã rẽ sang 1 hướng khác khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ sự định hướng đúng đắn từ gia đình.
Năm 2017, cái tên Vương Hằng Ngật (sinh năm 2013 tại Thanh Đảo, Trung Quốc) bất ngờ vụt sáng và trở thành hiện tượng trên khắp các mạng xã hội đất nước tỷ dân.
Khi mới 3 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang bập bẹ tập nói, Hằng Ngật đã có thể nhận mặt hơn 3.000 chữ Hán, đọc làu làu hàng trăm bài thơ cổ và nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia.
Đỉnh điểm của sự nổi tiếng là khi cậu bé xuất hiện trong chương trình "Thử thách bất khả thi" (Challenge Impossible) của đài CCTV vào năm 5 tuổi. Trước hàng triệu khán giả, cậu bé đã khiến MC lão luyện Táp Bối Ninh phải kinh ngạc, thậm chí "toát mồ hôi" vì trí nhớ siêu phàm. Hằng Ngật có thể đọc vanh vách những bài thơ Đường hóc búa chỉ trong vài giây, đối đáp trôi chảy và thể hiện phong thái đĩnh đạc hiếm thấy ở một đứa trẻ mẫu giáo.
Người ta gọi cậu là "Tiểu thần đồng", "Vua trí nhớ" và kỳ vọng cậu sẽ trở thành một thiên tài kiệt xuất trong tương lai.
Cậu bé của hiện tại gây bất ngờ của thần đồng
Thông thường, những đứa trẻ nổi tiếng quá sớm dễ bị cuốn vào vòng xoáy thương mại, chạy show kiếm tiền và dần đánh mất tuổi thơ. Nhưng câu chuyện của Vương Hằng Ngật lại rẽ sang một hướng khác, nhờ vào người bà của mình, bà Hà Hà.
Bà nội, cũng là người thầy đầu tiên của Hằng Ngật, đã kiên quyết từ chối vô số lời mời quảng cáo và các hợp đồng béo bở. Bà nhận thức rõ: "Danh tiếng là con dao hai lưỡi. Nó có thể nâng đứa trẻ lên mây xanh nhưng cũng có thể dìm chết tương lai của nó".
Thay vì ép cháu đi diễn để kiếm tiền, gia đình đã chủ động "giảm nhiệt", đưa Hằng Ngật trở về với cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Bà không ép cậu bé phải học nhồi nhét để duy trì danh xưng thần đồng. Mọi kiến thức cậu tiếp thu đều xuất phát từ sự tò mò và niềm yêu thích tự nhiên.
Hiện tại, Vương Hằng Ngật đã 13 tuổi, là một học sinh cấp 2. Cậu bé không biến mất hoàn toàn nhưng xuất hiện rất chọn lọc.
Những năm gần đây (2022 - 2024), khán giả vẫn thấy Hằng Ngật quay trở lại sân khấu quen thuộc của "Cuộc thi Thơ ca Trung Quốc" (Chinese Poetry Conference) trên đài CCTV. Tuy nhiên, cậu bé giờ đây không còn mang áp lực phải "biểu diễn" những kỹ năng siêu nhiên.
Hằng Ngật của hiện tại cao lớn, chững chạc và đeo một cặp kính cận tri thức. Cậu vẫn giữ được niềm đam mê cháy bỏng với văn học và lịch sử, vẫn là một học sinh giỏi ở trường với thành tích xuất sắc, nhưng cậu sống đúng với lứa tuổi của mình: Có bạn bè, có sở thích riêng và không bị gánh nặng "thần đồng" đè bẹp.
Trên sân khấu năm 2023, khi được hỏi về ước mơ, Hằng Ngật không nói những điều to tát xa vời mà chỉ chia sẻ niềm vui giản dị khi được đắm mình trong thế giới của những vần thơ. Sự điềm đạm, khiêm tốn của cậu nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.
Hành trình từ một hiện tượng mạng 3 tuổi đến một cậu học trò giỏi giang 13 tuổi của Vương Hằng Ngật là câu trả lời đanh thép cho những phụ huynh đang mải miết ép con chín ép.
Gia đình Hằng Ngật đã chứng minh rằng: Phép màu không nằm ở việc đứa trẻ chạy nhanh bao nhiêu ở vạch xuất phát, mà nằm ở việc chúng có thể đi bao xa trên đường đời. Việc chấp nhận để con "bình thường hóa", từ chối hào quang ảo để đổi lấy sự phát triển bền vững, chính là tầm nhìn xa nhất mà người lớn có thể dành cho con trẻ.
