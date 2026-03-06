Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tiện nghi vật chất đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một "bệnh dịch" của sự lo âu và kiệt sức. Phải chăng công nghệ sinh ra không phải để giải phóng con người, mà để tối ưu hóa khả năng khai thác sức lao động của chúng ta?
Công nghệ từng được kỳ vọng là chìa khóa giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc và những lo toan sinh tồn. Tuy nhiên, trong thực tế, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, cảm giác phổ biến lại là kiệt sức, căng thẳng và bất an. Sự nghịch lý này có thể được lý giải rõ nét thông qua một phép ẩn dụ tưởng chừng rất đời thường: con gà.
Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, gà được nuôi thả trong không gian gia đình. Mặc dù điều kiện sống không hoàn hảo, thức ăn không ổn định, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng chính trong môi trường đó, gà có thể thực hiện đầy đủ các hành vi bản năng như kiếm ăn, giao phối, thiết lập trật tự xã hội và tương tác với môi trường tự nhiên. Cộng đồng gà hình thành cấu trúc ổn định, có phân cấp, có hợp tác, có vai trò rõ ràng. Vòng đời của gà kéo dài, nhịp sống chậm và tương đối hài hòa với tự nhiên.
Ngược lại, gà công nghiệp hiện đại được đặt trong điều kiện vật chất tối ưu. Nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, nước uống đều được kiểm soát chính xác bằng công nghệ. Rủi ro từ thiên địch gần như bị loại bỏ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự tước đoạt hoàn toàn hành vi tự nhiên. Không gian sống bị co nén, môi trường đơn điệu, cảm giác bị kiểm soát liên tục. Gà lớn nhanh bất thường, vòng đời bị rút ngắn tối đa, đổi lại là trạng thái căng thẳng kéo dài và các biểu hiện hành vi bất thường.
Điểm mấu chốt nằm ở mục tiêu của công nghệ. Công nghệ không được sử dụng để tối đa hóa hạnh phúc của gà, mà để tối đa hóa sản lượng thịt và trứng. Khi hiệu suất trở thành tiêu chí tối thượng, mọi yếu tố không trực tiếp phục vụ mục tiêu đó đều bị loại bỏ, kể cả sự thoải mái và tự do.
Phép so sánh này phản chiếu rõ nét vào đời sống con người hiện đại. Thành phố bê tông với nhịp sống dồn dập, môi trường làm việc được thiết kế tối ưu về năng suất, các gói lương thưởng được tính toán chi li như khẩu phần thức ăn.
Công nghệ thông tin khiến ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân gần như biến mất. Rời khỏi văn phòng không còn đồng nghĩa với kết thúc công việc. Một tin nhắn, một cuộc họp trực tuyến có thể kéo con người trở lại guồng quay lao động bất cứ lúc nào.
Cùng lúc, hiệu suất làm việc của con người ngày càng bị dữ liệu hóa. Thuật toán đo lường từng bước di chuyển của người giao hàng, từng nhịp của dây chuyền sản xuất, từng chỉ số đầu ra của lao động trí óc. Con người không chỉ làm việc nhiều hơn mà còn làm việc dưới sự giám sát liên tục, nơi mọi sai lệch đều có thể bị phát hiện và quy đổi thành áp lực.
Toàn cầu hóa và công nghệ thông tin còn đặt mỗi cá nhân vào mạng lưới cạnh tranh rộng lớn chưa từng có. Không còn là cạnh tranh trong phạm vi làng xã hay quốc gia, mà là cạnh tranh xuyên biên giới. Sự dịch chuyển của một mắt xích trong mạng lưới có thể tạo ra áp lực lan tỏa đến mọi người tham gia. Điều này khiến cảm giác bất an trở thành trạng thái thường trực.
Áp lực còn bắt đầu từ rất sớm, trong giáo dục, bùng nổ tri thức khiến chuẩn mực học vấn liên tục bị nâng cao. Những gì từng được coi là thành tựu nay trở thành điều tối thiểu. Việc đầu tư thời gian, tiền bạc và năng lượng cho giáo dục ngày càng lớn, nhưng không đảm bảo đầu ra tương xứng, làm gia tăng cảm giác bất ổn cho cá nhân và gia đình.
Khác với gà công nghiệp, con người vẫn giữ được khả năng nhận thức và phản kháng. Chính sự đấu tranh đó đã tạo ra các thiết chế xã hội như luật lao động, phúc lợi và nhân quyền, ngăn chặn việc khai thác đến mức cực đoan. Tuy vậy, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh hơn các cơ chế điều chỉnh xã hội, cảm giác mệt mỏi và lo âu vẫn là thực tế khó phủ nhận.
Câu hỏi đặt ra không còn là công nghệ có nên phát triển hay không, mà là con người sẽ sử dụng công nghệ để tối ưu hóa điều gì. Nếu hạnh phúc tiếp tục bị xem là yếu tố phụ, nguy cơ “chuồng gà hiện đại” đối với chính con người sẽ không còn là một phép ẩn dụ, mà trở thành trải nghiệm sống hàng ngày.
Đức Khương
Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”Tiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.
Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người dân Iran đang sống ở năm 1404 không phải là sự sai sót, nhầm lẫn mà do họ sử dụng hệ lịch riêng.
NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hayTiêu điểm - 2 ngày trước
Rà soát dữ liệu của một tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động hơn 20 năm, các nhà nghiên cứu NASA đã phát hiện một "dấu ấn sự sống" cực kỳ quan trọng.
Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATMTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Nam thanh nhiên 25 tuổi người Việt đã giả làm phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò để lừa tiền, hé lộ đường dây lừa đảo liên quan 28 nạn nhân với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên.
Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạtTiêu điểm - 3 ngày trước
Cây sự sống Trái Đất đã từng lung lay trong kỷ Tam Điệp, thời kỳ mà các sự kiện tuyệt chủng cứ lặp đi lặp lại một cách bí ẩn.
Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sángTiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới có khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống được, cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái ĐấtTiêu điểm - 4 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ đã rẽ sang 1 hướng khác khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ sự định hướng đúng đắn từ gia đình.
Khoa học viễn tưởng âm thầm thành sự thật sau cánh cửa nhà máy Trung Quốc khiến thế giới phải ngỡ ngàngTiêu điểm - 5 ngày trước
Từng sai sót, từng bài học, Trung Quốc đang quyết tâm thống lĩnh công nghệ trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.
Lộ bí mật của người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin có tài sản hơn 20 tỷ đồng, sở hữu nhiều khoản đầu tưTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin ở Ấn Độ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái ĐấtTiêu điểm
Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".