Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”
Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.
Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Valentin Bickel từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) tuyên bố rằng Sao Thủy - hành tinh nhỏ nhất hệ Mặt Trời - vẫn chưa thực sự "chết".
"Chết" ở đây không nói trực tiếp đến sự sống, nhưng là cái chết của một quá trình liên quan mật thiết với sự sống: Hoạt động địa chất.
Từ lâu, các nhà khoa học cho rằng Sao Thủy hiện chỉ là một khối cầu khô cằn, tẻ nhạt và hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng giờ đây, phối hợp với các cộng sự từ Đài quan sát Thiên văn Padova (Ý), tiến sĩ Bickel đã phát hiện ra những vệt sáng kỳ lạ trên hành tinh này khi sử dụng máy quang học để phân tích 100.000 hình ảnh độ phân giải cao được tàu MESSENGER của NASA chụp những năm 2011-2015, trước khi nó kết thúc sứ mệnh bằng cú đâm xuống bề mặt Sao Thủy.
Những vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt Sao Thủy có xu hướng tập trung ở các sườn hướng về phía Mặt Trời của các miệng hố, không phải lúc nào cũng xuất phát từ các hốc.
Thông thường các đường vân trên bề mặt của một hành tinh phải bị xói mòn nhanh chóng. Nếu đã "chết" từ lâu, Sao Thủy sẽ khó lòng có những đường vân tạo nên vệt sáng mà tàu vũ trụ đã quan sát được.
Vì vậy, các tác giả nghi ngờ rằng các vệt này vẫn đang hình thành và phát triển trên Sao Thủy ngày nay.
Nói cách khác, đây là bằng chứng về một hiện tại đầy biến động, dựa trên sự lưu chuyển nhiệt và các vật liệu dễ bay hơi, như lưu huỳnh, từ bên dưới bề mặt hành tinh.
"Hầu hết các vệt sáng dường như bắt nguồn từ những vùng trũng sáng, là những chiếc hố có thể đã hình thành do sự thoát khí của vật chất dễ bay hơi và thường nằm ở vùng nông bên trong hoặc dọc theo rìa của các miệng hố va chạm lớn" - tiến sĩ Bickel nói với Science Alert.
Phát hiện bất ngờ này vừa được trình bày trong bài báo khoa học vừa được đăng tải trên tạp chí Nature Communications Earth & Environment.
Nhóm tác giả hy vọng rằng họ sẽ tìm được những bằng chứng xác thực hơn thông qua BepiColombo, một tàu thăm dò Sao Thủy mà Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) dự định phóng trong năm nay.
Ở Trái Đất, hoạt động địa chất là một trong những yếu tố giúp cân bằng hóa học cho môi trường hành tinh, tạo ra các chu trình luân chuyển dưỡng chất tự nhiên, góp phần giúp sự sống ra đời và được duy trì dài lâu.
