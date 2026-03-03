Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM
GĐXH - Nam thanh nhiên 25 tuổi người Việt đã giả làm phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò để lừa tiền, hé lộ đường dây lừa đảo liên quan 28 nạn nhân với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên.
Nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật
Mới đây, phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo đã bắt nghi phạm Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không nghề nghiệp, cư trú tại quận Adachi) với các cáo buộc lừa đảo và trộm cắp. Cảnh sát chưa công bố việc nghi phạm thừa nhận hay phủ nhận hành vi.
Theo điều tra, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng Một năm nay, Thanh bị nghi đã cấu kết với một số đối tượng, sử dụng ứng dụng mai mối để giả làm phụ nữ, nhắn tin cho một người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Miyagi với nội dung đề nghị "hỗ trợ vốn vận hành trang web mua sắm trực tuyến".
Tin lời, nạn nhân chuyển khoảng 8 triệu yen (1,3 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Thanh bị cáo buộc đã rút khoảng một triệu yen (khoảng 160 triệu đồng) từ một cây ATM tại quận Adachi.
Cảnh sát thông tin mánh khóe của nghi phạm
Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là người quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để rút tiền bị chiếm đoạt từ nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, bao gồm lừa đảo hóa đơn giả và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Số tiền này sau đó được rửa tiền trước khi rút ra.
Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại thông minh được cho là dùng trong quá trình gây án cùng hơn 200 thẻ ATM đứng tên người khác.
Điều tra ban đầu cho thấy 28 người tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản được cho là nạn nhân của nhóm lừa đảo mà nghi phạm có liên quan. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 240 triệu yên (khoảng 40 tỷ đồng).
Vụ việc bị phanh phui sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát, cảnh báo rằng một số tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo đặc biệt.
Cơ quan điều tra cho biết khi rút tiền mặt, nghi phạm thường gửi tin nhắn qua ứng dụng LINE cho một người khác để nhận chỉ đạo. Điều này cho thấy có khả năng còn nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây và cuộc điều tra đang được mở rộng.
Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạtTiêu điểm - 2 giờ trước
Cây sự sống Trái Đất đã từng lung lay trong kỷ Tam Điệp, thời kỳ mà các sự kiện tuyệt chủng cứ lặp đi lặp lại một cách bí ẩn.
Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sángTiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới có khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống được, cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái ĐấtTiêu điểm - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ đã rẽ sang 1 hướng khác khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ sự định hướng đúng đắn từ gia đình.
Khoa học viễn tưởng âm thầm thành sự thật sau cánh cửa nhà máy Trung Quốc khiến thế giới phải ngỡ ngàngTiêu điểm - 2 ngày trước
Từng sai sót, từng bài học, Trung Quốc đang quyết tâm thống lĩnh công nghệ trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.
Lộ bí mật của người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin có tài sản hơn 20 tỷ đồng, sở hữu nhiều khoản đầu tưTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin ở Ấn Độ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.
Phát hiện kim loại lạ đến từ bên ngoài hành tinh bên trong kho báu 3.000 năm tuổiTiêu điểm - 3 ngày trước
Giữa những món đồ trang sức bằng vàng rực rỡ của thời đại đồ đồng tại Tây Ban Nha, các nhà khoa học đã tìm thấy thứ quý giá hơn cả vàng: những hiện vật được rèn từ "đá trời".
Hòn đá dát vàng khổng lồ chênh vênh trên vách núi cao 1.100m hàng nghìn năm, động đất 7,7 độ richter vẫn không rơiTiêu điểm - 3 ngày trước
Chỉ tiếp đất 78cm2 nhưng hòn đá kỳ lạ vẫn vững vàng hàng nghìn năm qua bên vách đá 1.100m, động đất cũng không suy chuyển.
Cải tạo nhà, cặp vợ chồng phát hiện ra "kho báu" ẩn giấu trong tườngTiêu điểm - 4 ngày trước
Một cặp vợ chồng đang cải tạo ngôi nhà của họ thì bất ngờ phát hiện ra hàng loạt những điều kỳ lạ ẩn giấu bên trong các bức tường.
Phát hiện thứ có khả năng làm Trái Đất đóng băng hoàn toànTiêu điểm - 5 ngày trước
Trái Đất từng bị hóa thành một quả cầu tuyết. Các nhà khoa học vừa tìm ra nguyên nhân rùng mình.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"Tiêu điểm
Loài động vật có vú "xây đập" tưởng tuyệt chủng 400 năm bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng một lần nữa tái xuất và lập tức gây “sốt” dư luận.