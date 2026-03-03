Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật

Nghi phạm Phan Nguyen Toan Thanh khi bị bắt. Ảnh: TBS

Mới đây, phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo đã bắt nghi phạm Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không nghề nghiệp, cư trú tại quận Adachi) với các cáo buộc lừa đảo và trộm cắp. Cảnh sát chưa công bố việc nghi phạm thừa nhận hay phủ nhận hành vi.

Theo điều tra, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng Một năm nay, Thanh bị nghi đã cấu kết với một số đối tượng, sử dụng ứng dụng mai mối để giả làm phụ nữ, nhắn tin cho một người đàn ông 52 tuổi ở tỉnh Miyagi với nội dung đề nghị "hỗ trợ vốn vận hành trang web mua sắm trực tuyến".

Tin lời, nạn nhân chuyển khoảng 8 triệu yen (1,3 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Thanh bị cáo buộc đã rút khoảng một triệu yen (khoảng 160 triệu đồng) từ một cây ATM tại quận Adachi.

Cảnh sát thông tin mánh khóe của nghi phạm

Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là người quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để rút tiền bị chiếm đoạt từ nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, bao gồm lừa đảo hóa đơn giả và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Số tiền này sau đó được rửa tiền trước khi rút ra.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại thông minh được cho là dùng trong quá trình gây án cùng hơn 200 thẻ ATM đứng tên người khác.

Điều tra ban đầu cho thấy 28 người tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản được cho là nạn nhân của nhóm lừa đảo mà nghi phạm có liên quan. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 240 triệu yên (khoảng 40 tỷ đồng).

Vụ việc bị phanh phui sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát, cảnh báo rằng một số tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo đặc biệt.

Cơ quan điều tra cho biết khi rút tiền mặt, nghi phạm thường gửi tin nhắn qua ứng dụng LINE cho một người khác để nhận chỉ đạo. Điều này cho thấy có khả năng còn nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây và cuộc điều tra đang được mở rộng.