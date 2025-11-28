Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục
GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.
Video: Cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục.
Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook ở Quảng Trị xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm người vây quanh, đe dọa, chửi mắng rồi ép một cô gái quỳ xuống và liên tục đánh vào người.
Cụ thể, trong đoạn video có một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát vào mặt. Một cô gái khác đeo khẩu trang tiếp tục lao đến tát, đánh liên tục vào người đang quỳ. Khi có người đi qua, nhóm này tạm dừng rồi quay lại tiếp tục đánh nạn nhân.
Đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người. Theo một số người dùng mạng xã hội, sự việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.
Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết, hiện chưa thể xác định vụ việc này xảy ra ở đâu. Sau khi có thông tin cho rằng sự việc này xảy ra trên địa bàn, xã chuyển giao thông tin để công an xã này điều tra, xác minh.
