Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.
Theo đoạn clip dài khoảng 32 giây, người đàn ông liên tục dùng vật giống thắt lưng đánh vào một tài xế đang quỳ cạnh chiếc xe buýt. Mặc dù nạn nhân chắp tay van xin, nhưng vẫn bị hành hung thô bạo.
Sau khi clip được đăng tải, hàng trăm bình luận xuất hiện trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi của người đàn ông quá hung hãn, coi thường pháp luật.
Nhiều người để lại bình luận thể hiện bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm khắc.
Đại diện hãng xe buýt T.T. ở Nghệ An xác nhận, nạn nhân là anh B., tài xế của công ty. Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Khi đến nơi giao, do trao đổi không rõ ràng về địa điểm và phí cước, người đàn ông này bất ngờ lao lên xe, tấn công tài xế B. và kéo xuống đường đánh.
"Dù nhiều hành khách đã can ngăn nhưng không được. Người này còn ép anh B. quỳ gối rồi dùng thắt lưng đánh liên tiếp, hành vi hết sức dã man, mang tính côn đồ", đại diện hãng xe buýt cho biết.
Hiện tài xế B. được cho nghỉ để đi khám sức khỏe. Hãng xe buýt báo cáo vụ việc tới Công an xã Tân Kỳ.
Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụPháp luật - 4 giờ trước
Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào CaiPháp luật - 12 giờ trước
Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.
Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiệnPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.
Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGTPháp luật - 1 ngày trước
Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.
Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tựPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồngPháp luật - 2 ngày trước
Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.
Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà ĐôngPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc NinhPháp luật - 3 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.