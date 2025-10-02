Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Theo đoạn clip dài khoảng 32 giây, người đàn ông liên tục dùng vật giống thắt lưng đánh vào một tài xế đang quỳ cạnh chiếc xe buýt. Mặc dù nạn nhân chắp tay van xin, nhưng vẫn bị hành hung thô bạo.

Sau khi clip được đăng tải, hàng trăm bình luận xuất hiện trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi của người đàn ông quá hung hãn, coi thường pháp luật.

Tài xế xe buýt hãng T.T. bị hành khách ép quỳ giữa đường ở Tân Kỳ (Ảnh: cắt từ clip).

Nhiều người để lại bình luận thể hiện bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm khắc.

Đại diện hãng xe buýt T.T. ở Nghệ An xác nhận, nạn nhân là anh B., tài xế của công ty. Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Khi đến nơi giao, do trao đổi không rõ ràng về địa điểm và phí cước, người đàn ông này bất ngờ lao lên xe, tấn công tài xế B. và kéo xuống đường đánh.

"Dù nhiều hành khách đã can ngăn nhưng không được. Người này còn ép anh B. quỳ gối rồi dùng thắt lưng đánh liên tiếp, hành vi hết sức dã man, mang tính côn đồ", đại diện hãng xe buýt cho biết.

Hiện tài xế B. được cho nghỉ để đi khám sức khỏe. Hãng xe buýt báo cáo vụ việc tới Công an xã Tân Kỳ.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

