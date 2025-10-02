Mới nhất
Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Thứ năm, 15:22 02/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Theo đoạn clip dài khoảng 32 giây, người đàn ông liên tục dùng vật giống thắt lưng đánh vào một tài xế đang quỳ cạnh chiếc xe buýt. Mặc dù nạn nhân chắp tay van xin, nhưng vẫn bị hành hung thô bạo.

Sau khi clip được đăng tải, hàng trăm bình luận xuất hiện trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi của người đàn ông quá hung hãn, coi thường pháp luật.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng - Ảnh 1.

Tài xế xe buýt hãng T.T. bị hành khách ép quỳ giữa đường ở Tân Kỳ (Ảnh: cắt từ clip).

Nhiều người để lại bình luận thể hiện bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm khắc.

Đại diện hãng xe buýt T.T. ở Nghệ An xác nhận, nạn nhân là anh B., tài xế của công ty. Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Khi đến nơi giao, do trao đổi không rõ ràng về địa điểm và phí cước, người đàn ông này bất ngờ lao lên xe, tấn công tài xế B. và kéo xuống đường đánh.

"Dù nhiều hành khách đã can ngăn nhưng không được. Người này còn ép anh B. quỳ gối rồi dùng thắt lưng đánh liên tiếp, hành vi hết sức dã man, mang tính côn đồ", đại diện hãng xe buýt cho biết.

Hiện tài xế B. được cho nghỉ để đi khám sức khỏe. Hãng xe buýt báo cáo vụ việc tới Công an xã Tân Kỳ.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phạt tài xế xe buýt mở cửa xe bất cẩn còn lớn tiếng đe dọa người đi đườngPhạt tài xế xe buýt mở cửa xe bất cẩn còn lớn tiếng đe dọa người đi đường

Tổ CSGT địa bàn TP Vinh (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) lập biên bản xử phạt hành chính tài xế xe buýt đẩy cửa đập vào cặp vợ chồng đang chở con nhỏ trên đường.


Song Hoàng
