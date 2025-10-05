Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gối
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh vào mặt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Sáng 5/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, đã nắm thông tin liên quan sự việc một nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ gối.
Theo thông tin lãnh đạo phường Thuận Hoá cung cấp, sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu vào chiều 2/10.
Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường mời phụ huynh và các em liên quan đến làm việc, đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường hỗ trợ, giúp học sinh ổn định sức khỏe và tinh thần.
Theo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, các phụ huynh hợp tác, phối hợp tích cực trong quá trình giải quyết sự việc. Nhà trường rất tiếc và nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc đến phụ huynh, học sinh về sự việc bạo lực học đường vừa xảy ra.
Về hướng xử lý, nhà trường kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, không định kiến, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức đúng hành vi và sửa chữa lỗi lầm.
Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, quản lý cảm xúc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với phụ huynh và các đoàn thể để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
"Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành trong việc định hướng dư luận tích cực, để sự việc được giải quyết mang tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh", đại diện Trường THCS Nguyễn Chí Diểu bày tỏ.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết, clip ghi lại cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay. Trong clip, nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chỉ nhìn, không ai can ngăn.
Đoạn clip sau khi được đăng tải gây bức xúc, nhiều người bình luận đề nghị nhà trường có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, đồng thời lên án hành vi bạo lực học đường.
