Phẫn nộ cảnh xe ô tô con 'cản đường' xe cứu thương khiến bệnh nhân nguy kịch không qua khỏi ở Tuyên Quang

Sáng ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc một xe ô tô 7 chỗ có hành vi không nhường đường cho xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 15/7/2026 trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang).

Chiếc xe ô tô con có dấu hiệu cản trở xe cấp cứu khiến nạn nhân tử vong. Ảnh cắt từ video

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang cũ) đang điều khiển xe chuyển tuyến cho một nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Khi di chuyển trên Quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc), xe cấp cứu gặp một ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A-093.XX chạy ngay phía trước nhưng quyết giữ tốc độ, không chịu nhường đường.

Mặc dù tuyến Quốc lộ 4C có đặc thù nhiều đèo dốc, đường hẹp, lái xe cứu thương đã liên tục bấm còi và phát tín hiệu ưu tiên xin vượt, nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn không hề giảm tốc độ hay có động thái nhường đường suốt một đoạn đường dài. Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết có mưa, mặt đường trơn trượt khiến xe cấp cứu không thể thực hiện vượt lên trong điều kiện không an toàn nếu phương tiện phía trước không chủ động hợp tác.

Nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NVCC

Do hành trình bị kéo dài vì bị cản trở di chuyển, nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch trên xe dù đã được các nhân viên y tế đi cùng liên tục thực hiện can thiệp thông khí nhân tạo để duy trì sự sống nhưng đã không qua khỏi. Nạn nhân tử vong ngay trên đường di chuyển đến bệnh viện.

Quá bức xúc trước hành vi của tài xế xe 7 chỗ, lái xe cứu thương sau đó đã cắt trích hình ảnh camera hành trình và đăng tải video lên mạng xã hội để phản ánh hành vi vô cảm của tài xế xe 23A-093.XX: "Tôi đã còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Bệnh nhân thì đang bóp bóng can thiệp, giờ đã tử vong rồi".

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh danh tính tài xế điều khiển phương tiện 23A-093.XX để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ y tế kể phút phá cửa xe, cấp cứu người gặp tai nạn trên cao tốc Thấy vụ tai nạn trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, các cán bộ y tế của Quảng Ninh lập tức xuống xe để hỗ trợ cấp cứu các hành khách bị thương.



