Phản ứng bất ngờ của Vân Dung khi phát hiện con trai yêu sớm

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý khi liên quan tới con trai của chị là diễn viên Long Vũ. "Vậy là tập này 2 đứa chúng nó chính thức đóng dấu chốt đơn rồi hả các bác", nữ nghệ sĩ bất ngờ với bước ngoặt trong phim "Mùa hè năm ấy".

Đặc biệt, nghệ sĩ Vân Dung còn quả quyết chuyện tình cảm của con trai trên phim là còn trẻ, chưa trải sự đời đã yêu đương từ lúc còn là học sinh. "Để mẹ chống mắt lên xem hai đứa sẽ đi đến đâu", nghệ sĩ Vân Dung quả quyết.

Nghệ sĩ Vân Dung.

Dưới bài viết là hàng loạt bình luận đến từ khán giả, không ít người tỏ ra lo lắng cho cuộc tình giữa Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) mới chớm nở đã gặp ngay "cửa ải" của "mẹ chồng" ngoài đời. Một số ý kiến khác lại cho rằng Khánh và Phương rất đẹp đôi, cả hai sẽ là cặp đôi hạnh phúc trong tương lai...

Điểm thú vị là dù đóng chung phim, Vân Dung và Long Vũ lại không vào vai mẹ con ruột. Nếu Khánh và Phương đến với nhau, Long Vũ từ con trai ngoài đời sẽ thành... 'con rể' của mẹ Vân Dung trên màn ảnh. Đây là tình tiết thú vị được nhiều khán giả quan tâm, bình luận sôi nổi.

Khánh và Phương chính thức có mối tình thuở học trò.

Trong tập 8 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Khánh đến nhà Phương để hỏi trực tiếp về chuyện tình cảm. Dù trong lòng đã thích Khánh từ lâu, Phương vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng khi phải trả lời Khánh trong tình huống mặt đối mặt. Khánh nhanh trí đưa ra hai đáp án cho Phương chọn. Cô nàng đã chọn "Có" thay cho câu trả lời của mình. Khánh đòi Phương xác nhận khoảnh khắc đặc biệt này. Hai đứa đưa ngón tay lên má nhau để đánh dấu khoảnh khắc này.

Sau đó, Khánh dành một tuần để tạo một dấu mộc nhỏ có chữ "K P" để đánh dấu chủ quyền của cả hai. Phương rất vui với món quà này. Cơn mưa rào bất chợt khiến Khánh phải kéo Phương chạy trú mưa. Cả hai ngại ngùng nắm tay nhau lần đầu tiên với mối quan hệ yêu đương.

Diễn viên Long Vũ và mẹ là nghệ sĩ Vân Dung.

Diễn viên Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001. Là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung. Long Vũ từng góp mặt trong các bộ phim: "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lối nhỏ vào đời", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Đi giữa trời rực rỡ", "Cầu vồng ở cuối chân trời".

Long Vũ đảm nhận vai Khánh trong "Mùa hè năm ấy". Trong phim, Khánh là nam sinh nghịch ngợm, hoạt ngôn, có phần bốc đồng nhưng sống tình cảm và hết lòng vì bạn bè. "Mùa hè năm ấy" cũng là bộ phim đầu tiên Long Vũ và mẹ cùng tham gia nhưng không đóng vai mẹ con. Nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Ngọc - mẹ của Phương, trong khi Long Vũ đảm nhận Khánh thời trẻ.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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