Diễn viên Thu Trang lần đầu xuất hiện sau tai nạn khâu hơn 20 mũi trên mặt

Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào' GĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.

Khoảnh khắc tai nạn hy hữu và phản ứng của Tiến Luật

Chia sẻ trên Tiền Phong về sự cố xảy ra cách đây khoảng một tháng tại Vũng Tàu, Thu Trang cho biết, đây hoàn toàn là một tai nạn bất cẩn ngoài ý muốn. Trong lúc đứng gần cửa, cô vô tình bị đập mạnh mặt vào cạnh cửa.

"Ban đầu tôi không nghĩ vết thương nặng đến như vậy. Nhưng khi tôi ôm mặt, máu chảy xuống rất nhiều. Anh Luật lo quá, hoảng hốt hỏi 'Trời ơi, có sao không' rồi ngất xỉu khi thấy tôi ngồi xuống với gương mặt đầy máu", nữ diễn viên nhớ lại.

Diễn viên Thu Trang hóm hỉnh, dù chính mình là nạn nhân nhưng cô lúc đó lại phải giữ bình tĩnh hơn cả ông xã.

Ngay sau đó, cô được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, cầm máu tại Vũng Tàu trước khi trở về TP.HCM để tiến hành khâu thẩm mỹ. Thu Trang cho biết, cô cảm thấy may mắn vì vết thương chỉ là tổn thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều.

Diễn viên Thu Trang (ảnh Facebook diễn viên).

Nỗ lực hồi phục và đính chính tin đồn bị hành hung

Xuất hiện tại sự kiện với diện mạo chỉn chu, Thu Trang giải thích cô đã phải make-up rất kỹ và sử dụng nhiều lớp mỹ phẩm để che đi vết thương. Hiện tại, vùng mặt của cô vẫn còn đau âm ỉ và đang trong quá trình điều trị tích cực để tránh để lại sẹo.

Trên Báo Lao Động, Thu Trang cũng đính chính những tin đồn thất thiệt xoay quanh vụ việc là do mình bị hành hung. Theo Thu Trang, khi ở bệnh viện có khán giả nhận ra và chụp hình lan truyền lên mạng xã hội, xuất hiện tin đồn sai sự thật rằng cô bị hành hung khiến đồng nghiệp và người hâm mộ hoang mang. Tiến Luật sau đó đã phải đăng bài đính chính trên trang cá nhân để trấn an mọi người.

Hiện tại, Thu Trang đã quay trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường, đồng thời dành thời gian chăm sóc da để sớm hồi phục hoàn toàn. Trong dự án phim Quý tử vượt giàu, Thu Trang và Tiến Luật tiếp tục tái hợp trên màn ảnh khi vào vai cặp vợ chồng Diệp - Phát, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả.