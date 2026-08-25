Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý
GĐXH - Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân đang là cái tên gây chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài phong trần, đầu đinh, ánh mắt sắc lạnh.
Trong dàn cast "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn... thì dàn sao trẻ cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong đó, diễn viên Đăng Trần - đầu trọc, gương mặt dữ dằn thủ vai Tráng sĩ sông nước - khiến khán giả tò mò.
Đăng Trần xuất hiện gây chú ý trong buổi ra mắt phim.
Cũng trong đám cưới của anh trai - Huy Trần với "đả nữ" Ngô Thanh Vân ở Đà Nẵng năm 2022, Đăng Trần lộ diện gây chú ý. Sau đó, trên mạng xã hội, Huy Trần thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ thân thiết cùng em trai - Đăng Trần. Mỗi dịp sinh nhật, ông xã Ngô Thanh Vân sẽ đăng tải hình ảnh chúc mừng, nhắc đến tên em trai. Có lần, cả 2 còn cùng nhau quay vlog nấu ăn thu hút hơn 2 triệu lượt xem, được khen vừa đẹp vừa khéo.
Đăng Trần sở hữu trang Instagram cá nhân hơn 7 nghìn người theo dõi. Trước đây, anh từng làm người mẫu hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, nhãn hàng nổi tiếng. Những năm trở lại đây, Đăng Trần thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia một số hoạt động nghệ thuật, quảng cáo. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn rất kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện đời tư, ít chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Trên Instagram cá nhân, Đăng Trần thường chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống đầy màu sắc, cá tính và đậm chất thời trang. Nam diễn viên gắn liền với mái tóc ngắn, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng chuẩn. Khán giả khen ngợi em trai Huy Trần là “cực phẩm điển trai”, có phong cách đậm dấu ấn riêng.
Khen Nghiệm hết lời, Phù Sa bị bà ngoại chỉnh đốnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phù Sa hết lời khen ngợi Nghiệm là người làm nhiều việc tốt, tuy nhiên bà Tư Mót thấy cháu gái hơi lố nên đã thẳng thắn góp ý.
Trao 82 phần quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú YênGiải trí -
GĐXH - Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 ghi dấu ấn đáng nhớ khi trao 82 phần quà, thăm hỏi người yếu thế tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên.
'Bống' Hồng Nhung ở PhápGiải trí -
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung mới đây có chuyến du lịch Pháp cùng 2 con. Nữ diva nhạc Việt tận hưởng cuộc sống thong thả tại đây.
Nữ sinh quê Thái Nguyên đến Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Hải Yến - nữ sinh quê Thái Nguyên, đang chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế tự tin. Cô mang trong mình nét đẹp văn hóa và du lịch Việt Nam, kết hợp với sự quyến rũ của tuổi trẻ và bản lĩnh nghệ thuật.
Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) bước vào tình yêuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau lần thổ lộ tại sân trường nhưng chưa nhận được câu trả lời, Khánh đến tận nhà Phương để hỏi rõ chuyện tình cảm.
Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung 'tiếp lửa' trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Thái LanGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương sẽ có màn biểu diễn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
Anh Tú Atus liên tục 'tố' DJ Mie là 'nhân vật vô cùng khó chịu'Giải trí -
GĐXH - Anh Tú Atus cùng DJ Mie có một màn kết hợp rất thú vị trong phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo".
Diệp Lâm Anh ở tuổi 37Giải trí -
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã đón tuổi 37 trong niềm hạnh phúc dâng trào. Điều đáng chú ý là cô nhận được món quà đặc biệt từ bạn trai.
Hoa hậu châu Á 1985: Từng đi phát tờ rơi, U70 lẻ bóng sau biến cố hôn nhânThế giới showbiz -
Giành giải Hoa hậu châu Á 1985, nữ nghệ sĩ này nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật làng giải trí Hong Kong thập niên 80-90.
Sau biến cố nợ 6 tỷ, Dương Cẩm Lynh tuổi 45: 'Cố gắng để ổn định cuộc đời này bên 2 con'Giải trí -
GĐXH - "Thời gian trôi thật nhanh, 3 năm qua với nhiều thay đổi và mẹ luôn cố gắng để ổn định cuộc đời này bên 2 con, dù có gì đi nữa!", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.