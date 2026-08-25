Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý

Cũng trong đám cưới của anh trai - Huy Trần với "đả nữ" Ngô Thanh Vân ở Đà Nẵng năm 2022, Đăng Trần lộ diện gây chú ý. Sau đó, trên mạng xã hội, Huy Trần thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ thân thiết cùng em trai - Đăng Trần. Mỗi dịp sinh nhật, ông xã Ngô Thanh Vân sẽ đăng tải hình ảnh chúc mừng, nhắc đến tên em trai. Có lần, cả 2 còn cùng nhau quay vlog nấu ăn thu hút hơn 2 triệu lượt xem, được khen vừa đẹp vừa khéo.