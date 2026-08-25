Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý

Thứ ba, 14:07 25/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân đang là cái tên gây chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài phong trần, đầu đinh, ánh mắt sắc lạnh.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 1.Gia đình Ngô Thanh Vân gây chú ý

GĐXH - Loạt ảnh đời thường mới của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con gái nhận được nhiều sự yêu thích. Trong đó bé Gạo thu hút với vẻ đáng yêu, còn “đả nữ” màn ảnh Việt cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 1.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 2.

Trong dàn cast "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn... thì dàn sao trẻ cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong đó, diễn viên Đăng Trần - đầu trọc, gương mặt dữ dằn thủ vai Tráng sĩ sông nước - khiến khán giả tò mò.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 3.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 4.

Đăng Trần xuất hiện gây chú ý trong buổi ra mắt phim.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 5.

Ít ai biết nam diễn viên chính là em trai ruột của Huy Trần - ông xã “đả nữ” Ngô Thanh Vân. Trước đây, Đăng Trần hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu chuyên nghiệp, có thời gian làm việc tại Canada.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 6.

Mặc dù có vợ là người nổi tiếng và bản thân cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, song Huy Trần rất kín kẽ trong việc chia sẻ chuyện đời tư. Hình ảnh hiếm hoi được ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ tại đám cưới năm 2022: “3 anh em nhà mình, 6 năm mới được gặp nhau đầy đủ như vậy. Huy thật sự cảm động”.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 7.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 8.

Cũng trong đám cưới của anh trai - Huy Trần với "đả nữ" Ngô Thanh Vân ở Đà Nẵng năm 2022, Đăng Trần lộ diện gây chú ý. Sau đó, trên mạng xã hội, Huy Trần thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ thân thiết cùng em trai - Đăng Trần. Mỗi dịp sinh nhật, ông xã Ngô Thanh Vân sẽ đăng tải hình ảnh chúc mừng, nhắc đến tên em trai. Có lần, cả 2 còn cùng nhau quay vlog nấu ăn thu hút hơn 2 triệu lượt xem, được khen vừa đẹp vừa khéo.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 9.

Đăng Trần cũng có mối quan hệ thân thiết với chị dâu - Ngô Thanh Vân. Trước đây khi về Việt Nam, nam diễn viên thường cùng vợ chồng anh trai đi chơi, chụp những hình ảnh cực ngầu. “Đả nữ” Ngô Thanh Vân còn từng hài hước kêu gọi nhận show biểu diễn cho em chồng.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 10.

Với vai diễn hành động trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ" lần này, Đăng Trần cho biết đã nhận được những lời khuyên chuyên môn có giá trị từ chị dâu "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Ví dụ như khi thực hiện các phân cảnh hành động, phải chú ý đến việc diễn xuất bằng mắt và biết dừng lại một nhịp đúng lúc để ống kính camera có thể bắt trọn các góc máy đặc tả người hùng (hero shots).

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 11.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 12.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 13.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 14.

Đăng Trần sở hữu trang Instagram cá nhân hơn 7 nghìn người theo dõi. Trước đây, anh từng làm người mẫu hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, nhãn hàng nổi tiếng. Những năm trở lại đây, Đăng Trần thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia một số hoạt động nghệ thuật, quảng cáo. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn rất kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện đời tư, ít chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 15.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 16.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 17.
Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý - Ảnh 18.

Trên Instagram cá nhân, Đăng Trần thường chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống đầy màu sắc, cá tính và đậm chất thời trang. Nam diễn viên gắn liền với mái tóc ngắn, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng chuẩn. Khán giả khen ngợi em trai Huy Trần là “cực phẩm điển trai”, có phong cách đậm dấu ấn riêng.

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