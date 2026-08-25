Trao 82 phần quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên

Đoàn Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 tổ chức "Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái" tới Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên, thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk) trao 82 phần quà cho người neo đơn, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Qua đó, cuộc thi tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và khắc họa nữ doanh nhân thời đại mới giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Ban Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 cùng các nhà tài trợ trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên.

Phát biểu tại chương trình, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam không chỉ tôn vinh nữ doanh nhân tiêu biểu mà còn là hành trình trải nghiệm, sẻ chia và phụng sự cộng đồng. Bà Hạnh Nguyên nhấn mạnh, 82 phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của Ban Tổ chức, nhà tài trợ, thí sinh, tiếp thêm niềm vui, nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn.



Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ tại chương trình "Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái".

Ông Lê Trung Kiên cho biết, số người được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên hiện có 82 người. Mỗi con số là một hoàn cảnh cần được chăm sóc lâu dài.



Theo đó, đoàn Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 đã trao 82 suất quà; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng giá trị 82 triệu đồng. Đón nhận nghĩa tình ấy, ông Lê Trung Kiên bày tỏ: "Với người cao tuổi, người neo đơn, người bệnh và những hoàn cảnh đặc biệt tại đây, mỗi phần quà không chỉ san sẻ khó khăn trước mắt mà còn cho thấy họ luôn được cộng đồng quan tâm. Sự đồng hành này là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm trong cuộc sống".

Ban Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 trao bảng tượng trưng 82 phần quà nghĩa tình đến đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên.

Ban Tổ chức, nhà tài trợ, mạnh thường quân và Top 19 thí sinh trực tiếp trao 82 phần quà cho các trường hợp khó khăn tại Trung tâm. Với những trường hợp tuổi cao, đau yếu hoặc không thể tự di chuyển, đoàn đã đến tận phòng thăm hỏi, trao quà. Lời động viên, sự hiện diện của thí sinh giúp hoạt động vượt khỏi ý nghĩa vật chất, trở thành sẻ chia ấm áp về tinh thần.

Ban Tổ chức và các thí sinh trực tiếp đến từng phòng trao quà cho những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại.

Khép lại chương trình, đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên trao giấy chứng nhận cho đại diện Ban Tổ chức và các nhà tài trợ, ghi nhận sự đồng hành cùng đóng góp thiết thực cho hoạt động cộng đồng.



Đại diện Trung tâm trao giấy chứng nhận ghi nhận sự đồng hành của Ban Tổ chức và các nhà tài trợ.

Ngoài ra, Top 19 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 còn có hoạt động diện áo dài đỏ in sao vàng, cùng Ban Tổ chức diễu hành bằng xe điện BYD đến Tháp Nghinh Phong. Hoạt động hưởng ứng 81 năm Quốc khánh 2/9, tạo nên dấu ấn giàu cảm xúc, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người và cảnh quan Tuy Hòa tới công chúng.



Sắc đỏ của tà áo dài, điểm xuyết sao vàng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi nữ doanh nhân. Không chỉ là trang phục, áo dài Việt gửi gắm tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống.

Sắc đỏ của tà áo dài sao vàng hòa cùng màu xanh áo đoàn đã tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng tại Tháp Nghinh Phong.

Tại Tháp Nghinh Phong, các thí sinh cùng Ban Tổ chức tham quan, tìm hiểu công trình biểu tượng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đồng hành cùng đoàn Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 là đoàn viên, thanh niên phường Tuy Hòa. Sắc đỏ áo dài hòa cùng màu xanh tuổi trẻ, tạo hình ảnh giàu sức sống, kết nối các thế hệ hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

Sau hoạt động cộng đồng, Top 19 tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, tối 26/8 tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên. Đêm thi tôn vinh bản lĩnh, sắc vóc, trí tuệ nữ doanh nhân và tìm chủ nhân mới của vương miện.