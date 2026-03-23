Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ báo mang thai đôi lần hai

Sau lần sinh đôi 6 năm trước, mới đây, vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui sắp đón thêm cặp song sinh.

"Khi bác sĩ báo sinh đôi tiếp, tôi còn nghĩ chắc bác sĩ đang đùa vì không lẽ xác suất nhỏ như vậy mình lại gặp đến hai lần. Cho tới khi tôi được xem màn hình siêu âm mới dám tin", nữ ca sĩ chia sẻ. Người đẹp cho biết lần thứ hai mang bầu đôi, cô vừa mừng vừa lo, tuy nhiên vì hai bé phát triển tốt nên cô thấy vô cùng may mắn".

Cùng với đó, Sara Lưu chia sẻ video ghi lại phản ứng của ông xã khi biết tin gia đình sắp có thêm hai thành viên mới. Khi nữ ca sĩ đưa giấy xét nghiệm cho chồng và báo mang thai đôi, Dương Khắc Linh không tin vào tai mình. Anh liên tục hỏi lại vợ về độ xác thực, bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng vì lần thứ hai cô có bầu song sinh.

Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ báo tin mang bầu đôi lần hai.

"Tôi thật sự rất bất ngờ không nghĩ rằng gia đình mình lại một lần nữa đón nhận niềm hạnh phúc song thai. Niềm vui quá lớn nên trong đêm dấu ấn đặc biệt của liveshow "Linh cảm", tôi đã quyết định chia sẻ ngay khoảnh khắc này với tất cả mọi người. Một "cú bật mí" đầy cảm xúc… mà đến lúc đó, cả hai bên gia đình vẫn còn chưa kịp biết nữa", nhạc sĩ Dương Khắc Linh bày tỏ.

Hồi 2025, Dương Khắc Linh và Sara Lưu kỷ niệm cột mốc 6 năm về chung nhà. "Với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có lúc nào trầm cả. Chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy", nhạc sĩ nhắn nhủ vợ. Anh nói bà xã luôn mang đến cho anh sự bình yên, ổn định nên sau nhiều năm, tình yêu anh dành cho bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Vợ chồng Dương Khắc Linh.

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu và cặp song sinh lần 1.

Dương Khắc Linh sinh năm 1980, học piano cổ điển 15 năm, tốt nghiệp Trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan). Anh làm giám khảo cho các chương trình Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí, Nhân tố bí ẩn,...

Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên, sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và du học ở Hàn Quốc. Những năm nay, cô ít ca hát, lui về chăm sóc gia đình.

Dương Khắc Linh gặp Sara Lưu lần đầu năm 2013, khi anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc một cuộc thi mà cô tham gia. Ấn tượng ban đầu của ca sĩ về anh là một người "dễ thương, gần gũi, không hề chảnh", dù khi đó nhạc sĩ vừa từ nước ngoài trở về, giao tiếp tiếng Việt còn chưa thành thạo. Điều anh bất ngờ là Sara Lưu là em gái của Lưu Hiền Trinh - đồng nghiệp mà nhạc sĩ quen biết từ lâu. Mãi đến sau này, anh mới phát hiện ra sự trùng hợp này.

Đến tháng 6/2019, Dương Khắc Linh cầu hôn vợ rồi tổ chức đám cưới. Họ chào đón cặp song sinh là hai bé trai vào một năm sau đó.



