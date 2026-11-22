Tối 22/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ. Đáng chú ý, 20kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong những xô bột giặt Thái Lan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 2h ngày 21/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ.

Đối tượng Lê Xuân Hưng tại cơ quan công an - (ảnh Công an Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Xuân Hưng (SN 1999, quê xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An), hiện đang thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Tang vật thu giữ là 20kg cần sa được các đối tượng cất giấu bên trong những xô bột giặt có nguồn gốc từ Thái Lan.

Theo cơ quan công an, Hưng từng có một tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù từ ngày 29/4/2024.

Tamg vật lực lượng chức năng thu giữ - (ảnh Công an Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan. Hưng có nhiệm vụ tiếp nhận số cần sa được vận chuyển từ Thái Lan về, sau đó cất giấu, chia nhỏ và mang đi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài.

Sau mỗi lần giao dịch, Hưng nhận tiền và chia nhau theo thỏa thuận với đối tượng cung cấp ma túy tại Thái Lan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

