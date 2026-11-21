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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, một chủ xe ô tô vừa bị cơ quan chức năng phạt khá nặng khi dán đè chữ trên biển số xe để che giấu phương tiện vi phạm giao thông.

Trước đó, hồi 23h29 ngày 24/10 và 01h36 ngày 03/11/2026, tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh, hệ thống camera ghi nhận một xe ô tô 02 lần không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Hình ảnh chiếc xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường. Ảnh: Cục CSGT

Bất ngờ, chủ xe mang biển số 51P-119.xx nhận thông báo phạt nguội nhưng phát hiện dấu hiệu có xe khác sử dụng biển số của mình nên đã phản ánh đến Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh.

Từ một thông báo phạt nguội bất thường, cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm.

Qua rà soát dữ liệu camera, đối chiếu đặc điểm phương tiện, chiều 20/11/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện, kiểm tra chiếc xe nghi vấn khi đang lưu thông tại phường Bắc Giang.

Chủ xe và phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Người điều khiển là N.Đ.H (trú tại xã Tân Dĩnh, TP Bắc Ninh). Đáng chú ý, biển số thật của xe là 51S-119.xx, nhưng đã bị dán đè chữ S thành P, biến thành 51P-119.xx. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe vẫn mang biển số đã bị thay đổi.

Với hành vi che, dán làm thay đổi chữ trên biển số, người vi phạm đối diện mức phạt 20–26 triệu đồng, trừ 06 điểm GPLX; 02 lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường bị phạt tổng cộng 01 triệu đồng.

Từ vụ việc trên cho thấy, camera không chỉ phát hiện vi phạm mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng giúp CSGT truy tìm phương tiện có dấu hiệu gian dối, bảo vệ quyền lợi người dân bị sử dụng biển số trái phép.