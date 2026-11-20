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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh vừa xử phạt nặng một thanh niên lái xe ô tô chạy vượt quá tốc độ cho phép 41 km/h.

Vào lúc 11 giờ 42 phút, ngày 19/11/2026, Tổ CSGT địa bàn Tiên Du, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện xe ô tô do N.T.H (SN 2005) chạy trên đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 60 km/h nhưng vượt quá quy định.

Tổ công tác sử dụng thiết bị đo tốc độ phát hiện lái xe H điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ 101 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 41 km/h.

Lái xe H điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ 101 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 41 km/h. Ảnh: Cục CSGT

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe theo điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo cơ quan chức năng, với tốc độ 101 km/h, xe ô tô di chuyển hơn 28 mét chỉ trong một giây, trong khi ở tốc độ 60 km/h, xe di chuyển khoảng 17 mét. Việc chạy quá tốc độ làm giảm thời gian xử lý tình huống, tăng quãng đường phanh và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chạy quá tốc độ cho phép, lái xe đối diện với mức phạt nặng. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ khi qua khu dân cư, nút giao, khu vực đông người và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Mỗi lái xe cần nâng cao ý thức, không vì nhanh vài phút mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông.