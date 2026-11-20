Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 16/11 vừa qua, Công an phường Xuân Đỉnh phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức bàn giao đối tượng truy nã quốc tế JUNG JIWON cho Cảnh sát Hàn Quốc theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Trước đó, ngày 27/7/2026, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận JUNG JIWON do Đại sứ quán Hàn Quốc đưa đến trụ sở để bàn giao. Theo hồ sơ, đây là đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc phát Lệnh truy nã quốc tế số A-11457/7-2026 ngày 21/7/2026 về hành vi "Lừa đảo tài chính và viễn thông". Trước khi được đưa đến cơ quan Công an, đối tượng này đã chủ động liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin đầu thú.

Qua quá trình xác minh và làm việc, cơ quan Công an xác định JUNG JIWON nhập cảnh vào Việt Nam gần nhất ngày 17/6/2026 qua Cửa khẩu quốc tế Nội Bài với mục đích du lịch. Sau khi nhập cảnh, đối tượng di chuyển xuống TP Hải Phòng và lưu trú tại đây khoảng một tháng.

Trong thời gian ở Việt Nam, do phát hiện hộ chiếu gặp vấn đề, JUNG JIWON đã quay lại Hà Nội để liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị hỗ trợ. Tại cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hàn Quốc và biết bản thân đang nằm trong diện bị truy nã.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Xuân Đỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất công tác xác minh, xử lý hồ sơ theo đúng trình tự pháp luật. Trên cơ sở trao đổi giữa các cơ quan liên quan, ngày 16/11/2026, JUNG JIWON chính thức được bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc tiếp nhận, xác minh và bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý người nước ngoài của Công an phường Xuân Đỉnh cũng như các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội. Hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.