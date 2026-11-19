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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), qua clip phản ánh vi phạm giao thông trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, vụ việc được làm rõ như sau: khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H (SN 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Hình ảnh B.M.H (SN 2008) điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe (ảnh cắt từ clip Cục CSGT)

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM Hà Phú Vinh. Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp:

Người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị xử phạt nặng. Ảnh: Cục CSGT

Đối với người điều khiển xe: Không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18–20 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện (là tổ chức): Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, mức phạt từ 56–60 triệu đồng.

Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo: Giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.