Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 18/11/2026 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, thuộc Công ty cổ phần Thành An (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi lý thuyết, Hội đồng sát hạch của đơn vị đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để rà soát. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thí sinh Hoàng Văn B. (SN 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu các thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài bằng cách quấn vào vùng nách và chân.

Ngay tại chỗ, Hội đồng sát hạch đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và tiến hành xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thiết bị điện tử được phát hiện trên người thí sinh. Ảnh: CSGT Lạng Sơn

Làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh Hoàng Văn B. cho biết do bản thân chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết nên tìm cách mang thiết bị hỗ trợ trái phép vào phòng thi.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, việc kiểm soát và phát hiện ngay tại khâu kiểm tra trước khi vào phòng thi đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để làm ảnh hưởng đến tính khách quan và kết quả kỳ sát hạch.

Theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết, phòng mô phỏng các tình huống giao thông, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.