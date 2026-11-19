Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, mở rộng điều tra vụ án đánh bạc xảy ra năm 2025 tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố 05 bị can có hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Đến nay tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 24 đối tượng.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên mạng internet thường xuyên đăng các quảng cáo lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến tại trang web như Kubet, Fun88, 8XBET, B123B, 33WIN… trong đó có một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Kết quả, ngày 25/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án Đánh bạc, xảy ra năm 2025 tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác, khởi tố 19 bị can về hành vi Đánh bạc, quy định tại Khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm 05 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được; ngày 18/11/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với: N.T.A (SN 1983, HKTT tại thôn Thụy Dân, xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên); N.C.Q (SN 1983, HKTT tại thôn Quyết Thắng, xã An Lão, TP. Hải Phòng); N.V.H (SN 1990, HKTT tại TDP Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP. Hải Phòng); V.Q.M (SN 1986, HKTT tại TDP Đa Phúc, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng); P.Đ.B (SN 1989, HKTT tại TDP Hoàng Động 3, phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng) về hành vi Đánh bạc, quy định tại Khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025

Quá trình điều tra cơ quan chức năngxác định: Vào khoảng tháng 8, tháng 9/2025, các đối tượng sử dụng điện thoại di động, kết nối mạng Internet để truy cập vào các trang đánh bạc như Kubet, Fun88, 8XBET, B123B, 33WIN… địa chỉ của các trang web này thay đổi liên tục để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đây là các trang Web tập hợp nhiều trò đánh bạc như: Xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá, quay hũ... đều có dạng cá cược thắng thua bằng tiền ảo trong trang web. Người chơi chỉ cần truy cập và trang web sau đó tạo tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền với trang đánh bạc cùng những người chơi khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định.

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