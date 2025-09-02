Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất
Một nghiên cứu mới về 15 ngôi sao loại M cho thấy các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.
Theo SciTech Daily, 4 ngoại hành tinh mới đã được khám phá nhờ một nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Heidelberg (Đức). Đáng chú ý, có tới 3 cái trong số đó thuộc nhóm "hành tinh giống Trái Đất".
Sử dụng dữ liệu từ CARMENES - một dự án tìm kiếm các hành tinh mới của Đức và Tây Ban Nha - nhóm nghiên cứu đã thăm dò 15 ngôi sao loại M.
Sao loại M còn được gọi là sao lùn đỏ, là loại sao nhỏ và có nhiệt độ thấp nhất, nhưng cũng có khả năng cao sở hữu các hành tinh quay xung quanh.
Dự án CARMENES sử dụng máy quang phổ cùng tên đặt tại Đài quan sát Calar Alto ở miền Nam Tây Ban Nha đã tìm kiếm các chuyển động tinh tế xung quanh các ngôi sao này để xác định các hành tinh tiềm năng.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics đã "thu hoạch" được 4 hành tinh mới.
Một trong số đó là một thế giới khổng lồ có khối lượng gấp 14 lần Trái Đất và mất tới 3,3 năm để quay quanh sao mẹ.
Ba hành tinh còn lại thuộc nhóm "hành tinh giống Trái Đất": Cũng là hành tinh đá như địa cầu, có khối lượng từ 1,03 đến 1,52 lần Trái Đất và chu kỳ quỹ đạo từ 1,43 đến 5,45 ngày.
Các hành tinh giống Trái Đất như vậy thường là mục tiêu của các cuộc săn tìm ngoại hành tinh, bởi được cho là có cơ hội tồn tại sự sống cao hơn.
Phân tích cũng cho thấy các hành tinh có kích thước và thành phần tương tự Trái Đất dường như thường quay quanh các ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn 1/6 Mặt Trời.
Ngoài ra, các hành tinh tương tự địa cầu như 3 thế giới vừa được khám phá cũng có thể phổ biến hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Đó là một tin vui bởi các hành tinh giống Trái Đất thường là mục tiêu của các cuộc săn tìm ngoại hành tinh, vì được cho là có cơ hội tồn tại sự sống cao hơn.
