Phát hiện "bản sao" của sinh vật ngoài hành tinh

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Hongping He và GS Jianxi Zhu từ Viện Địa hóa Quảng Châu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) đã tìm ra cách mà sự sống có thể tồn tại ở các thế giới ngoài hành tinh cằn cỗi như Sao Hỏa.

Phát hiện này đến từ nơi rất khắc nghiệt ngay trên Trái Đất của chúng ta: Dưới lòng đất.

Sao Hỏa và các hành tinh có hiện tượng động đất khác có thể sở hữu dạng sống ngầm giống Trái Đất - Ảnh minh họa: KRATOS

Mặc dù từng được cho là không thể sinh sống do thiếu ánh sáng Mặt Trời và các chất dinh dưỡng hữu cơ, tầng sâu bên dưới bề mặt Trái Đất hiện được công nhận là nơi cư trú của một sinh quyển rộng lớn và năng động.

Những sinh vật sống ở đó dựa vào các phản ứng oxy hóa khử vô cơ xảy ra trong quá trình tương tác giữa nước và đá.

Mặc dù vậy, vẫn còn lỗ hổng: Nguồn gốc chính xác của các chất oxy hóa giúp tạo ra các phản ứng nói trên cũng như nguồn hydro dồi dào đang nuôi dưỡng các sinh vật nhỏ này vẫn chưa rõ ràng.

Để giải quyết bí ẩn này, nhóm nghiên cứu đã mô phỏng động đất và phát hiện ra rằng các gốc tự do sinh ra trong quá trình nứt vỡ đá có thể phân hủy nước, tạo ra cả hydro và các chất oxy hóa như hydro peroxide (H₂O₂).

Trong các vết nứt giàu vi khuẩn, sản lượng hydro do đứt gãy liên quan đến động đất được phát hiện cao hơn tới 100.000 lần so với các con đường khác đã biết.

Quá trình này thúc đẩy hiệu quả chu trình oxy hóa khử của sắt, từ đó ảnh hưởng đến các quá trình địa hóa của các nguyên tố như carbon, nitơ và lưu huỳnh, từ đó duy trì quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong sinh quyển sâu.

Nghiên cứu này làm sáng tỏ thêm về các nguồn năng lượng và sự đa dạng sinh thái của sinh quyển sâu dưới bề mặt.

GS He và GS Zhu cũng lưu ý rằng các hệ thống đứt gãy trên các hành tinh giống Trái Đất khác có khả năng cung cấp điều kiện sống tương tự cho những dạng sống tương tự.

Vì vậy, các sinh vật ngầm của Trái Đất có thể chính là bản sao hoàn hảo của những sinh vật ngoài hành tinh mà nhân loại luôn tìm kiếm.

Thiết kế một sứ mệnh nhằm tìm kiếm các sinh vật giống như chúng, trên một thế giới có điều kiện giống như lòng đất của địa cầu, sẽ là hướng đi đầy hứa hẹn.



Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.

