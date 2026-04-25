Phát hiện báu vật la liệt dưới đáy biển, Mỹ và Trung Quốc chạy đua giành phần hơn, chìa khóa cho năng lượng tương lai
Một cuộc cạnh tranh mới đang hình thành dưới đáy đại dương, khi các cường quốc đẩy mạnh tìm kiếm nguồn khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng.
Sâu dưới đại dương, một cuộc đua mới đang diễn ra. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để tiếp cận các khoáng sản giá trị nằm dưới đáy biển.
Các kim loại như conban, nicken và mangan, vốn là thành phần quan trọng trong pin xe điện và công nghệ năng lượng sạch, đang trở thành mục tiêu khai thác mới. Những khoáng sản này tồn tại dưới dạng các khối tròn được gọi là “nốt đa kim” nằm rải rác khắp đáy biển sâu.
Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia nắm giữ nhiều giấy phép thăm dò đáy biển nhất. Trong khi đó, Mỹ đang tăng tốc để bắt kịp, nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược cho chuỗi sản xuất trong nước.
Sự cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kim loại phục vụ năng lượng sạch tăng mạnh trên toàn cầu. Các nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng hạn chế, khiến đáy biển trở thành “kho báu khai thác” mới.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác đáy biển sâu vẫn gây nhiều tranh cãi. Giới khoa học cảnh báo hoạt động này có thể làm tổn hại hệ sinh thái biển, vốn chưa được nghiên cứu toàn diện. Một số nghiên cứu cho thấy tác động môi trường có thể kéo dài hàng thập kỷ.
Trong bối cảnh nhu cầu tài nguyên tăng nhanh và công nghệ khai thác ngày càng tiến bộ, cuộc đua xuống đáy đại dương được dự báo sẽ tiếp tục nóng lên trong những năm tới.
Theo CNN
