Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào người

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Virginia và Phòng thí nghiệm Cấu trúc và động lực học tế bào thuộc Viện Quốc gia về Chứng điếc và các rối loạn giao tiếp khác (Mỹ) vừa xác định được một cấu trúc chưa từng biết trong tế bào người và nhiều động vật khác, được đặt tên là Hemifusome.

Theo Science Alert, hemifusome đóng vai trò lớn trong việc giúp tế bào phân loại, loại bỏ và tái chế các thành phần bên trong.

Hemifusome với các hình dáng khác nhau được tìm thấy trong tế bào người và một số động vật - Ảnh: ĐẠI HỌC VIRGINIA

"Chúng tôi nghĩ rằng hemifusome giúp kiểm soát cách tế bào đóng gói và xử lý vật chất. Khi quá trình này gặp trục trặc, nó có thể góp phần gây ra các bệnh ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể" - đồng tác giả Seham Ebrahim từ Đại học Virginia cho biết.

Không chỉ vậy, khám phá này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình luân chuyển và vận chuyển các hợp chất quan trọng cho hoạt động liên tục của bộ máy tế bào.

Để tìm ra hemifusome, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp điện tử đông lạnh cryoET để tạo ra phiên bản 3D của tế bào người, khỉ, chuột cống và chuột nhắt.

Bản tái tạo này cực kỳ chi tiết, để lộ cấu trúc bên trong tế bào ở độ phân giải cao.

Trong cả 4 loại tế bào, các nhà khoa học đều tìm thấy nhiều túi hình thành theo cặp, được phân chia bởi một thành gọi là màng bán hợp, hoạt động như các vật chứa để phân loại vật liệu bên trong tế bào, giống như các gói hàng.

Trong khi đó, hemifusome giống như một bến tàu nơi chúng kết nối và vận chuyển hàng hóa.

Nhóm tác giả cho rằng vẫn cần nghiên cứu thêm để tìm ra những chức năng cụ thể của bào quan này, cách thức hoạt động và vị trí của nó trong bức tranh tổng thể về bộ máy tế bào.

Phát hiện độc đáo về hemifusome vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.