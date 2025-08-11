Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào người
Cấu trúc Hemifusome hoạt động giống như một trạm trung chuyển hàng hóa bên trong tế bào.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Virginia và Phòng thí nghiệm Cấu trúc và động lực học tế bào thuộc Viện Quốc gia về Chứng điếc và các rối loạn giao tiếp khác (Mỹ) vừa xác định được một cấu trúc chưa từng biết trong tế bào người và nhiều động vật khác, được đặt tên là Hemifusome.
Theo Science Alert, hemifusome đóng vai trò lớn trong việc giúp tế bào phân loại, loại bỏ và tái chế các thành phần bên trong.
"Chúng tôi nghĩ rằng hemifusome giúp kiểm soát cách tế bào đóng gói và xử lý vật chất. Khi quá trình này gặp trục trặc, nó có thể góp phần gây ra các bệnh ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể" - đồng tác giả Seham Ebrahim từ Đại học Virginia cho biết.
Không chỉ vậy, khám phá này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình luân chuyển và vận chuyển các hợp chất quan trọng cho hoạt động liên tục của bộ máy tế bào.
Để tìm ra hemifusome, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp điện tử đông lạnh cryoET để tạo ra phiên bản 3D của tế bào người, khỉ, chuột cống và chuột nhắt.
Bản tái tạo này cực kỳ chi tiết, để lộ cấu trúc bên trong tế bào ở độ phân giải cao.
Trong cả 4 loại tế bào, các nhà khoa học đều tìm thấy nhiều túi hình thành theo cặp, được phân chia bởi một thành gọi là màng bán hợp, hoạt động như các vật chứa để phân loại vật liệu bên trong tế bào, giống như các gói hàng.
Trong khi đó, hemifusome giống như một bến tàu nơi chúng kết nối và vận chuyển hàng hóa.
Nhóm tác giả cho rằng vẫn cần nghiên cứu thêm để tìm ra những chức năng cụ thể của bào quan này, cách thức hoạt động và vị trí của nó trong bức tranh tổng thể về bộ máy tế bào.
Phát hiện độc đáo về hemifusome vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.
Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợTiêu điểm - 13 giờ trước
Người đàn ông 67 tuổi suýt thiệt mạng sau khi gặp sự cố đáng sợ khi đang làm việc trong rừng.
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".
Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luậnTiêu điểm - 2 ngày trước
Bài đăng được bà mẹ chia sẻ trên Threads đã nhận về tương tác khủng.
Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêuTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Tỷ phú Bill Gates thay đổi khá nhiều khi có tình yêu mới.
Quốc gia phạt tù người dùng túi nilonTiêu điểm - 3 ngày trước
Bất kỳ người dân nào sản xuất, bán hoặc thậm chí chỉ sử dụng túi nilon cũng có thể đối mặt với án tù lên đến 4 năm hoặc phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.
Khám phá sốc: Thiên hà bị “hóa đá” suốt 7 tỉ nămTiêu điểm - 5 ngày trước
Tại nơi cách Trái Đất 3 tỉ năm ánh sáng, thiên hà cổ đại KiDS J0842+0059 giống như bị rơi ra khỏi dòng thời gian.
Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loạiTiêu điểm - 1 tuần trước
Đây mới chỉ là mở đầu.
Vì sao nữ sinh có điểm thi thấp nhất lớp nhưng vẫn được 2 trường đại học top đầu tranh giành, săn đón?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Nữ sinh Lưu Hạ Quân bất ngờ gây bão mạng xã hội khi đạt 462 điểm - thấp nhất lớp nhưng lại trúng tuyển 2 trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc và châu Á.
Lần đầu tiên trong lịch sử ghi được khoảnh khắc động đất 'trượt chậm’ dưới đáy biểnTiêu điểm - 1 tuần trước
Mới đây, các cảm biến dưới đáy biển ngoài khơi Nhật Bản vừa ghi lại hiện tượng động đất trượt chậm - một loại động đất ít ai biết đến nhưng đóng vai trò then chốt trong chu trình giải phóng năng lượng của Trái Đất.
Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.
Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?Tiêu điểm
GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.