Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn

Thứ tư, 06:44 03/09/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Gần ba thập kỷ sau khi biến mất giữa vùng núi tuyết, người đàn ông bất ngờ “trở về” trong hình hài gần như nguyên vẹn, bị đông cứng trong một sông băng đang tan chảy.

Thi thể của một người đàn ông mất tích 28 năm vừa được phát hiện trong một sông băng đang tan tại thung lũng Lady thuộc vùng núi hẻo lánh Kohistan, phía đông Pakistan.

Người phát hiện thi thể là một người chăn cừu, khi đi qua thung lũng thì tình cờ nhìn thấy một người bị chôn vùi trong băng, với quần áo vẫn còn nguyên. Khi tiến hành điều tra, cảnh sát tìm thấy một thẻ căn cước mang tên Naseeruddin, người từng được báo cáo mất tích vào tháng 6 năm 1997 sau khi rơi xuống một khe nứt sông băng. Sau khi xác minh, họ xác nhận thi thể đúng là Naseeruddin, người đàn ông mất tích gần ba thập kỷ trước.

Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn - Ảnh 1.

Thẻ căn cước được tìm thấy cùng thi thể (Nguồn: Omar Khan)

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là yếu tố chính khiến các sông băng trong khu vực tan chảy với tốc độ nhanh hơn do lượng tuyết rơi ngày càng ít và ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào lớp băng. Phát hiện này là minh chứng rõ rệt cho tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.

"Những gì tôi chứng kiến thật khó tin", Omar Khan, người chăn cừu đã tìm thấy thi thể, chia sẻ với BBC Urdu. "Thi thể gần như không có dấu hiệu phân hủy và quần áo thậm chí còn không bị rách." 

Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn - Ảnh 2.

Vùng núi Kohistan nơi thi thể được tìm thấy (Nguồn: Getty Images)

Sau khi thông tin về danh tính được xác nhận, nhiều người dân địa phương đã lên tiếng cung cấp thêm manh mối liên quan đến vụ việc.

Naseeruddin có vợ và hai con. Được biết, vào thời điểm mất tích, Naseeruddin đang cưỡi ngựa cùng người anh trai Kathiruddin. Do xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai anh em rời khỏi nhà và đến thung lũng Lady vào buổi sáng. Đến chiều, Naseeruddin đã bước vào một hang động và không quay trở lại. Kathiruddin sau đó đã kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Giáo sư Muhammad Bilal, Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats Islamabad, lý giải rằng thi thể người khi rơi vào sông băng sẽ lập tức bị đông cứng bởi nhiệt độ cực thấp, từ đó ngăn quá trình phân hủy. Do thiếu oxy và độ ẩm, cơ thể sẽ ở trạng thái ướp xác tự nhiên suốt nhiều năm.

Nguồn: BBC

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới về 15 ngôi sao loại M cho thấy các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.

Thành phố nào trên thế giới sẽ cạn kiệt nước đầu tiên?

Thành phố nào trên thế giới sẽ cạn kiệt nước đầu tiên?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Kabul, thủ đô của Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên cạn kiệt nguồn nước.

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Việc phát hiện mỏ vàng Vạn Cổ với trữ lượng tiềm năng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam đã gây chấn động giới địa chất Trung Quốc.

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học thế giới đã vật lộn để tìm ra loại vật liệu có thể chịu đựng đồng thời cả môi trường cực lạnh và áp lực cực lớn. Giờ đây, Trung Quốc đã tìm ra câu trả lời.

Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêm

Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêm

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Với hơn 90 năm chưa có phát hiện nào mới trong tự nhiên, có thể nói đây là một trong những loài vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất hành tinh từng được ghi nhận tại Việt Nam.

Ngôi làng hiếm có trên thế giới: Đàn ông và phụ nữ nói 2 ngôn ngữ khác nhau

Ngôi làng hiếm có trên thế giới: Đàn ông và phụ nữ nói 2 ngôn ngữ khác nhau

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Câu nói "Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim" là mình chứng rõ ràng nhất với ngôi làng ở Nigeria, nơi nữ giới và nam giới dùng hai ngôn ngữ khác nhau.

Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg

Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Nữ cần thủ cho biết, con cá tra dầu khổng lồ nặng 126kg này là món quà cô dành tặng cho người bạn quá cố.

Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên cây

Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên cây

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một người đàn ông ở Canada đã nghe thấy tiếng động lớn trong lúc đi dạo, khi nhìn lên cây thì bất ngờ thấy một chiếc máy bay bị tai nạn.

Chết trong 2 phút trên Sao Thủy, tan chảy trên Sao Kim: Khám phá sự thật rùng rợn về 'tour du lịch' 8 hành tinh và cái kết kinh hoàng!

Chết trong 2 phút trên Sao Thủy, tan chảy trên Sao Kim: Khám phá sự thật rùng rợn về 'tour du lịch' 8 hành tinh và cái kết kinh hoàng!

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Du lịch tới các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có thể là điều mơ ước đối với nhiều người, tuy nhiên thực tế lại vô cùng khác biệt so với tưởng tượng.

Đặt bức tranh vẽ người phụ nữ khóc huyền thoại vào phòng tối, phát hiện thông điệp bí mật đau lòng

Đặt bức tranh vẽ người phụ nữ khóc huyền thoại vào phòng tối, phát hiện thông điệp bí mật đau lòng

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Bức tranh "No Woman, No Cry" khắc chân dung một người mẹ.

Xem nhiều

Đang câu cá, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ dài gần 10 mét xuất hiện trên sông Hàn

Đang câu cá, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ dài gần 10 mét xuất hiện trên sông Hàn

Chuyện đó đây

Một người đàn ông đã ghi lại cảnh một sinh vật lớn, bí ẩn di chuyển dưới sông Hàn ở Seoul, khiến nhiều người đặt câu hỏi về danh tính của nó.

Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Chuyện đó đây
"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

Chuyện đó đây
55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

Chuyện đó đây
Phát hiện loài côn trùng khổng lồ mới nặng nhất từ trước tới nay

Phát hiện loài côn trùng khổng lồ mới nặng nhất từ trước tới nay

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top