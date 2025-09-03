Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Gần ba thập kỷ sau khi biến mất giữa vùng núi tuyết, người đàn ông bất ngờ “trở về” trong hình hài gần như nguyên vẹn, bị đông cứng trong một sông băng đang tan chảy.
Thi thể của một người đàn ông mất tích 28 năm vừa được phát hiện trong một sông băng đang tan tại thung lũng Lady thuộc vùng núi hẻo lánh Kohistan, phía đông Pakistan.
Người phát hiện thi thể là một người chăn cừu, khi đi qua thung lũng thì tình cờ nhìn thấy một người bị chôn vùi trong băng, với quần áo vẫn còn nguyên. Khi tiến hành điều tra, cảnh sát tìm thấy một thẻ căn cước mang tên Naseeruddin, người từng được báo cáo mất tích vào tháng 6 năm 1997 sau khi rơi xuống một khe nứt sông băng. Sau khi xác minh, họ xác nhận thi thể đúng là Naseeruddin, người đàn ông mất tích gần ba thập kỷ trước.
Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là yếu tố chính khiến các sông băng trong khu vực tan chảy với tốc độ nhanh hơn do lượng tuyết rơi ngày càng ít và ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào lớp băng. Phát hiện này là minh chứng rõ rệt cho tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.
"Những gì tôi chứng kiến thật khó tin", Omar Khan, người chăn cừu đã tìm thấy thi thể, chia sẻ với BBC Urdu. "Thi thể gần như không có dấu hiệu phân hủy và quần áo thậm chí còn không bị rách."
Sau khi thông tin về danh tính được xác nhận, nhiều người dân địa phương đã lên tiếng cung cấp thêm manh mối liên quan đến vụ việc.
Naseeruddin có vợ và hai con. Được biết, vào thời điểm mất tích, Naseeruddin đang cưỡi ngựa cùng người anh trai Kathiruddin. Do xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai anh em rời khỏi nhà và đến thung lũng Lady vào buổi sáng. Đến chiều, Naseeruddin đã bước vào một hang động và không quay trở lại. Kathiruddin sau đó đã kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không có kết quả.
Giáo sư Muhammad Bilal, Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats Islamabad, lý giải rằng thi thể người khi rơi vào sông băng sẽ lập tức bị đông cứng bởi nhiệt độ cực thấp, từ đó ngăn quá trình phân hủy. Do thiếu oxy và độ ẩm, cơ thể sẽ ở trạng thái ướp xác tự nhiên suốt nhiều năm.
Nguồn: BBC
Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái ĐấtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới về 15 ngôi sao loại M cho thấy các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.
Thành phố nào trên thế giới sẽ cạn kiệt nước đầu tiên?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Kabul, thủ đô của Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên cạn kiệt nguồn nước.
55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ caoChuyện đó đây - 3 ngày trước
Việc phát hiện mỏ vàng Vạn Cổ với trữ lượng tiềm năng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam đã gây chấn động giới địa chất Trung Quốc.
"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạcChuyện đó đây - 4 ngày trước
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học thế giới đã vật lộn để tìm ra loại vật liệu có thể chịu đựng đồng thời cả môi trường cực lạnh và áp lực cực lớn. Giờ đây, Trung Quốc đã tìm ra câu trả lời.
Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêmChuyện đó đây - 4 ngày trước
Với hơn 90 năm chưa có phát hiện nào mới trong tự nhiên, có thể nói đây là một trong những loài vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất hành tinh từng được ghi nhận tại Việt Nam.
Ngôi làng hiếm có trên thế giới: Đàn ông và phụ nữ nói 2 ngôn ngữ khác nhauChuyện đó đây - 4 ngày trước
Câu nói "Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim" là mình chứng rõ ràng nhất với ngôi làng ở Nigeria, nơi nữ giới và nam giới dùng hai ngôn ngữ khác nhau.
Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kgChuyện đó đây - 5 ngày trước
Nữ cần thủ cho biết, con cá tra dầu khổng lồ nặng 126kg này là món quà cô dành tặng cho người bạn quá cố.
Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên câyChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một người đàn ông ở Canada đã nghe thấy tiếng động lớn trong lúc đi dạo, khi nhìn lên cây thì bất ngờ thấy một chiếc máy bay bị tai nạn.
Chết trong 2 phút trên Sao Thủy, tan chảy trên Sao Kim: Khám phá sự thật rùng rợn về 'tour du lịch' 8 hành tinh và cái kết kinh hoàng!Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Du lịch tới các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có thể là điều mơ ước đối với nhiều người, tuy nhiên thực tế lại vô cùng khác biệt so với tưởng tượng.
Đặt bức tranh vẽ người phụ nữ khóc huyền thoại vào phòng tối, phát hiện thông điệp bí mật đau lòngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Bức tranh "No Woman, No Cry" khắc chân dung một người mẹ.
Đang câu cá, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ dài gần 10 mét xuất hiện trên sông HànChuyện đó đây
Một người đàn ông đã ghi lại cảnh một sinh vật lớn, bí ẩn di chuyển dưới sông Hàn ở Seoul, khiến nhiều người đặt câu hỏi về danh tính của nó.