Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót
Một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quy định Genomic (CRG) ở Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện có thể mở ra hướng điều trị ung thư mới.
Hình ảnh một tế bào ung thư bị giới hạn (Ảnh: Centro de Regulación Genómica)
Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Communications, tế bào ung thư có thể tự "tăng năng lượng" tức thời khi bị nén chặt về mặt cơ học, giúp chúng sửa chữa DNA và sống sót trong môi trường khắc nghiệt.
Khi bị ép chặt, chẳng hạn lúc di chuyển trong khối u hoặc chui qua thành mạch máu, tế bào ung thư giải phóng một luồng năng lượng đột ngột. Các nhà khoa học nhận thấy ti thể (mitochondria) - thường được ví như "nhà máy năng lượng" của tế bào - di chuyển nhanh chóng đến bao quanh nhân tế bào, tạo thành một vòng sáng năng lượng. Hiện tượng này được nhóm nghiên cứu gọi là NAM.
Chỉ trong vài giây sau khi bị nén, mức năng lượng (ATP) trong nhân tế bào tăng tới 60%, giúp tế bào kịp thời sửa chữa các tổn thương DNA trước khi quá trình sao chép gen bị rối loạn. Trong thí nghiệm trên dòng tế bào ung thư HeLa, hiện tượng NAM xuất hiện ở 84% tế bào bị nén, nhưng gần như không thấy ở tế bào tự do.
"Điều này buộc chúng ta phải nhìn nhận lại vai trò của ti thể", Tiến sĩ Sara Sdelci - đồng tác giả nghiên cứu - cho biết," "Chúng không chỉ là pin tĩnh cung cấp năng lượng, mà còn là những 'lực lượng phản ứng nhanh' được kích hoạt khi tế bào bị đẩy đến giới hạn".
Để kiểm chứng tính thực tế, nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu sinh thiết khối u vú từ 17 bệnh nhân. Họ phát hiện các "vòng NAM" xuất hiện ở 5,4% nhân tế bào tại rìa xâm lấn của khối u, so với chỉ 1,8% ở lõi u đặc - chênh lệch gấp 3 lần. "Việc nhìn thấy dấu hiệu này trong mô bệnh nhân khẳng định tầm quan trọng của hiện tượng vượt ra ngoài phòng thí nghiệm", Tiến sĩ Ritobrata Ghose - đồng tác giả - nhấn mạnh.
Các thí nghiệm bổ sung chỉ ra rằng cấu trúc xương tế bào actin và lưới nội chất tạo thành khung vật lý giữ ti thể quanh nhân, hình thành "vòng năng lượng" đặc trưng. Khi nhóm nghiên cứu dùng thuốc latrunculin A để phá vỡ khung actin, NAM biến mất và dòng ATP cũng dừng lại.
Điều này gợi ý rằng, nếu các tế bào ung thư phụ thuộc vào "cú tăng năng lượng" này để xâm lấn, những thuốc ức chế khung tế bào có thể làm giảm khả năng lan rộng của khối u, mà không cần tấn công trực tiếp vào ti thể - từ đó giảm tác dụng phụ lên mô khỏe mạnh.
Nhóm nghiên cứu cho rằng hiện tượng "tăng năng lượng khi bị nén" có thể là cơ chế phổ quát trong sinh học, xảy ra ở cả tế bào miễn dịch, nơron thần kinh hoặc tế bào phôi - tất cả đều phải chịu áp lực vật lý trong quá trình phát triển hoặc di chuyển.
Tiến sĩ Sdelci kết luận: "Phát hiện này mở ra một lớp hiểu biết hoàn toàn mới về cách tế bào đối phó với căng thẳng vật lý và có thể là chìa khóa để kiểm soát ung thư trong tương lai".
Phát hiện cơ quan mới “ẩn mình” suốt hàng thế kỷ trong thân người, giới khoa học sững sờ vì lý do khó tinChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một phát hiện tình cờ trong lúc nghiên cứu ung thư đã dẫn các chuyên gia tới một cơ quan mới bí ẩn nằm sâu trong cơ thể người.
Phóng to 100 lần bức tranh Mona Lisa huyền thoại, chuyên gia giật mình phát hiện 3 bí mật ẩn giấuChuyện đó đây - 1 ngày trước
Nhờ công nghệ hiện đại, hậu thế đã phát hiện ra những bí mật của kiệt tác.
Con trâu cái "khổng lồ" được trả 445 triệu đồng, chủ nhân vẫn từ chối bánChuyện đó đây - 2 ngày trước
Con trâu cái Radha đã sản xuất được gần 36kg sữa tại một cuộc thi, vượt qua kỷ lục trước đó của trâu Reshma là gần 34kg sữa. Với kỷ lục này, chủ trâu cho biết sẽ không bán nó dù với bất cứ giá nào.
Tìm thấy kho báu chứa toàn tiền vàng, bạc quý giáChuyện đó đây - 2 ngày trước
Kho báu này bao gồm hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và móc cài bằng đồng.
Nhặt được vàng ở khách sạn, cô gái mang đi kiểm tra thì sốc nặngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Nhặt được sợi dây chuyền vàng trong khách sạn, cô gái sốc nặng khi biết nó có giá lên tới 280 triệu đồng.
Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trongChuyện đó đây - 3 ngày trước
Câu chuyện vẫn đang gây rúng động Thái Lan.
Người đàn ông câu được con cá tầm "khổng lồ" nặng hơn 250kgChuyện đó đây - 4 ngày trước
Đi thuyền ra giữa sông để câu cá, người đàn ông sau một hồi vật lộn đã câu được con cá tầm khổng lồ nặng 258kg, dài 3,35m trước sự ngạc nhiên của bạn mình.
Gặp 'thủy quái' to như xe buýt bơi trên mặt hồ, thợ săn nói: Những gì tôi thấy là độc nhất vô nhịChuyện đó đây - 4 ngày trước
Một đoạn video mới ghi lại cảnh tượng đáng sợ của "thủy quái" đã thổi bùng làn sóng tranh cãi chưa từng lắng xuống suốt hàng trăm năm qua.
Bí ẩn loài người "tiến hóa ngược" ở IndonesiaChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà khoa học vừa giải được câu đố lớn liên quan đến người Hobbit đảo Flores - Indonesia, tức loài người cổ Homo floresiensis.
Lần đầu tiên nước Anh trồng được lúaChuyện đó đây - 6 ngày trước
Tuy nhiên đây chưa chắc là chuyện đáng mừng.
Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trongChuyện đó đây
Câu chuyện vẫn đang gây rúng động Thái Lan.