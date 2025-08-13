Phát hiện cụm đền thờ 6.000 tuổi rùng rợn nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Một quần thể đền thờ lên tới 6.000 năm tuổi đã được tìm thấy tại khu vực gò Tadım gần TP Elazığ - Thổ Nhĩ Kỳ, là công trình tôn giáo - tín ngưỡng cổ nhất được biết đến ở lưu vực thượng Euphrates, điểm giao thoa văn hóa quan trọng của các nền văn minh cổ xưa.

Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với Bảo tàng Elazığ khai quật những tàn tích cổ xưa này và khám phá ra nhiều điều rùng rợn.

Các nhà khảo cổ đang khai quật cụm đền thờ rùng rợn ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: ANATOLIAN ARCHAEOLOGY

Theo Ancient Origins, khám phá nổi bật nhất trong quần thể đền thờ là một "kênh máu" nghi lễ chứa nhiều hài cốt người và động vật, được nối với một phiến đá bàn thờ đầy vết dao cắt.

"Kênh máu" đóng vai trò như một hệ thống thoát nước đáng sợ, đưa máu và nội tạng của các nạn nhân bị hiến tế vào một hố sâu, cho thấy các nghi lễ được tổ chức rất bài bản.

Bên trong quần thể đền thờ, các nhà khảo cổ đã phát hiện bốn bục thờ có thể được sử dụng để đặt lễ vật cầu nguyện, một lò sưởi thiêng và nhiều hiện vật nghi lễ khác nhau, phản ánh tín ngưỡng tâm linh của các cộng đồng cổ đại từng sống tại miền đất này.

Các đồ vật nghi lễ được tìm thấy bao gồm đồ gốm, dấu triện dùng trong giao dịch nông nghiệp, đầu mũi tên, vòng xoắn dùng trong sản xuất dệt may, và đáng chú ý là các bức tượng thần được chế tác từ đá, đất sét và xương.

Những bức tượng này đại diện cho một số hình thức biểu đạt tôn giáo mang tính biểu tượng sớm nhất được biết đến trong khu vực, có niên đại trước nhiều địa điểm tôn giáo nổi tiếng.

Nhà giám sát khảo cổ Ergün Demir, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết ngôi đền đã được xây dựng với nền đá vụn và tường gạch bùn - một kỹ thuật giúp chống chịu được cả thiên tai và sự xâm lược của con người.

Bố cục kiến trúc gợi ý về quy hoạch đô thị sơ khai với các cấu trúc gần nhau, biểu thị sự sắp xếp có chủ đích để thuận lợi cho các sinh hoạt cộng đồng.

Vị trí của ngôi đền gần sông Euphrates đã đặt nó vào một ngã tư văn hóa quan trọng, nơi ảnh hưởng của nền văn minh Lưỡng Hà hòa quyện với truyền thống Anatolian ở Thổ Nhĩ Kỳ cổ xưa.

Vị trí chiến lược này có thể đã nâng cao tầm quan trọng của ngôi đền như một trung tâm tôn giáo khu vực, thu hút khách hành hương và củng cố vai trò của nó trong quá trình hình thành nhà nước ban đầu.