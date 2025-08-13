Phát hiện cụm đền thờ 6.000 tuổi rùng rợn nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một quần thể đền thờ ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ với "kênh máu" đáng sợ và bàn thờ bằng đá có dấu dao
Một quần thể đền thờ lên tới 6.000 năm tuổi đã được tìm thấy tại khu vực gò Tadım gần TP Elazığ - Thổ Nhĩ Kỳ, là công trình tôn giáo - tín ngưỡng cổ nhất được biết đến ở lưu vực thượng Euphrates, điểm giao thoa văn hóa quan trọng của các nền văn minh cổ xưa.
Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với Bảo tàng Elazığ khai quật những tàn tích cổ xưa này và khám phá ra nhiều điều rùng rợn.
Theo Ancient Origins, khám phá nổi bật nhất trong quần thể đền thờ là một "kênh máu" nghi lễ chứa nhiều hài cốt người và động vật, được nối với một phiến đá bàn thờ đầy vết dao cắt.
"Kênh máu" đóng vai trò như một hệ thống thoát nước đáng sợ, đưa máu và nội tạng của các nạn nhân bị hiến tế vào một hố sâu, cho thấy các nghi lễ được tổ chức rất bài bản.
Bên trong quần thể đền thờ, các nhà khảo cổ đã phát hiện bốn bục thờ có thể được sử dụng để đặt lễ vật cầu nguyện, một lò sưởi thiêng và nhiều hiện vật nghi lễ khác nhau, phản ánh tín ngưỡng tâm linh của các cộng đồng cổ đại từng sống tại miền đất này.
Các đồ vật nghi lễ được tìm thấy bao gồm đồ gốm, dấu triện dùng trong giao dịch nông nghiệp, đầu mũi tên, vòng xoắn dùng trong sản xuất dệt may, và đáng chú ý là các bức tượng thần được chế tác từ đá, đất sét và xương.
Những bức tượng này đại diện cho một số hình thức biểu đạt tôn giáo mang tính biểu tượng sớm nhất được biết đến trong khu vực, có niên đại trước nhiều địa điểm tôn giáo nổi tiếng.
Nhà giám sát khảo cổ Ergün Demir, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết ngôi đền đã được xây dựng với nền đá vụn và tường gạch bùn - một kỹ thuật giúp chống chịu được cả thiên tai và sự xâm lược của con người.
Bố cục kiến trúc gợi ý về quy hoạch đô thị sơ khai với các cấu trúc gần nhau, biểu thị sự sắp xếp có chủ đích để thuận lợi cho các sinh hoạt cộng đồng.
Vị trí của ngôi đền gần sông Euphrates đã đặt nó vào một ngã tư văn hóa quan trọng, nơi ảnh hưởng của nền văn minh Lưỡng Hà hòa quyện với truyền thống Anatolian ở Thổ Nhĩ Kỳ cổ xưa.
Vị trí chiến lược này có thể đã nâng cao tầm quan trọng của ngôi đền như một trung tâm tôn giáo khu vực, thu hút khách hành hương và củng cố vai trò của nó trong quá trình hình thành nhà nước ban đầu.
Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trởTiêu điểm - 11 giờ trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều không mong đợi từ số mảnh vỡ của tiểu hành tinh Dimorphos mà "tàu cảm tử" DART của NASA từng lao vào.
Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ ChínTiêu điểm - 1 ngày trước
Hiểu biết của con người về "khu ta sống" tiếp tục bị thử thách.
Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào ngườiTiêu điểm - 1 ngày trước
Cấu trúc Hemifusome hoạt động giống như một trạm trung chuyển hàng hóa bên trong tế bào.
Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợTiêu điểm - 2 ngày trước
Người đàn ông 67 tuổi suýt thiệt mạng sau khi gặp sự cố đáng sợ khi đang làm việc trong rừng.
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".
Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luậnTiêu điểm - 3 ngày trước
Bài đăng được bà mẹ chia sẻ trên Threads đã nhận về tương tác khủng.
Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêuTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Tỷ phú Bill Gates thay đổi khá nhiều khi có tình yêu mới.
Quốc gia phạt tù người dùng túi nilonTiêu điểm - 5 ngày trước
Bất kỳ người dân nào sản xuất, bán hoặc thậm chí chỉ sử dụng túi nilon cũng có thể đối mặt với án tù lên đến 4 năm hoặc phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.
Khám phá sốc: Thiên hà bị “hóa đá” suốt 7 tỉ nămTiêu điểm - 6 ngày trước
Tại nơi cách Trái Đất 3 tỉ năm ánh sáng, thiên hà cổ đại KiDS J0842+0059 giống như bị rơi ra khỏi dòng thời gian.
Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loạiTiêu điểm - 1 tuần trước
Đây mới chỉ là mở đầu.
Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?Tiêu điểm
GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.