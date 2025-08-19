Phát hiện két sắt bí ẩn dưới sàn nhà vợ chồng trẻ "sốc nặng" khi nhìn thấy thứ bên trong
Một dự án cải tạo nhà đã trở thành tâm điểm chú ý khi thợ sửa ống nước phát hiện một két sắt ẩn dưới sàn ngôi nhà.
Dự án cải tạo nhà tưởng chừng như bình thường của vợ chồng Josh và Emily Brooks ở Anh đã bất ngờ trở thành một cuộc phiêu lưu đầy ly kỳ khi thợ sửa ống nước phát hiện một két sắt cũ có khóa nằm ẩn dưới sàn nhà.
Khám phá diễn ra khi nhóm thợ đang sửa đường ống sưởi dưới sàn. Trong đoạn video được Josh chia sẻ trên TikTok, một người thợ bất ngờ lật lớp gạch và phát hiện ra một vật thể tròn lạ. Sau đó được xác nhận là mặt số của một chiếc két sắt cổ.
"Tôi làm nghề này hai mươi năm rồi và chưa từng thấy chuyện như vậy", một người thợ chia sẻ trong kinh ngạc. Càng kỳ lạ hơn khi ngôi nhà được xây từ những năm 1940 và không có hồ sơ nào về chủ sở hữu trước đó, khiến nhiều người nghi ngờ rằng chiếc két có thể đã bị cố tình giấu kín từ lâu.
Quyết tâm khám phá bí mật bên trong, nhóm thợ đã sử dụng nhiều dụng cụ từ búa, máy khoan cho đến tua vít để mở chiếc két sắt dày 45mm này. Sau nhiều nỗ lực, họ cuối cùng cũng phá được ổ khóa và đưa camera vào kiểm tra. Bên trong là một tờ báo cũ được gấp cẩn thận, đề ngày 22 tháng 10 năm 1977, với tiêu đề đáng chú ý liên quan đến huấn luyện viên bóng đá Brian Clough.
Tuy nhiên, việc lật tờ báo lại không cung cấp thêm chi tiết nào về lý do tại sao nó lại được cất giấu kỹ lưỡng như vậy. "Thật điên rồ khi ai đó cất thứ này trong két sắt", một thợ sửa ống nước nhận xét.
Bên cạnh đó, họ cũng tìm thấy một vật nhỏ bằng vàng, được cho là một món trang sức hình quả địa cầu, và có thể là "Quả cầu Harmony kín" – một vật tượng trưng cho sự bảo vệ, thường được làm cho phụ nữ mang thai.
Tuy nhiên, những khám phá ấy không làm sáng tỏ được lý do tại sao chúng lại được cất giấu kỹ như vậy. Trái lại, nó làm dấy lên hàng loạt giả thuyết từ cộng đồng mạng. Một số người nghi ngờ đây là chứng cứ liên quan đến một vụ án chưa được giải quyết. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đó chỉ là một hộp thời gian phổ biến trong những năm 1970. Blue Peter đã làm một hộp thời gian nổi tiếng và mọi người chỉ bắt chước theo.
Dù chưa rõ ràng về ý nghĩa thực sự của những vật phẩm này, Josh cho rằng dù sự thật là gì thì trải nghiệm này thực sự kỳ lạ nhưng thú vị, và may mắn là anh đã không mở chiếc két khi các con còn ở nhà, bởi tờ báo có cả những nội dung nhạy cảm ở trang 3.
Sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên TikTok khi hàng nghìn người xem và bình luận, cho thấy sức hút từ những bí mật được chôn giấu ngay trong chính căn nhà của mình.
Quốc Tiệp (theo Daily Express)
