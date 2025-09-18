Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời
Các thành phần cơ bản cần thiết để xây dựng những hành tinh có sự sống đã được phát hiện ở nơi tưởng chừng rất chết chóc.
Bức xạ cực tím (UV) liều cao là "tử thần" với sự sống trên Trái Đất ngày nay. Nhưng ở nơi cách chúng ta 5.500 năm ánh sáng, điều không thể ngờ đến đã được kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb phát hiện.
Theo SciTech Daily, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tập trung nghiên cứu vào một ngôi sao trẻ có khối lượng tương đương Mặt Trời, được gọi là XUE 1, nằm cách chúng ta khoảng 5.500 năm ánh sáng trong tinh vân Lobster (tức tinh vân Tôm Hùm hay NGC 6357).
Tinh vân này chứa hơn 20 ngôi sao khổng lồ, bao gồm hai trong số các ngôi sao lớn nhất trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, cả hai đều phát ra lượng bức xạ cực UV cực lớn.
Quanh chúng còn có khoảng một chục ngôi sao trẻ nhỏ hơn, tất cả đều có đĩa tiền hành tinh và đều chịu tác động mạnh mẽ của tia UV cường độ cao. XUE 1 là một trong số đó.
Bài công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal cho biết việc phân tích các hạt bụi bên trong XUE 1 cho thấy đĩa tiền hành tinh của ngôi sao này có thể hình thành tới 10 hành tinh cỡ Sao Thủy trong tương lai.
Đáng ngạc nhiên hơn, các nhà khoa học cũng nhận thấy dấu hiệu của hơi nước, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide và acetylen.
Đó là những nguyên liệu căn bản mà một hệ sao cần có để tạo ra sự sống trong tương lai.
Theo GS Konstantin Getman từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), đồng tác giả, chỉ riêng việc phát hiện ra một đĩa tiền hành tinh dù bị xói mòn bởi bức xạ cực tím nhưng vẫn đang tạo ra hành tinh là một bất ngờ.
Việc tìm thấy các phân tử tiền thân của sự sống trong đó càng đáng giá hơn.
Điều này cho thấy các ngôi sao có hành tinh có thể phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta, bao gồm việc tồn tại ở những vùng không gian "tử thần".
Ngoài ra, các phân tử liên quan đến sự sống tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt đó là lời gợi ý về khả năng tồn tại các dạng sống ngoài hành tinh không cần đến những điều kiện ôn hòa như sinh vật Trái Đất đang hưởng thụ.
Các nhà khoa học kỳ vọng những phương tiện quan sát hiện đại hơn sau này có thể đem lại câu trả lời cụ thể.
Cây cối ven Tây Hồ ở Trung Quốc đồng loạt liên tục "nhả khói", chuyên gia lập tức vào cuộcChuyện đó đây - 7 giờ trước
Cảnh tượng cây cối ven Tây Hồ (Hàng Châu) bỗng nhiên "phả khói" đen xám khiến nhiều người xôn xao.
Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.
Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Những biến đổi bất thường của sóng địa chấn sâu trong lòng đất đang hé lộ khả năng xuất hiện các hoạt động khác thường bên trong lõi Trái đất.
Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 nămChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phát hiện bất ngờ về bức tranh “Những cây ô liu” của chuyên gia đã khiến giới yêu nghệ thuật bàn tán xôn xao.
Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Thiên thạch đặc biệt này đã có một hành trình dài trong vũ trụ trước khi lao xuống McDonough (ngoại ô thành phố Atlanta), Hoa Kỳ.
Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sốngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình sâu trong lòng núi băng mang ý nghĩa rất lớn với nhân loại.
Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắtChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.
Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mớiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.
Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụChuyện đó đây - 6 ngày trước
Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bayChuyện đó đây - 6 ngày trước
Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bayChuyện đó đây
Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.