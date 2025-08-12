Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ Chín

Hình minh họa hành tinh nằm xa hơn cả Sao Diêm Vương - Ảnh: Future Publishing/Getty Images.

Một phát hiện mới ngoài vùng xa của Hệ Mặt Trời đang khiến cộng đồng thiên văn phải đánh giá lại giả thuyết về sự tồn tại của một Hành tinh Thứ Chín. Vật thể có tên tạm là 2023 KQ14, biệt danh Ammonite, vừa được phát hiện nhờ kính viễn vọng Subaru của Nhật Bản đặt tại Hawaii.

Tuy không phải là hành tinh, Ammonite được xếp vào nhóm thiên thể đặc biệt có tên “sednoid”, là những vật thể có quỹ đạo rất lệch tâm và cực kỳ xa xôi. Trong lịch sử quan sát thiên văn, chỉ có bốn senoid được xác nhận là tồn tại.

“Việc quỹ đạo hiện tại của 2023 KQ14 không trùng với các sednoid khác khiến giả thuyết Hành tinh Thứ Chín trở nên kém thuyết phục hơn. Có khả năng từng có một hành tinh trong Hệ Mặt Trời, nhưng sau đó đã bị đẩy ra ngoài, gây ra các quỹ đạo kỳ lạ mà chúng ta quan sát thấy ngày nay”, Tiến sĩ Yukun Huang của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản, người đã thực hiện các mô phỏng quỹ đạo, cho hay.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu Hành tinh Thứ Chín thực sự tồn tại, thì có thể nó còn ở xa hơn nhiều so với những gì chúng ta từng giả định.

Quỹ đạo của 2023 KQ14 (màu đỏ) so với quỹ đạo của ba sednoid còn lại (màu trắng). 2023 KQ14 được phát hiện khi đang ở gần điểm cận nhật, cách Mặt Trời 71 đơn vị thiên văn (tức 71 lần khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời). Điểm màu vàng biểu thị vị trí hiện tại của nó - Ảnh: NAOJ.

Tuy vậy, giả thuyết chưa hẳn đã bị bác bỏ hoàn toàn. Một khả năng khác là Hành tinh Thứ Chín từng tồn tại nhưng đã bị đẩy khỏi Hệ Mặt Trời, khiến những thiên thể từng quay quanh nó sở hữu những quỹ đạo bất thường như hiện tại. Hoặc nếu vẫn tồn tại, hành tinh này có thể nằm ở vị trí xa hơn nhiều so với những ước tính trước đây của các mô hình giả lập.

Ammonite được phát hiện trong khuôn khổ dự án FOSSIL, và được xác nhận bằng số dữ liệu thu thập được trong vòng hai thập kỷ. Phát hiện này tiếp tục thử thách ranh giới hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, và cuộc truy tìm Hành tinh Thứ Chín sẽ càng trở nên ly kỳ hơn bao giờ hết.