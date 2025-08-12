Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ Chín
Hiểu biết của con người về "khu ta sống" tiếp tục bị thử thách.
Một phát hiện mới ngoài vùng xa của Hệ Mặt Trời đang khiến cộng đồng thiên văn phải đánh giá lại giả thuyết về sự tồn tại của một Hành tinh Thứ Chín. Vật thể có tên tạm là 2023 KQ14, biệt danh Ammonite, vừa được phát hiện nhờ kính viễn vọng Subaru của Nhật Bản đặt tại Hawaii.
Tuy không phải là hành tinh, Ammonite được xếp vào nhóm thiên thể đặc biệt có tên “sednoid”, là những vật thể có quỹ đạo rất lệch tâm và cực kỳ xa xôi. Trong lịch sử quan sát thiên văn, chỉ có bốn senoid được xác nhận là tồn tại.
“Việc quỹ đạo hiện tại của 2023 KQ14 không trùng với các sednoid khác khiến giả thuyết Hành tinh Thứ Chín trở nên kém thuyết phục hơn. Có khả năng từng có một hành tinh trong Hệ Mặt Trời, nhưng sau đó đã bị đẩy ra ngoài, gây ra các quỹ đạo kỳ lạ mà chúng ta quan sát thấy ngày nay”, Tiến sĩ Yukun Huang của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản, người đã thực hiện các mô phỏng quỹ đạo, cho hay.
Điều đó cũng có nghĩa, nếu Hành tinh Thứ Chín thực sự tồn tại, thì có thể nó còn ở xa hơn nhiều so với những gì chúng ta từng giả định.
Tuy vậy, giả thuyết chưa hẳn đã bị bác bỏ hoàn toàn. Một khả năng khác là Hành tinh Thứ Chín từng tồn tại nhưng đã bị đẩy khỏi Hệ Mặt Trời, khiến những thiên thể từng quay quanh nó sở hữu những quỹ đạo bất thường như hiện tại. Hoặc nếu vẫn tồn tại, hành tinh này có thể nằm ở vị trí xa hơn nhiều so với những ước tính trước đây của các mô hình giả lập.
Ammonite được phát hiện trong khuôn khổ dự án FOSSIL, và được xác nhận bằng số dữ liệu thu thập được trong vòng hai thập kỷ. Phát hiện này tiếp tục thử thách ranh giới hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, và cuộc truy tìm Hành tinh Thứ Chín sẽ càng trở nên ly kỳ hơn bao giờ hết.
Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào ngườiTiêu điểm - 11 giờ trước
Cấu trúc Hemifusome hoạt động giống như một trạm trung chuyển hàng hóa bên trong tế bào.
Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợTiêu điểm - 1 ngày trước
Người đàn ông 67 tuổi suýt thiệt mạng sau khi gặp sự cố đáng sợ khi đang làm việc trong rừng.
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".
Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luậnTiêu điểm - 2 ngày trước
Bài đăng được bà mẹ chia sẻ trên Threads đã nhận về tương tác khủng.
Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêuTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Tỷ phú Bill Gates thay đổi khá nhiều khi có tình yêu mới.
Quốc gia phạt tù người dùng túi nilonTiêu điểm - 4 ngày trước
Bất kỳ người dân nào sản xuất, bán hoặc thậm chí chỉ sử dụng túi nilon cũng có thể đối mặt với án tù lên đến 4 năm hoặc phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.
Khám phá sốc: Thiên hà bị “hóa đá” suốt 7 tỉ nămTiêu điểm - 5 ngày trước
Tại nơi cách Trái Đất 3 tỉ năm ánh sáng, thiên hà cổ đại KiDS J0842+0059 giống như bị rơi ra khỏi dòng thời gian.
Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loạiTiêu điểm - 1 tuần trước
Đây mới chỉ là mở đầu.
Vì sao nữ sinh có điểm thi thấp nhất lớp nhưng vẫn được 2 trường đại học top đầu tranh giành, săn đón?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Nữ sinh Lưu Hạ Quân bất ngờ gây bão mạng xã hội khi đạt 462 điểm - thấp nhất lớp nhưng lại trúng tuyển 2 trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc và châu Á.
Lần đầu tiên trong lịch sử ghi được khoảnh khắc động đất 'trượt chậm’ dưới đáy biểnTiêu điểm - 1 tuần trước
Mới đây, các cảm biến dưới đáy biển ngoài khơi Nhật Bản vừa ghi lại hiện tượng động đất trượt chậm - một loại động đất ít ai biết đến nhưng đóng vai trò then chốt trong chu trình giải phóng năng lượng của Trái Đất.
Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?Tiêu điểm
GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.