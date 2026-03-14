Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Thứ bảy, 06:59 14/03/2026 | Tiêu điểm

Dữ liệu từ tàu Magellan của NASA chứng minh Trái Đất thực sự có "một người anh em song sinh".

Khi kiểm tra lại dữ liệu được tàu khám phá Sao Kim Magellan của NASA ghi lại từ những năm 1990, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hang động khổng lồ ở khu vực Nyx Mons của hành tinh này.

Đó là một tin cực kỳ tốt, theo nhiều nghĩa.

Phát hiện nơi trú ẩn bất ngờ ở hành tinh khác - Ảnh 1.

Dữ liệu tàu Magellan tiết lộ về hang động bí ẩn trên hành tinh láng giềng Sao Kim - Ảnh: NASA

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Lorenzo Bruzzone đến từ Đại học Trento (Ý) cho biết hang động vừa được phát hiện ở Sao Kim là một ống dung nham có bề rộng lên tới 1 km và có thể dài tới 45 km.

Các tính toán cho thấy lòng hang có thể cao ít nhất 375 m, với phần mái dày 150 m vô cùng vững chắc.

Phát hiện này vô cùng thú vị bởi hang động ống dung nham là một cấu trúc trước đây chỉ từng được ghi nhận trên Trái Đất, Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nếu như hang động loại này từng giúp người Trái Đất có nơi trú ngụ vào thời tiền sử thì trong tương lai, ống dung nham Sao Kim có thể cung cấp nơi trú ẩn hoàn hảo cho con người lẫn thiết bị nghiên cứu khoa học, giúp chống chọi với nhiệt độ gần 470 độ C, áp suất cực cao và những cơn mưa axit.

Quan trọng hơn, nó là bằng chứng cho thấy Sao Kim không phải một khối cầu chết.

Để có được ống dung nham lớn này, hành tinh "song sinh địa ngục" của Trái Đất từng có những dòng chảy nham thạch cực kỳ mạnh mẽ và ổn định, tương tự như các quá trình hình thành địa chất trên Trái Đất nhưng ở quy mô lớn hơn.

Hoạt động địa chất cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để sự sống được ra đời và duy trì trên một hành tinh, vì quá trình này giúp cân bằng thành phần hóa học của môi trường.

Có thể Sao Kim đã tiến hóa thành một thế giới khắc nghiệt, nhưng các nhà khoa học vẫn le lói hy vọng rằng hành tinh này - được cho là sinh ra theo cùng cách với Trái Đất và nằm ở rìa trong "vùng sự sống" của hệ Mặt Trời - từng là nơi trú ngụ của vài dạng sinh vật nào đó.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top