Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình
"Quái vật này" được mô tả có chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các nhà cổ sinh vật học vừa xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mà họ đặt danh pháp là Nagatitan chaiyaphumensis, có nghĩa là "Thần rắn Naga khổng lồ ở Chaiyaphum".
Được biết, tên gọi Nagatitan lấy cảm hứng từ Naga, sinh vật dạng rắn trong tín ngưỡng châu Á thường xuất hiện tại các đền chùa Thái Lan.
Sinh vật này thuộc về họ Euhelopodidae trong nhánh nhỏ Somphospondyli có đốt sống xốp. Nhánh này thuộc về một nhánh lớn hơn gọi là "dạng thằn lằn hộ pháp" - Titanosauriformes - của dòng dõi nổi tiếng Sauropoda (khủng long chân thằn lằn).
Như các loài khủng long chân thằn lằn khác, con vật này được tái hiện với chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul từ University College London (Anh), loài quái vật cổ đại này có thân hình dài đến 27m và nặng 25-28 tấn khi còn sống, biến nó thành loài khủng long lớn nhất từng được khai quật ở Đông Nam Á.
Ông Thitiwoot Sethapanichsakul cho biết Nagatitan có thể là loài ăn thực vật với khẩu phần gồm cây lá kim và dương xỉ hạt, những loại cây không cần nhai nhiều.
Theo các nhà nghiên cứu, khu vực nay là Thái Lan khi đó có khí hậu cận nhiệt đới với rừng thưa, đồng cỏ cây bụi và nhiều sông ngòi. Nagatitan sống cùng nhiều loài khủng long khác, như thằn lằn bay pterosaur, cá sấu và cá mập nước ngọt.
Kẻ săn mồi lớn nhất trong hệ sinh thái này là họ hàng của loài khủng long ăn thịt Carcharodontosaurus ở châu Phi, dài khoảng 8m và nặng khoảng 3,5 tấn. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng Nagatitan trưởng thành hầu như không có nhiều thiên địch do kích thước quá lớn.
Ông Paul Upchurch, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định khủng long sauropod phát triển rất nhanh sau khi nở để tránh bị săn mồi. Khi đạt kích thước lớn, chúng trở nên khó bị tấn công hơn.
Hóa thạch của Nagatitan chaiyaphumensis được khai quật từ hệ tầng Khok Kruat ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, trong lớp trầm tích có niên đại lên tới 113 triệu tuổi, tức thuộc thế Phấn Trắng sớm của kỷ Phấn Trắng.
"Chúng tôi gọi Nagatitan chaiyaphumensis là "người khổng lồ cuối cùng" của Thái Lan. Vì nó được phát hiện trong tầng đá chứa hóa thạch khủng long trẻ nhất của Thái Lan", tác giả Sethapanichsakul nói.
Các lớp đá trẻ hơn được hình thành vào cuối thời đại khủng long - tức cuối kỷ Phấn Trắng - ở khu vực này khó lòng chứa xương khủng long bởi khu vực này khi đó đã hóa thành một vùng biển nông. Vì vậy, con quái vật này có thể là loài khủng long chân thằn lằn cỡ lớn cuối cùng hoặc gần đây nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á.
"Việc phát hiện ra Nagatitan chaiyaphumensis mở rộng sự đa dạng đã biết của các loài khủng long chân thằn lằn ở Đông Nam Á và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về địa lý sinh học của nhóm Titanosauriform trong khu vực", các tác giả nói với Sci-News .
Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Lao Động)
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