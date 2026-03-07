Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

Thứ bảy, 20:37 07/03/2026 | Chuyện đó đây

Có một bí ẩn vũ trụ lớn làm các nhà khoa học đau đầu 70 năm qua: Những ngôi sao xanh trẻ mãi không già, dường như phá vỡ mọi quy luật.

Trong vũ trụ có những thiên thể mang biệt danh "ngôi sao xanh lạc loài", không nên tồn tại theo các lý thuyết về sự tiến hóa sao. Chúng được sinh ra tận 12 tỉ năm trước, nhưng vẫn giữ được các tính chất của sao trẻ cho đến ngày nay.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications đã chỉ ra bí quyết "trường sinh bất lão" đáng sợ của chúng: "Ăn thịt" các ngôi sao khác.

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ - Ảnh 1.

Các cụm sao cầu chứa nhiều ngôi sao xanh lạc loài, là những "sinh vật bất tử" của vũ trụ - Ảnh: NASA/ESA

Theo Live Science, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Francesco Ferraro từ Đại học Bologna (Ý) đã sử dụng kính viễn vọng Không gian James Webb để phân tích 48 cụm sao cầu chứa hơn 3.400 ngôi sao xanh lạc loài trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Những ngôi sao xanh bí ẩn này có tuổi đời lên tới 12 tỉ năm, tức ra đời khi vũ trụ 13,8 tỉ tuổi của chúng ta còn rất trẻ. Vì vậy, chúng là quần thể sao cổ xưa nhất của Ngân Hà.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngôi sao xanh lạc loài hiếm gặp hơn trong môi trường sao dày đặc, mặc dù những vùng này có nhiều khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các ngôi sao.

Thay vào đó, đa số chúng trú ngụ ở các khu vực "yên tĩnh", mật độ sao thấp.

Ở vùng vắng lặng của vũ trụ, các hệ sao đôi có thể chung sống hòa bình hàng tỉ năm mà không bị tách ra bởi tương tác với các vật thể khác. Đó là lúc một trong 2 ngôi sao âm thành biến thành "ma cà rồng", hút dần lớp vỏ của bạn đồng hành.

Lượng nhiên liệu "đánh cắp" được này giúp nó tiếp tục phản ứng nhiệt hạch, trở nên nóng hơn, sáng hơn và có màu xanh lam như một ngôi sao trẻ.

Bên cạnh đó, các ngôi sao này cũng may mắn khi được sinh ra với khối lượng khá khiêm tốn - chỉ khoảng 0,8 lần Mặt Trời.

Trong vũ trụ, sao càng nhẹ thì càng sống thọ vì chúng đốt nhiên liệu hydro cực kỳ chậm và tiết kiệm. Cộng thêm lượng hydro tước đoạt được từ bạn đồng hành xấu số, chúng dễ dàng xuyên qua lịch sử vũ trụ như những sinh vật bé nhỏ và bền bỉ.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian

Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Vật thể đầy mê hoặc MoM-z14 là thiên hà xa xôi và sơ khai nhất mà nhân loại từng được chiêm ngưỡng.

Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay

Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một "báu vật" trong bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe.

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Kỷ lục thế giới về thời gian chịu đựng trong căn phòng này thường chưa bao giờ vượt quá 1 giờ đồng hồ.

Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Nhiều người phải bất ngờ vì thực sự có chiếc máy như thế.

Phát minh loại pin "bắt chước lươn điện", tạo 600 volt chỉ trong chớp mắt

Phát minh loại pin "bắt chước lươn điện", tạo 600 volt chỉ trong chớp mắt

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Pin hydrogel đạt mật độ công suất kỷ lục 44 kW/m³ – cao nhất so với pin cùng loại trước đây.

Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạch

Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạch

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những dấu vết mong manh trên bùn đất lẽ ra phải biến mất sau một cơn mưa, nhưng tại sao chúng lại hóa đá và tồn tại trường tồn cùng thời gian? Câu trả lời nằm ở một quy trình địa chất tình cờ nhưng vô cùng kỳ diệu của tự nhiên.

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Năm 2026, cuộc đua giành danh hiệu tòa nhà cao nhất được dự báo vẫn tiếp diễn, với sự cạnh tranh của nhiều tòa cao ốc nổi tiếng.

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Đây có phải "cú lừa" lớn nhất lịch sử?

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một nghiên cứu mới cho thấy hành trình của tàu săn sự sống Europa Clipper mà NASA phóng năm 2024 có thể đem về tin rất tốt.

Xem nhiều

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

Chuyện đó đây

Một số đài thiên văn đã nhìn về quá khứ - theo nghĩa đen - và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Chuyện đó đây
10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

Chuyện đó đây
Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Nơi yên tĩnh nhất thế giới

Chuyện đó đây
Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top