Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

Trong vũ trụ có những thiên thể mang biệt danh "ngôi sao xanh lạc loài", không nên tồn tại theo các lý thuyết về sự tiến hóa sao. Chúng được sinh ra tận 12 tỉ năm trước, nhưng vẫn giữ được các tính chất của sao trẻ cho đến ngày nay.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communications đã chỉ ra bí quyết "trường sinh bất lão" đáng sợ của chúng: "Ăn thịt" các ngôi sao khác.

Các cụm sao cầu chứa nhiều ngôi sao xanh lạc loài, là những "sinh vật bất tử" của vũ trụ - Ảnh: NASA/ESA

Theo Live Science, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Francesco Ferraro từ Đại học Bologna (Ý) đã sử dụng kính viễn vọng Không gian James Webb để phân tích 48 cụm sao cầu chứa hơn 3.400 ngôi sao xanh lạc loài trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Những ngôi sao xanh bí ẩn này có tuổi đời lên tới 12 tỉ năm, tức ra đời khi vũ trụ 13,8 tỉ tuổi của chúng ta còn rất trẻ. Vì vậy, chúng là quần thể sao cổ xưa nhất của Ngân Hà.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các ngôi sao xanh lạc loài hiếm gặp hơn trong môi trường sao dày đặc, mặc dù những vùng này có nhiều khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các ngôi sao.

Thay vào đó, đa số chúng trú ngụ ở các khu vực "yên tĩnh", mật độ sao thấp.

Ở vùng vắng lặng của vũ trụ, các hệ sao đôi có thể chung sống hòa bình hàng tỉ năm mà không bị tách ra bởi tương tác với các vật thể khác. Đó là lúc một trong 2 ngôi sao âm thành biến thành "ma cà rồng", hút dần lớp vỏ của bạn đồng hành.

Lượng nhiên liệu "đánh cắp" được này giúp nó tiếp tục phản ứng nhiệt hạch, trở nên nóng hơn, sáng hơn và có màu xanh lam như một ngôi sao trẻ.

Bên cạnh đó, các ngôi sao này cũng may mắn khi được sinh ra với khối lượng khá khiêm tốn - chỉ khoảng 0,8 lần Mặt Trời.

Trong vũ trụ, sao càng nhẹ thì càng sống thọ vì chúng đốt nhiên liệu hydro cực kỳ chậm và tiết kiệm. Cộng thêm lượng hydro tước đoạt được từ bạn đồng hành xấu số, chúng dễ dàng xuyên qua lịch sử vũ trụ như những sinh vật bé nhỏ và bền bỉ.