Sưu tập hổ phách, đại thi hào Đức "nhốt" sinh vật 40 triệu tuổi mà không hay

Tại Bảo tàng Quốc gia Goethe (Đức) có một bộ sưu tập hổ phách đặc biệt, là một phần di sản của người được ca tụng là "người Đức vĩ đại nhất" - Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), một nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà khoa học và họa sĩ lừng danh thế giới.

Theo SciTech Daily, bộ sưu tập của đại thi hào Goethe đbao gồm 40 mảnh hổ phách từ vùng Baltic. Mới đây, các nhà khoa học từ Đạo học Jena (Đức) đã kiểm tra chúng và phát hiện 3 "bóng ma": Một con muỗi nấm, một con ruồi đen và một con kiến.

Chúng là những sinh vật hóa thạch, rất mờ nhạt nên không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Trong đó, con kiến là "ngôi sao", một "báu vật" thực sự đối với ngành cổ sinh vật học.

Viên hổ phách của đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe chứa một hóa thạch 40 triệu tuổi - Ảnh: BẢO TÀNG QUỐC GIA GOETHE

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Scientific Reports, con kiến hóa thạch nói trên lên đến 40 triệu tuổi và thuộc về loài Ctenobethylus goepperti, một loài kiến đã tuyệt chủng.

Con kiến thợ cổ đại này đã được bảo quản nguyên vẹn như khi còn sống bên trong mảnh hổ phách, giúp các nhà khoa học tái định nghĩa về loài này.

“Nhờ tình trạng bảo quản tuyệt vời và các cuộc điều tra sâu rộng, chúng tôi đã có thể mô tả nó chi tiết hơn bao giờ hết và thu được thông tin mới về loài này và các mối quan hệ của nó” - nhà nghiên cứu Bernhard Bock từ Bảo tàng Phyletisches của Đại học Jena cho biết.

Các bản quét không chỉ cho thấy những chi tiết bề mặt như lông tơ trên cơ thể con kiến, mà còn giúp các nhà nghiên cứu biết được cấu trúc giải phẫu chi tiết của con vật, giúp họ hiểu rõ hơn về vị trí của loài đã tuyệt chủng này trong câu chuyện tiến hóa rộng lớn hơn của loài kiến.

Theo các tư liệu về Goethe, ông đã thu thập hổ phách không phải vì chúng đẹp và quý giá, mà vì quan tâm đến đặc tính quang học của chúng.

Tuy nhiên, ông Goethe là người sáng lập ra ngành hình thái học (Morphology - tiếng Đức là Morphologie), một chuyên ngành đi sâu vào nghiên cứu hình thái của sinh vật, một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên với tính chất của "kho báu" mới được phát hiện từ di sản của ông.