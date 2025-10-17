Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
Theo Reuters , Bộ Nông nghiệp Úc mới đây cho biết đã phát hiện ra ấu trùng bọ cánh cứng khapra trong những sản phẩm tã được bày bán ở siêu thị trên toàn quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại loại côn trùng này có thể xâm nhập vào những kho chứa ngũ cốc và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nông sản.
Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Julie Collins cho hay, các ấu trùng bọ khapra được phát hiện trong container vận chuyển. Tính đến nay, có khoảng 1.500 thùng trong tổng số 2.000 thùng tã bị ảnh hưởng đã bị thu hồi, nhưng vẫn còn một số đang được lưu hành. Bà nhấn mạnh cần đảm bảo xử lý triệt để để loài bọ này không lan rộng. Bà Julie Collins nhấn mạnh rằng cần đảm bảo xử lý triệt để nhằm ngăn chặn loài bọ này lan rộng.
Cơ quan này cho biết, họ đã làm việc với các nhà nhập khẩu và bán lẻ tã nhằm truy tìm và xử lý tã có chứa ấu trùng, kể từ khi nhận được tin về việc phát hiện chúng ở tiểu bang New South Wales vào ngày 7/9.
Sinh vật có thể gây hại lớn cho ngành trị giá 12 tỷ USD của Úc
Bọ cánh cứng khapra là loài côn trùng nâu nhỏ, dài tối đa khoảng 3 mm. Ấu trùng của loại bọ này dài khoảng 4,5 mm, màu vàng nâu và có lông. Chúng thường tấn công lương thực dự trữ, khiến thực phẩm bị hư hỏng.
Theo Bộ Nông nghiệp Úc, bọ khapra là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành ngũ cốc trị giá 18 tỷ AUD (tương đương với 12 tỷ USD) của nước này. Sự xuất hiện của loài bọ này ở Úc sẽ khiến các đối tác thương mại có thể ngừng nhập khẩu hàng hóa của quốc gia này, từ đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Ông Xavier Martin, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân bang New South Wales, cảnh báo rằng tác động của bọ khapra có thể tương đương với một đợt bùng phát dịch lở mồm long móng ở động vật tại Úc. Theo ông, Chính phủ Úc phải làm mọi cách có thể để ngăn chặn cũng như diệt trừ loài bọ gây hại này, nếu không thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn.
Trên thực tế, theo Reuters, ấu trùng bọ được phát hiện trong sản phẩm tã Little One's Ultra Dry Nappy Pants Walker Size 5. Đây là loại tã chỉ phân phối ở hệ thống siêu thị Woolworths. Đại diện Woolworths cho biết, họ đã gỡ toàn bộ sản phẩm chưa bán ra khỏi kệ. Bộ Nông nghiệp Úc khuyến cáo khách hàng niêm phong tã đã mua và liên hệ với cơ quan chức năng.
Trong khi đó, Ontex, một nhà cung cấp của Bỉ, cho biết đơn vị này chưa rõ về nguồn gốc của ấu trùng và cũng không có bằng chứng cho thấy chúng xuất hiện trong quá trình sản xuất. Hiện nay, hoạt động tại nhà máy và kho hàng của Ontex ở Sydney đã bị tạm dừng cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra toàn diện và đảm bảo rằng hoạt động sản xuất và vận chuyển có thể tiếp tục an toàn.
Theo Bộ Nông nghiệp Úc, bọ cánh cứng Khapra có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện đã lan sang nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Úc là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn về lúa mì, lúa mạch và cao lương hàng năm. Quốc gia này vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ loài côn trùng này xâm nhập.
Bài tham khảo nguồn: Reuters, ABC News
Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.
Thảm họa đã bắt đầu như thế nào?
Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.
Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.
Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.
Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?
Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.
Một "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.
Các nhà khoa học đã phải bối rối.
