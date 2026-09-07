Phát hiện suy thận độ 2, cần làm gì để bảo vệ thận?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Suy thận độ 2 – khi "nhà máy lọc máu" bắt đầu suy giảm

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc máu, đào thải chất cặn bã, cân bằng nước – điện giải và điều hòa huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể bị ảnh hưởng toàn diện, không chỉ riêng hệ tiết niệu.

Nếu ví thận như một "nhà máy lọc máu", thì nephron chính là các đơn vị lọc siêu nhỏ hoạt động liên tục để xử lý ure, creatinin, acid uric và nước dư thừa.

Ở suy thận độ 2, mức lọc cầu thận (eGFR) thường dao động 60–89 ml/phút/1,73m² kèm dấu hiệu tổn thương thận kéo dài. Điều này cho thấy "nhà máy" đã bắt đầu có hư hại, dù khả năng lọc tổng thể vẫn còn tương đối ổn định.

Suy thận độ 2 - Tổn thương thận đã kéo dài

Vì vậy, nhiều người chưa có triệu chứng rõ ràng. Một số chỉ phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc xét nghiệm nước tiểu thấy protein/albumin, đặc biệt ở người có tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Một số biểu hiện có thể gặp gồm tiểu đêm, tiểu bọt, phù nhẹ, mệt mỏi hoặc huyết áp tăng. Tuy nhiên, các dấu hiệu này không đặc hiệu.

Khi một phần nephron bị tổn thương, các nephron còn lại sẽ tăng hoạt động để bù trừ. Cơ chế này giúp duy trì chức năng thận trong giai đoạn đầu nhưng cũng khiến bệnh dễ bị bỏ qua.

Nếu yếu tố gây hại tiếp tục tồn tại, các nephron còn lại sẽ chịu áp lực lớn hơn, dẫn đến protein niệu tăng, xơ hóa mô thận và giảm dần mức lọc cầu thận.

Vì vậy, suy thận độ 2 là giai đoạn cần chủ động kiểm soát sớm, không phải thời điểm "theo dõi chờ tiến triển".

Giảm gánh nặng cho thận bắt đầu từ kiểm soát nguyên nhân

Để làm chậm tiến triển suy thận độ 2, quan trọng nhất là kiểm soát tốt các nguyên nhân gây tổn thương thận, thay vì chỉ theo dõi chỉ số xét nghiệm.

Tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân chính. Huyết áp cao kéo dài làm tổn thương mạch máu trong cầu thận, còn đường huyết cao gây hại màng lọc, dẫn đến rò rỉ protein và albumin niệu sớm.

Ngoài ra, viêm cầu thận, gout, sỏi tiết niệu, béo phì và lạm dụng thuốc giảm đau cũng có thể làm thận suy yếu dần theo thời gian, đặc biệt khi mắc đồng thời nhiều bệnh lý này.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị bệnh nền, dùng thuốc đúng chỉ định và không tự ý thay đổi liều. Kiểm soát ổn định huyết áp và đường huyết là nền tảng bảo vệ thận lâu dài.

Về dinh dưỡng, nên giảm muối để hạn chế giữ nước và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhiều natri để giảm gánh nặng cho thận.

Chế độ ăn cho người suy thận độ 2 cần được kiểm soát tốt.

Lượng protein cần được cân đối hợp lý: không quá cao để tránh tăng áp lực lọc, nhưng cũng không quá thấp gây thiếu dinh dưỡng. Việc điều chỉnh cần cá thể hóa theo từng người.

Lượng nước uống cũng không cố định, mà phụ thuộc vào tình trạng phù, lượng nước tiểu và chỉ định bác sĩ. Uống quá nhiều hoặc quá ít đều có thể gây bất lợi.

Người bệnh nên duy trì cân nặng hợp lý, vận động đều đặn, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia để giảm nguy cơ tổn thương mạch máu và thận.

Vì vậy, khi kiểm soát tốt bệnh nền và điều chỉnh lối sống phù hợp, gánh nặng lên thận sẽ giảm, giúp các nephron còn lại hoạt động ổn định hơn và làm chậm tiến triển suy thận theo thời gian.

Thảo dược hỗ trợ chăm sóc thận từ giai đoạn sớm

Ở giai đoạn suy thận độ 2, khi chức năng lọc máu của thận đã bắt đầu suy giảm nhưng chưa quá nặng, mục tiêu điều trị không chỉ dừng lại ở kiểm soát bệnh nền mà còn hướng đến việc bảo vệ các nephron còn hoạt động và làm chậm tiến triển tổn thương thận. Bên cạnh chế độ ăn uống và sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định, một số thảo dược và hoạt chất sinh học được nghiên cứu và ứng dụng trong hướng hỗ trợ chức năng thận.

Thảo dược và hoạt chất hỗ trợ tốt cho thận

Trong đó, Dành dành chứa geniposide, được ghi nhận trong nghiên cứu tiền lâm sàng có liên quan đến hỗ trợ điều hòa viêm và xơ hóa mô thận, từ đó hỗ trợ bảo tồn cấu trúc nephron còn lại.

Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp cải thiện cung cấp oxy và dưỡng chất cho mô thận, góp phần duy trì hoạt động lọc ổn định của các nephron còn lại.

Hoàng kỳ và linh chi đỏ giúp hỗ trợ thể trạng và tăng cường miễn dịch, giúp người bệnh duy trì sức khỏe tổng thể trong quá trình điều trị lâu dài.

Râu mèo, mã đề và bạch phục linh hỗ trợ lợi tiểu, tăng đào thải nước và chất cặn bã, góp phần giảm gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, L-Carnitine và Coenzyme Q10 tham gia vào chuyển hóa năng lượng tế bào, hỗ trợ hoạt động của các tế bào thận trong điều kiện chịu áp lực kéo dài.

Các thành phần này được phối hợp theo hướng đa cơ chế: hỗ trợ giảm, cải thiện tuần hoàn, tăng bài tiết và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, từ đó giúp chăm sóc thận toàn diện hơn ở giai đoạn sớm. Bên cạnh đó, người bệnh vẫn cần theo dõi chức năng thận định kỳ và tuân thủ điều trị của bác sĩ để kiểm soát bệnh an toàn và hiệu quả.

Suy thận độ 2 là giai đoạn cảnh báo sớm, khi thận đã tổn thương nhưng vẫn còn khả năng kiểm soát tốt. Việc giảm áp lực cho thận, bảo vệ nephron và theo dõi định kỳ là chìa khóa giúp làm chậm tiến triển bệnh và duy trì chức năng thận lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10. Công dụng: • Giúp bổ thận, lợi tiểu. • Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu. Cách dùng • Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

Doanh nghiệp tự giới thiệu