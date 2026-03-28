'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

Thứ bảy, 11:01 28/03/2026 | Giải trí

Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.

Bộ phim Tây du ký 1986 đưa hình ảnh diễn viên gạo cội Chu Long Quảng thành biểu tượng điện ảnh bất hủ. Phim được phát sóng hơn 2.000 lần trên toàn thế giới và hình tượng Phật Tổ Như Lai của ông đã trở thành hình mẫu trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Được ví là “Như Lai Phật Tổ tái sinh”

Chu Long Quảng sinh năm 1939 tại Tây An (Trung Quốc), xuất thân từ Học viện Nghệ thuật Lan Châu. Ông nổi tiếng với vai người nông dân chất phác nhưng kiên cường trong Địa đạo chiến, bộ phim đạt tới 1,8 tỷ lượt xem.

Năm 1986, khi đạo diễn Dương Khiết chuẩn bị hoàn tất dàn diễn viên cho bộ phim kinh điển Tây du ký , một vai diễn quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ, đó là Phật Tổ Như Lai. Vai diễn đòi hỏi khí chất uy nghiêm nhưng cũng phải toát lên sự hiền từ, bao dung - hình tượng tối cao trong thế giới Phật giáo. Lúc ấy, nghệ sỹ tạo hình Vương Hy Chung gợi ý mời Chu Long Quảng.

Ban đầu, Chu Long Quảng e ngại trước lời mời của đạo diễn Dương Khiết. Vì vây, ông càng nghiêm túc đầu tư cho vai diễn như học thiền, tìm hiểu giáo lý nhà Phật, luyện tập từng cử chỉ, ánh mắt, lời thoại để thật tĩnh tại, từ bi.

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời - Ảnh 1.

Vai Như Lai Phật Tổ do diễn viên Chu Long Quảng đóng.

Từ vai diễn ấy, hình ảnh Chu Long Quảng gắn liền với Phật Tổ không chỉ trên phim ảnh mà cả sách vở hay các ấn phẩm Phật giáo. Theo Sina, một số công ty chuyên về điêu khắc tượng đã lấy hình mẫu của ông trong phim để tạc tượng Đức Phật thờ ở các đền, chùa. Truyền thông Trung Quốc gọi ông là “Như Lai Phật Tổ tái sinh”.

Khi hay tin, Chu Long Quảng vừa bất ngờ vừa lo việc này khiến mình tổn thọ: “Mọi người đừng tán dương tôi lên mây, tôi cũng không phải thần Phật gì đâu. Tôi chỉ là diễn viên làm tốt công việc của mình”.

Sau vai diễn để đời, ông vẫn tiếp tục xuất hiện trong một số tác phẩm như Tây An hổ gia, Võ lâm ngoại truyện, Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký, Giáng long phục hổ… nhưng hầu hết chỉ đóng vai khách mời. Với ông, điện ảnh là đam mê nhưng giáo dục mới là sự nghiệp gắn bó lâu dài.

Ông từng là giảng viên, Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Đông Phương, Phó viện trưởng kiêm cố vấn cao cấp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ông cũng làm đạo diễn và diễn xuất trong hơn 30 vở kịch, phim truyền hình trước khi nghỉ hưu ở tuổi 60.

Sống lạc quan đến cuối đời

Sau khi về hưu, Chu Long Quảng tận hưởng tuổi già bên vợ con và làm từ thiện. Vợ ông là Ngô Huệ Phương, nhỏ hơn chồng 8 tuổi, là nhân viên văn phòng, người mà ông gặp và kết hôn khi bước sang tuổi 35. Suốt 58 năm bên nhau, họ có 3 con gái và chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời - Ảnh 2.

Diễn viên Chu Long Quảng bên bà xã.

Chu Long Quảng chưa từng buồn phiền vì không có con trai nối dõi. Cuộc sống tuổi già của ông ngập tràn tiếng cười bên vợ và cháu nhỏ. Mỗi ngày, ông cùng vợ dậy sớm đi tập thể dục, ngắm bình minh, thăm cây cảnh, làm việc thiện, giúp người nghèo.

Những năm tháng cuối đời, ông vẫn giữ tâm thế lạc quan, thanh thản: “Cuộc sống của một ông lão chỉ có thế thôi. Nhưng tôi thấy vui vì ít ra đến giờ mình vẫn là người có ích, giúp được một số người cần”.

Tháng 8/2025, Chu Long Quảng qua đời ở tuổi 86. Theo thông tin từ gia đình, ông qua đời do tuổi già, bệnh tật điều trị không còn hiệu quả.

Ngọc Thanh
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện album nhạc Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ca sĩ Khôi Minh cho biết, lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Khánh Như, Tuyên Dương, Thùy Dung, Lê Thị Trang và Như Quỳnh được khán giả đánh giá tiềm năng cho vương miện Miss World Vietnam 2025.

Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt

Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.

Xem nhiều

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Xem - nghe - đọc
Tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn lên chức cha?

Tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn lên chức cha?

Giải trí
Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Câu chuyện văn hóa
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Xem - nghe - đọc

