Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Thứ tư, 07:00 01/04/2026 | Giải trí

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - xác nhận cơ quan này đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên (thuộc địa phận Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) để xử lý nếu ảnh hưởng tới hình ảnh ngành du lịch của tỉnh.

Ngay sau khi nữ ca sĩ Juky San đăng tải bộ ảnh mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên tại Eo Gió, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên - Ảnh 1.

Nước trong Giếng Tiên đã được rút sạch để thay nguồn nước mới.

Theo một lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Đây không phải là di tích văn hóa hay di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định. Từ lâu, vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới, người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt, gọi là Giếng Tiên. Nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách sẽ tắm tráng sau khi tắm nước biển.

Giếng Tiên cũng là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió. Việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Một cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay sự việc ca sĩ Juky San sau khi tham gia chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã có chuyến đi chụp ảnh một số điểm du lịch (trong đó có khu vực Giếng Tiên).

Vì các bạn từ nơi khác đến, thấy cảnh đẹp nên đã check in quảng bá nhưng vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân nơi đây. Ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.


Tiền Lê
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top