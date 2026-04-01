Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Trong tập cuối "Không giới hạn" đã được phát sóng, như lời hẹn trước, Khánh Linh và Lợi đã đi chụp ảnh cưới. Nhưng buổi chụp hình diễn ra trong không khí rất ồn ào bởi các thành viên thuộc đội dân quân tự vệ đều có mặt để “hỗ trợ”. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lóng ngóng của chú rể và độ "tăng động" của ê-kíp đã tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.



Lợi và Khánh Linh đã có buổi chụp ảnh đầy hài hước. Ảnh VTV

Trong khi Khánh Linh xót tiền vì phí chụp hình trên du thuyền đắt đỏ thì Lợi lại an ủi vợ sắp cưới: “Anh biết vợ anh xinh như này có chụp ở bờ ao cũng đẹp, nhưng không phải ước mơ của vợ là có một bộ ảnh cưới hoành tráng ở trên du thuyền à? Anh nhớ hết đấy”. Sự ngọt ngào của Lợi khiến Khánh Linh phải thốt lên lời yêu anh. Cả hai lại khiến các “khán giả” rất phấn khích khi không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Tuy nhiên, vào thời điểm trước đám cưới, Lợi lại quyết định xin phép bà Thoa cho tạm hoãn sự kiện trọng đại này vì nhiệm vụ diễn tập tại địa phương. Buổi diễn tập đã được lên kế hoạch với quy mô rất lớn. Khi biết con trai định tạm hoãn đám cưới, bà Thoa đã rất tức giận, bất chấp cả Khánh Linh và Lợi đều khẳng định rất nghiêm túc với việc cưới xin.

Lợi muốn hoãn đám cưới khiến bà Thoa tức giận. Ảnh VTV

“Cưới xin đến nơi rồi mà cứ làm như trò hề ý, anh chị có định nghiêm túc không để tôi còn tính. Mẹ cấm anh không được hoãn. Linh đã chờ đợi anh mấy năm rồi, mẹ không cho phép anh làm mất thời gian của nó nữa. Có cả đời này anh đốt đuốc cũng không tìm được người vợ nào tốt nết đẹp người như nó đâu” - bà Thoa tức giận nói.

Bà Thoa phân tích thêm, cưới vợ rồi sẽ là hậu phương vững chắc cho Lợi yên tâm làm việc. Bà còn thể hiện tình cảm với con dâu tương lai khiến Khánh Linh hạnh phúc, nghẹn ngào gọi "Mẹ".

Hà Lê đã hiểu ra chuyện chia tay của Minh Kiên và Lam Anh xuất phát từ đâu. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hà Lê đã quyết định sẽ rời đi. Nhưng trước khi đi, cô đã có cuộc nói chuyện cuối cùng với Minh Kiên. Tại đây, Minh Kiên giải thích về quyết định chia tay Lam Anh: “Vì lúc đó anh nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy. Nhưng anh không nghĩ đó cũng là lúc Lam Anh cần anh. Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ, sát cánh để cho cô ấy thấy được cảm giác an toàn. Nhưng anh không làm được”.

Sau cùng, Hà Lê đã nói với Lam Anh rằng Minh Kiên yêu cô nhưng chỉ là chưa biết cách thể hiện.

Minh Kiên tới thăm, ra mắt gia đình bạn gái Lam Anh. Ảnh VTV

Sau một thời gian, cuối cùng Kiên cũng chính thức ra mắt gia đình Lam Anh. Bầu không khí gượng gạo bao trùm ngay từ khi Lam Anh và Kiên bước vào cửa. Trước đó, mẹ Lam Anh cũng đã dặn dò chồng phải vui vẻ, cởi mở, tuyệt đối không được nói chuyện công việc.

Khi Minh Kiên xuất hiện, do thói quen quân ngũ, anh dõng dạc giới thiệu tên và vị trí công tác theo đúng tác phong nhà binh. Thấy vậy, Lam Anh lập tức giải vây cho bạn trai, giới thiệu anh với bố mẹ mình. Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu Kiên vào phòng làm việc riêng nói chuyện với mình.

Lúc này, Kiên đã dũng cảm nói lên tấm lòng mình. Anh nói bản thân chưa đủ tốt, cũng không đúng với kỳ vọng của bố mẹ Lam Anh nhưng anh yêu cô. Trước sự chân thành đó, vị thủ trưởng nghiêm khắc đã "đầu hàng". Ông đồng ý với chuyện tình cảm của Lam Anh và Minh Kiên, còn dặn dò Minh Kiên cố gắng "chịu đựng" con gái mình.

Đám cưới của Lợi và Khánh Linh trong niềm vui của bạn bè và anh em đội dân quân tự vệ. Ảnh VTV

Kết phim là đám cưới "độc nhất vô nhị" của Lợi và Khánh Linh. Cô dâu diện một chiếc áo dài trắng còn chú rể làm lễ với bộ đồ dân quân tự vệ trong ngày trọng đại. Cả hai còn lên một kế hoạch bất ngờ để Lam Anh bắt được hoa cô dâu, tạo cơ hội cho Minh Kiên cầu hôn.

Cuối cùng, Lam Anh đã mỉm cười rạng rỡ nói lời đồng ý. Khép lại một chặng đường dài, Minh Kiên đáp lại lời yêu thương một cách trọn vẹn: “Anh yêu em”.

Minh Kiên cầu hôn thành công Lam Anh. Ảnh VTV

