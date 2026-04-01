Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Thời gian qua, Tùng Dương gây sốt mạng xã hội khi cover nhiều ca khúc nổi tiếng như: Thiệp hồng sai tên, 50 năm về sau, E là không thể... Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, vẫn có một số khán giả so sánh giọng hát của anh với bản gốc và giọng hát AI. Sau những tranh cãi về giọng hát AI và giọng hát người thật, ca sĩ Tùng Dương đã có bài viết đưa ra quan điểm của mình. Anh cho rằng việc so sánh này nên dừng lại vì: "Ngay từ đầu, đã không nên. Vì nó đặt hai thứ vốn không cùng bản chất lên cùng một bàn cân".

Tùng Dương cho rằng âm nhạc cần cảm xúc, cần trải nghiệm từ con người thật.

Tùng Dương nhận định: "AI có thể hoàn hảo. Nó không lệch tông, không hụt hơi, không cảm xúc sai nhịp. Nó xử lý âm thanh như một bài toán: sạch sẽ, chính xác, hoàn hảo về cao độ, trường độ và không sai số. Nhưng âm nhạc chưa bao giờ là một bài toán".

Nam ca sĩ giải thích, khi người hát thật thể hiện, giọng hát có thể run rẩy, có thể vỡ, có thể có những khoảnh khắc không tròn trịa. Nhưng theo Tùng Dương, chính những điều "không hoàn hảo" đó mới là nơi cảm xúc trú ngụ. Đó là nơi người nghệ sĩ đặt vào từng câu hát những gì họ đã sống, đã đi qua, đã tổn thương, đã yêu thương.

Theo Tùng Dương, một nốt hát của con người có thể không chuẩn 100%, nhưng nó có thể phản ánh chân thực đời sống: ký ức, nỗi đau, niềm vui, nỗi buồn, hỉ nộ ái ố…

Trên sân khấu, Tùng Dường luôn muốn đưa trải nghiệm cảm xúc vào trong ca khúc anh thể hiện.

Còn về giọng hát AI, Tùng Dương phân tích rằng dù có học từ hàng triệu dữ liệu, đó vẫn chỉ là sự mô phỏng cảm xúc, chứ không phải trải nghiệm cảm xúc. Vì vậy, giới làm nghề thường dùng giọng AI làm bản demo để dễ hình dung cho một bài nhạc mới.

Theo nam ca sĩ, giọng hát AI chỉ "tái tạo lại" những gì con người đã từng cảm nhận. Vì vậy, nếu khán giả nghe một giọng hát mà thấy mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không có một vết xước nào, hãy tự hỏi: liệu đó là âm nhạc, hay chỉ là âm thanh được tối ưu hóa?

Tùng Dương cho biết âm nhạc thật không cần phải hoàn hảo. Âm nhạc cần chạm tới cảm xúc. Và theo anh, chỉ có con người – với tất cả những giới hạn, những sai lệch, những tổn thương và trải nghiệm – mới có thể tạo ra thứ âm nhạc có linh hồn.

Cuối cùng, Tùng Dương khẳng định: "Những nghệ sĩ như Tùng Dương tồn tại không phải để chứng minh sự hoàn hảo, mà để nhắc chúng ta rằng: âm nhạc, suy cho cùng, là câu chuyện của con người, chứ không phải của máy móc".

Trước đó, trong một cuộc họp báo, Tùng Dương cũng đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng công nghệ AI trong âm nhạc. Anh cho biết mình không "anti AI" và đã sử dụng công nghệ trong âm nhạc từ lâu. Ví dụ, năm 2009, khi sản xuất album Liti, anh đã hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam tại Đức, kết hợp DJ với giao hưởng. Hoặc với ca khúc Con cò trong chương trình Bài hát Việt năm đó cũng đoạt giải, xuất hiện trong album riêng mà anh thực hiện, kết hợp cả dàn dây và nhạc điện tử.

Tùng Dương cũng khẳng định, đến nay công nghệ AI đã phát triển mạnh mẽ. AI có thể làm nhạc, sáng tác, thậm chí có thể hát mà không cần đến ca sĩ.

Tuy nhiên, anh vẫn muốn là một nghệ sĩ tận tâm với nghề, làm việc bằng trái tim nồng nhiệt với âm nhạc. Anh đã từ chối hát các ca khúc do AI sáng tác. "Vừa rồi có vài bài 'hot hit', 'viral' không phải do người thật sáng tác. Thú thật là cũng có một vài chương trình mời Tùng Dương hát cover những bài đó nhưng tôi từ chối, vì mình là nghệ sĩ – con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất. Yếu tố AI chỉ nên bổ trợ, hỗ trợ họ hoàn thiện, chứ không phải thay thế hoàn toàn việc sáng tác hay thể hiện", Tùng Dương thẳng thắn chia sẻ.