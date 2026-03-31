NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.
Trong suốt nhiều năm làm nghề, nghệ sĩ Nguyệt Hằng được biết đến là gương mặt quen thuộc của sân khấu, phim và lĩnh vực lồng tiếng. Chị góp giọng trong nhiều bộ phim kinh điển như vai Nguyệt thảo mai phim "Phía trước là bầu trời", hay vai Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm", nhưng phía sau những vai diễn và những bản lồng tiếng được khán giả yêu thích là một hành trình dài với không ít khó khăn.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Gia đình&Xã hội, NSƯT Nguyệt Hằng lần đầu chia sẻ cởi mở về những năm tháng chật vật mưu sinh, về cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với người chồng nóng tính, cũng như bí quyết để gia đình vượt qua những giai đoạn tưởng như không thể tiếp tục.
NSƯT Nguyệt Hằng: Nhiều người nghĩ gia đình tôi chắc phải giàu lắm
Là một nghệ sĩ có tiếng trong cả sân khấu kịch lẫn phim ảnh, thậm chí được ví như "bà hoàng lồng tiếng phim miền Bắc" nhưng từng có thời điểm cuộc sống của chị khá chật vật, lúc đó chị có muốn từ bỏ nghệ thuật?
- Nếu làm nghề chỉ để kiếm tiền thì chắc chắn tôi không thể theo nghề đến tận bây giờ. Thực ra thời trước khó khăn, nhưng cái khó của ngày xưa lại khác bây giờ. Khi đó cuộc sống đơn giản hơn, nhu cầu cũng không nhiều, nên mình vẫn thấy đủ sống.
Tôi luôn nghĩ rằng kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào cách mình hài lòng với cuộc sống. Có ít thì mình tiêu ít, nhiều thì mình có cơ hội làm nhiều thứ hơn. Quan trọng nhất vẫn là phải biết cân bằng để cuộc sống ổn định.
Tất nhiên, mình vẫn phải nghĩ đến chuyện kinh tế để đảm bảo cuộc sống. Không thể hôm nay tiêu hết rồi ngày mai không biết sống bằng gì, rồi lại đi vay mượn. Điều đó thì tôi không bao giờ để xảy ra.
Ngày trước vợ chồng tôi cũng vất vả lắm. Khi ấy anh Tuấn chưa ổn định trong việc kinh doanh nên mọi thứ đều chật vật. Nhưng sau này anh ấy có duyên với việc kinh doanh, đặc biệt khi mở quán bánh canh, kinh tế gia đình cũng đỡ hơn rất nhiều.
Bây giờ anh Tuấn là người lo chính về kinh tế. Tôi vẫn đi làm nghề, vẫn chi tiêu như trước, nhưng những việc lớn thì đã có chồng gánh vác. Nhờ vậy tôi mới có thể yên tâm theo đuổi công việc của mình.
Giai đoạn gặp khó khăn về kinh tế, anh chị đã vượt qua như thế nào?
- Có lẽ phải hỏi… ông trời thôi (cười). Thực ra trong cuộc đời ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Người ta vẫn nói "cái khó bó cái khôn", nên khi khổ quá thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi. Trong cái khó luôn có một con đường nào đó để mình tìm ra. Quan trọng là mình có cố gắng hay không, có quyết tâm thay đổi hay không.
May mắn là cả tôi và anh Tuấn đều đồng lòng với nhau trong những lúc khó khăn. Chúng tôi sống với nhau rất thoải mái, có thế nào cũng hết lòng với nhau. Có thể nghèo một chút, nhưng tình cảm và sự yêu thương vẫn luôn ở đó. Nhờ vậy mà mình có thể vượt qua được tất cả.
Nhiều người nhìn gia đình tôi đông con thì nghĩ chắc phải giàu lắm mới dám sinh nhiều như vậy. Nhưng thật ra không phải.
Lúc sinh đứa đầu tiên, chúng tôi rất khó khăn, thậm chí còn phải vay mượn, nhà thì vẫn đi thuê. Đến khi sinh đứa thứ hai cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng rồi vẫn sống được. Có sao thì sống vậy thôi.
May mắn là gia đình hai bên rất thương. Bố mẹ không có nhiều tiền để cho những thứ lớn lao, nhưng lại giúp đỡ những thứ nhỏ nhỏ, đều đặn. Chính những điều nhỏ bé đó lại giúp chúng tôi ổn định cuộc sống.
Ảnh cưới những năm của thập 90 nhà Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.
Bây giờ nhìn lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được tất cả. Nhưng có lẽ chính những khó khăn đó đã trở thành kinh nghiệm để mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế nữa. Khi tinh thần đã ổn định thì mình mới có thể làm nghề tốt được.
NSƯT Nguyệt Hằng: Tôi là người giỏi chịu đựng sự nóng tính của chồng
Chồng chị - nghệ sĩ Anh Tuấn chia sẻ rằng thời gian đầu mới cưới, hai anh chị hay cãi vã. Có khi vài ngày lại tranh cãi một lần. Liệu việc đối thoại, thậm chí tranh luận với nhau có phải là bí quyết giúp hai người hiểu nhau hơn?
- Thực ra nói được ra thì sẽ hiểu nhau hơn. Anh Tuấn là người nóng tính, từ trước đến nay ai cũng biết điều đó, nhiều người còn bảo tôi giỏi chịu đựng. Nhưng thực ra anh ấy lại là người rất nhanh quên. Có thể cãi nhau rất to, nhưng chỉ cần anh ra ngoài một lúc rồi quay về là lại bình thường như chưa có chuyện gì.
Còn tôi thì ngược lại, trước những tranh cãi, tôi thường im lặng hoặc chỉ biết khóc. Sau này tôi mới nghĩ rằng thôi cứ nói ra còn hơn là chịu đựng. Thế là sau này mỗi khi có chuyện, chúng tôi cứ tranh cãi cho hết. Nói hết những gì mình nghĩ, cãi xong rồi lại thấy nhẹ lòng.
Đó cũng là tâm lý rất bình thường của con người. Và vì làm nghề diễn nên sau này tôi còn dùng những trải nghiệm đó để phân tích tâm lý cho sinh viên. Tôi luôn nói với các bạn rằng: đừng giấu cảm xúc của mình. Nếu có điều gì khó chịu hay chưa hiểu, hãy nói ra. Chính sự chia sẻ mới là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Nhiều khi sau một trận cãi nhau, hai người lại hiểu nhau hơn rất nhiều.
Cách đây hơn mười năm, khi các con còn nhỏ, anh chị từng nói rằng dù có cãi nhau cũng cố gắng không để các con biết. Bây giờ khi các con đã lớn, các cháu có từng chia sẻ cảm xúc về những chuyện đó không?
- Theo tôi thấy các con đều biết bố nóng tính, trong bốn đứa thì cũng có một hai đứa giống tính bố. Nhưng khi thấy bố nóng thì các con đều hiểu. Thậm chí đó cũng là kinh nghiệm cho chính chúng. Có lúc con nóng tính, bố lại nói: "Con giống bố rồi đấy".
Thực ra khi sống với nhau lâu, mình chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của nhau. Khi ai đó nóng giận, nếu mình biết nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ nhẹ đi rất nhiều. Khi quen rồi thì những chuyện như vậy không còn quá lớn nữa.
Gia đình sống với nhau là phải chấp nhận cả những điều chưa tốt của nhau. Khi hiểu rồi thì hầu như không có chuyện gì không giải quyết được.
Anh Tuấn từng nói vui rằng trong nhà anh "nể vợ". Điều đó có đúng không?
- Ngày trẻ anh ấy nóng tính lắm. Bản thân anh cũng biết điều đó. Những lúc anh nóng mà mình cũng nóng theo thì câu chuyện sẽ đi rất xa. Vì vậy tôi thường chọn cách bình tĩnh, chờ khi mọi thứ dịu lại rồi mới nói chuyện. Anh Tuấn tôn trọng tôi vì anh hiểu rằng khi tức giận thì ai cũng có thể mất kiểm soát. Sau đó nhìn lại mới thấy có những hành xử không đúng.
Anh ấy nói "nể vợ" cũng có lý do. Tôi là người khá bướng, cũng hơi bảo thủ. Nhưng anh hiểu rằng khi tôi đã quyết làm điều gì thì đều suy nghĩ rất kỹ. Những quyết định đó không chỉ vì bản thân tôi mà còn vì gia đình, chồng và các con. Sau tất cả những gì đã trải qua, anh hiểu rằng mục đích của tôi luôn là điều tốt cho gia đình. Vì vậy anh sẵn sàng lắng nghe.
Cảm ơn NSƯT Nguyệt Hằng về cuộc trò chuyện này!
Đại gia đình nhà NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.
Ảnh, clip: NVCC
