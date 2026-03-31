Gia thế gây chú ý của Hoa hậu Phương Oanh

Phương Oanh - người đẹp đến từ Hà Nội đã chính thức đăng quang Miss World Vietnam 2025. Gia đình Phương Oanh gồm cha mẹ, chị gái cùng em trai bay từ Hà Nội vào TP.HCM từ ngày 28/3 để cổ vũ tinh thần cho người đẹp Hà thành.

Dù vậy, theo bà Thúy Nhung - mẹ của Tân Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ, các thành viên trong nhà đều đặt niềm tin nhưng vẫn không thể tin con gái đăng quang Miss World Vietnam 2025. Cũng theo mẹ nàng hậu, gia đình tự hào vì chứng kiến những quyết tâm, nỗ lực của con gái từ khi cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 đến hiện tại là Miss World Vietnam 2025.

Gia đình Phương Oanh trong ngày tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bố mẹ Hoa hậu Phan Oanh.

Được biết, bố mẹ Phương Oanh làm kinh doanh. Dù chưa chính thức hé lộ gia thế nhưng trong những hình ảnh được nàng hậu chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy cô thường xuyên check in bên trong một căn phòng rộng rãi, gam màu tươi sáng, nội thất hiện đại. Nhiều người dự đoán tổ ấm của gia đình cô là một căn hộ chung cư sang trọng, cao cấp.

Ngoài ra, một điều khiến fan sắc đẹp chú ý ở Phương Oanh bởi cô là Hoa hậu đầu tiên trong showbiz Việt có chị gái song sinh. Vì thế, nhan sắc Hoàng Yến - chị sinh đôi của Phương Oanh - cũng được nhiều người tìm kiếm, khung ảnh và clip có sự góp mặt 2 chị em bỗng dưng hot trở lại. Cả hai sở hữu gương mặt trái xoan, sống mũi cao, làn da sáng và phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không hoàn toàn giống nhau như các cặp sinh đôi khác.

Trong bài chia sẻ với truyền thông mới đây, Hoa hậu Phương Oanh lần đầu tiết lộ về chị gái song sinh và em trai út. Theo nàng hậu, dù sinh đôi nhưng hai chị em không giống nhau từ gương mặt, vóc dáng,... nên khi đi học mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết hai chị em là sinh đôi.

Phương Oanh khoe ảnh thời thơ ấu của 3 chị em.

Theo Phương Oanh, chị gái vẫn là tri kỷ, là người đồng hành từ bé đến lớn đến cả khi đi học trường Đại học Kinh tế Quốc dân. "Và đặc biệt vào đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, chị gái là người hô to nhất khán phòng khi tôi giành vương miện", Phương Oanh tự hào chia sẻ về chị gái song sinh.

Cũng theo nàng hậu, hai chị em còn có cậu em trai kém 6 tuổi. Ba chị em rất thân thiết, luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Trước đó, chia sẻ về chiếc vương miện của em sinh đôi, Hoàng Yến cho biết đã bật khóc và vô cùng tự hào vì đã chứng kiến hành trình của Phương Oanh để có được ngày hôm nay.

"Oanh là người chăm chỉ và cố gắng để thực hiện những điều mong muốn và tin tưởng. Tôi và Oanh thỉnh thoảng tham gia các hoạt động thiện nguyện để mở rộng hơn kiến thức về xã hội cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhiều người. Trước khi làm gì Oanh cũng có hỏi ý kiến tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của Oanh", chị gái sinh đôi của Tân Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh và chị gái song sinh.

Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân Hoa hậu không phải cái tên xa lạ với fan sắc đẹp bởi cô từng giành Người đẹp biển và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0; Trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5; tiếng Trung ở mức HSK 3.

Trong suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh đã là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Hoàng Yến - Chị gái sinh đôi của Miss World Vietnam 2025 Phương Oanh.




