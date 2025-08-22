Phi công bị bắt giữ ngay sau khi máy bay vừa hạ cánh, hành khách cùng cả phi hành đoàn ngỡ ngàng
Một phi công của hãng hàng không Delta Airlines đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ chỉ vài phút sau khi hạ cánh xuống một sân bay ở California khiến cả hành khách và phi hành đoàn đều bàng hoàng.
Theo báo cáo, vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 21h35 tối 26/7 trên chuyến bay Delta Flight 2809 (Mỹ). Khi máy bay vừa đáp xuống San Francisco từ Minneapolis và phi công phụ đang chuẩn bị rời buồng lái, các đặc vụ đã bất ngờ ập vào khống chế và bắt giữ anh ta.
Trước khi hành khách và phi hành đoàn kịp rời khỏi máy bay, khoảng 10 đặc vụ liên bang — trong đó có các sĩ quan thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) — đã bất ngờ lên máy bay, sau đó “xông vào buồng lái, còng tay phi công phụ, bắt giữ và áp giải anh ta xuống lối đi rồi đưa ra khỏi máy bay,” theo lời kể của một hành khách chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cô Sarah Christianson, một hành khách khác trên máy bay, cũng chia sẻ với tờ San Francisco Chronicle rằng “Một nhóm người đeo huy hiệu, mang súng và mặc áo vest có huy hiệu của nhiều cơ quan khác nhau đã chen lấn qua lối đi để lên buồng lái.”
Sau khi phi công bị áp giải đi, một nhóm đặc vụ khác tiếp tục quay lại lấy hành lý của anh ta trong sự bối rối của phi hành đoàn. Các hành khách cho biết phi công còn lại cũng thừa nhận rằng anh ta ngạc nhiên không kém gì các hành khách trước vụ việc này.
Hiện vẫn chưa rõ lý do cụ thể khiến phi công bị bắt giữ.
HSI là cơ quan trực thuộc Cục Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, từng tham gia chỉ đạo nhiều cuộc đột kích và bắt giữ người nhập cư kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu triển khai chiến dịch trấn áp người nhập cư trái phép trên diện rộng.
Christianson nói rằng vụ việc “vừa gây sốc vừa đáng lo ngại”, đồng thời bày tỏ sự “phẫn nộ khi chứng kiến một người bị ‘biến mất’ ngay trước mắt.” Đây là cách nói thường được những người chỉ trích sử dụng để mô tả các vụ bắt giữ người nhập cư của ICE.
HSI hiện chưa đưa ra lý do cụ thể cho việc bắt giữ phi công, cũng không xác nhận liệu tình trạng nhập cư của anh ta có liên quan đến vụ việc hay không, và từ chối bình luận tại thời điểm bài viết được xuất bản. Delta Air Lines cho biết hãng đã chuyển mọi câu hỏi liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên người nhập cư trái phép bị bắt giữ ngay tại nơi làm việc kể từ khi chiến dịch trấn áp của Tổng thống Trump bắt đầu. Trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên đã bị bắt giữ và đưa đi trục xuất ngay giữa giờ làm việc tại các trang trại, nhà máy và công trường xây dựng trên khắp nước Mỹ.
Nguồn: New York Post
Uyên Bùi
