Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh

Thứ ba, 14:01 02/06/2026 | Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Ma Xó cho thấy một sự trần trụi trong đời người, đó là việc bất lực không kiếm được tiền, bất lực trước cái nghèo. Nó chính là ác mộng khiến con người bị "hắc hóa".

Ẩn dưới lớp vỏ kinh dị tâm linh, bộ phim điện ảnh Ma Xó do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn sẽ được chính thức khởi chiếu tại rạp vào ngày 5/6/2026 không chỉ là câu chuyện về niềm tin vào điều không thể lý giải bằng khoa học, mà là lát cắt xã hội trực diện về cái nghèo, nơi con người bị đẩy đến giới hạn của sự tuyệt vọng.

Các nhân vật trung tâm của Ma Xó là gia đình bà Thuận – Phú – Thảo, một cấu trúc gia đình lao động điển hình ở tầng đáy xã hội. Phú (Avin Lu) làm thợ hồ, công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, không đủ để chống đỡ những áp lực tài chính ngày càng chồng chất.

Không chỉ thiếu tiền, anh còn mắc nợ, đến mức bị giang hồ tìm đến tận công trình để đòi nợ, một thực tế không hiếm gặp với những người lao động không có bất kỳ lớp bảo vệ nào về tài chính.

Trong khi đó, Thảo (Tín Nguyễn) mang thai trong điều kiện thiếu thốn, luôn sống trong trạng thái bất an về việc có thể mất con bất cứ lúc nào. Ở phía còn lại, bà Thuận (Hạnh Thúy) - người mẹ già lâm bệnh nặng, trở thành gánh nặng càng khiến cả gia đình không có khả năng xoay xở.

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh - Ảnh 1.

Sự bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn.

Ba con người, ba áp lực chồng chéo, tạo nên một cấu trúc gia đình mất cân bằng. Và tại điểm này, hình ảnh người chồng, Phú - trụ cột kinh tế bắt đầu sụp đổ. Không phải vì anh không muốn chu toàn cho gia đình, mà vì anh không có khả năng làm được điều đó.

Sự bất lực kéo dài không chỉ khiến Phú suy sụp, mà còn kéo theo sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Từ một người phụ nữ nhẫn nhịn, Thảo dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hoài nghi, thậm chí bắt đầu nhìn người chồng của mình bằng ánh mắt coi thường. Sự tin tưởng vào nhau cũng như cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, niềm tin giữa 2 vợ chồng bắt đầu lung lay.

Khi không còn tiền, không còn khả năng xoay xở, không còn thể biết dựa vào ai để đạt được mục đích riêng của mình là "đứa con phải mạnh khỏe", Thảo đã tìm đến con đường mà trước đó chưa từng nghĩ tới: nghi lễ tâm linh, bùa ngải… Trong một bối cảnh mà cơ hội bị thu hẹp, những niềm tin tưởng chừng phi lý lại trở thành cứu cánh duy nhất đối với người trong cuộc.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: chính cái nghèo không chỉ đẩy nhân vật đến những lựa chọn này, mà còn khiến họ không đủ điều kiện để "làm đúng". Họ vi phạm những điều cấm kỵ không hẳn vì thiếu hiểu biết, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Bám víu vào tâm linh từ những câu chuyện truyền miệng dân gian là lối đi duy nhất dành cho kẻ khốn cùng

Trong thế giới tâm linh mà Ma Xó xây dựng, mọi nghi thức đều có nguyên tắc, và chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể kéo theo hệ quả không thể kiểm soát. Ở đây, nỗi sợ không còn đến từ thế giới vô hình, mà đến từ việc con người buộc phải bước vào nó trong trạng thái thiếu chuẩn bị, thiếu hiểu biết và thiếu cả lựa chọn.

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh - Ảnh 2.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến con người mệt nhoài và sinh tà niệm.

"Ma Xó không nói về cái ác, mà nói về hoàn cảnh tạo ra cái ác. Khi con người bị dồn đến đường cùng, họ không còn đủ 'xa xỉ' để nghĩ đến đúng - sai, mà chỉ còn nghĩ đến việc làm sao để sống sót và giữ lấy người thân" đại diện nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.

Khi cái nghèo chạm đến giới hạn của sự bần cùng, những chuẩn mực đạo đức dần trở nên mong manh. Câu hỏi "đúng hay sai" bị thay thế bằng một câu hỏi thực tế hơn: làm sao để có cái ăn, làm sao để giữ được đứa con, làm sao để gia đình không tan vỡ?

Trong trạng thái đó, những quyết định tưởng như phi lý lại trở nên hoàn toàn hợp lý với người trong cuộc. Đây cũng là điểm khác biệt của Ma Xó so với nhiều tác phẩm cùng thể loại. Bộ phim không khai thác nỗi sợ theo hướng giật gân, mà tập trung vào cơ chế hình thành của nỗi sợ đến từ sự bất lực, áp lực kinh tế và cảm giác bị dồn vào thế không còn đường lui.

Theo ê-kíp sản xuất, Ma Xó phản ánh cách những người lao động chân tay phản ứng trước những lời mời gọi "kiếm tiền nhanh" trong bối cảnh khủng hoảng. Khi hệ thống không còn đủ khả năng nâng đỡ, con người sẽ dễ tin vào những giải pháp ngắn hạn dù cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều.

"Khi không còn gì để mất, người ta sẽ dễ tin vào những thứ hứa hẹn giải quyết nhanh. Nhưng chính những lựa chọn đó lại đẩy họ đi xa hơn vào bi kịch," - Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết.

Không dừng lại ở yếu tố kinh dị, Ma Xó đặt ra một câu hỏi mang tính xã hội: khi mọi lối thoát đều bị bít lại, liệu con người còn có thể giữ được giới hạn của mình?

Bộ phim không đưa ra câu trả lời, mà buộc khán giả phải tự đối diện. Và có lẽ, điều ám ảnh nhất mà Ma Xó để lại không nằm ở hình ảnh ma quỷ, mà ở cảm giác rất thật: trong một hoàn cảnh khác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật trong câu chuyện đó. Ngay cả cuộc sống hiện tại, có hay không việc chúng ta phải nương dựa vào sự tâm linh để cầu xin cho bản thân ngoài việc bình an?

Diễn viên Avin Lu: "Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, cái nghèo bủa vây, chúng ta sẽ nghĩ đến những việc mà bình thường chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sai hay đúng lúc này không còn quan trọng nữa, trạng thái mất kiểm soát đã xuất hiện từ lúc nào không hay".

Ma Xó khởi chiếu chính thức toàn quốc vào ngày 05 tháng 06 năm 2026. Phim còn có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu,…. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, 856 PICTURES, CJ HK Entertainment đồng sản xuất.

