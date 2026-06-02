Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh
GĐXH - Ma Xó cho thấy một sự trần trụi trong đời người, đó là việc bất lực không kiếm được tiền, bất lực trước cái nghèo. Nó chính là ác mộng khiến con người bị "hắc hóa".
Ẩn dưới lớp vỏ kinh dị tâm linh, bộ phim điện ảnh Ma Xó do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn sẽ được chính thức khởi chiếu tại rạp vào ngày 5/6/2026 không chỉ là câu chuyện về niềm tin vào điều không thể lý giải bằng khoa học, mà là lát cắt xã hội trực diện về cái nghèo, nơi con người bị đẩy đến giới hạn của sự tuyệt vọng.
Các nhân vật trung tâm của Ma Xó là gia đình bà Thuận – Phú – Thảo, một cấu trúc gia đình lao động điển hình ở tầng đáy xã hội. Phú (Avin Lu) làm thợ hồ, công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, không đủ để chống đỡ những áp lực tài chính ngày càng chồng chất.
Không chỉ thiếu tiền, anh còn mắc nợ, đến mức bị giang hồ tìm đến tận công trình để đòi nợ, một thực tế không hiếm gặp với những người lao động không có bất kỳ lớp bảo vệ nào về tài chính.
Trong khi đó, Thảo (Tín Nguyễn) mang thai trong điều kiện thiếu thốn, luôn sống trong trạng thái bất an về việc có thể mất con bất cứ lúc nào. Ở phía còn lại, bà Thuận (Hạnh Thúy) - người mẹ già lâm bệnh nặng, trở thành gánh nặng càng khiến cả gia đình không có khả năng xoay xở.
Ba con người, ba áp lực chồng chéo, tạo nên một cấu trúc gia đình mất cân bằng. Và tại điểm này, hình ảnh người chồng, Phú - trụ cột kinh tế bắt đầu sụp đổ. Không phải vì anh không muốn chu toàn cho gia đình, mà vì anh không có khả năng làm được điều đó.
Sự bất lực kéo dài không chỉ khiến Phú suy sụp, mà còn kéo theo sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Từ một người phụ nữ nhẫn nhịn, Thảo dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hoài nghi, thậm chí bắt đầu nhìn người chồng của mình bằng ánh mắt coi thường. Sự tin tưởng vào nhau cũng như cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, niềm tin giữa 2 vợ chồng bắt đầu lung lay.
Khi không còn tiền, không còn khả năng xoay xở, không còn thể biết dựa vào ai để đạt được mục đích riêng của mình là "đứa con phải mạnh khỏe", Thảo đã tìm đến con đường mà trước đó chưa từng nghĩ tới: nghi lễ tâm linh, bùa ngải… Trong một bối cảnh mà cơ hội bị thu hẹp, những niềm tin tưởng chừng phi lý lại trở thành cứu cánh duy nhất đối với người trong cuộc.
Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: chính cái nghèo không chỉ đẩy nhân vật đến những lựa chọn này, mà còn khiến họ không đủ điều kiện để "làm đúng". Họ vi phạm những điều cấm kỵ không hẳn vì thiếu hiểu biết, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Bám víu vào tâm linh từ những câu chuyện truyền miệng dân gian là lối đi duy nhất dành cho kẻ khốn cùng
Trong thế giới tâm linh mà Ma Xó xây dựng, mọi nghi thức đều có nguyên tắc, và chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể kéo theo hệ quả không thể kiểm soát. Ở đây, nỗi sợ không còn đến từ thế giới vô hình, mà đến từ việc con người buộc phải bước vào nó trong trạng thái thiếu chuẩn bị, thiếu hiểu biết và thiếu cả lựa chọn.
"Ma Xó không nói về cái ác, mà nói về hoàn cảnh tạo ra cái ác. Khi con người bị dồn đến đường cùng, họ không còn đủ 'xa xỉ' để nghĩ đến đúng - sai, mà chỉ còn nghĩ đến việc làm sao để sống sót và giữ lấy người thân" đại diện nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.
Khi cái nghèo chạm đến giới hạn của sự bần cùng, những chuẩn mực đạo đức dần trở nên mong manh. Câu hỏi "đúng hay sai" bị thay thế bằng một câu hỏi thực tế hơn: làm sao để có cái ăn, làm sao để giữ được đứa con, làm sao để gia đình không tan vỡ?
Trong trạng thái đó, những quyết định tưởng như phi lý lại trở nên hoàn toàn hợp lý với người trong cuộc. Đây cũng là điểm khác biệt của Ma Xó so với nhiều tác phẩm cùng thể loại. Bộ phim không khai thác nỗi sợ theo hướng giật gân, mà tập trung vào cơ chế hình thành của nỗi sợ đến từ sự bất lực, áp lực kinh tế và cảm giác bị dồn vào thế không còn đường lui.
Theo ê-kíp sản xuất, Ma Xó phản ánh cách những người lao động chân tay phản ứng trước những lời mời gọi "kiếm tiền nhanh" trong bối cảnh khủng hoảng. Khi hệ thống không còn đủ khả năng nâng đỡ, con người sẽ dễ tin vào những giải pháp ngắn hạn dù cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều.
"Khi không còn gì để mất, người ta sẽ dễ tin vào những thứ hứa hẹn giải quyết nhanh. Nhưng chính những lựa chọn đó lại đẩy họ đi xa hơn vào bi kịch," - Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết.
Không dừng lại ở yếu tố kinh dị, Ma Xó đặt ra một câu hỏi mang tính xã hội: khi mọi lối thoát đều bị bít lại, liệu con người còn có thể giữ được giới hạn của mình?
Bộ phim không đưa ra câu trả lời, mà buộc khán giả phải tự đối diện. Và có lẽ, điều ám ảnh nhất mà Ma Xó để lại không nằm ở hình ảnh ma quỷ, mà ở cảm giác rất thật: trong một hoàn cảnh khác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật trong câu chuyện đó. Ngay cả cuộc sống hiện tại, có hay không việc chúng ta phải nương dựa vào sự tâm linh để cầu xin cho bản thân ngoài việc bình an?
Diễn viên Avin Lu: "Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, cái nghèo bủa vây, chúng ta sẽ nghĩ đến những việc mà bình thường chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sai hay đúng lúc này không còn quan trọng nữa, trạng thái mất kiểm soát đã xuất hiện từ lúc nào không hay".
Ma Xó khởi chiếu chính thức toàn quốc vào ngày 05 tháng 06 năm 2026. Phim còn có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu,…. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, 856 PICTURES, CJ HK Entertainment đồng sản xuất.
Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc ViệtCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.
3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sau thành công vang dội của Mắt Biếc, ba nữ diễn viên Trúc Anh, Đỗ Khánh Vân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm giờ có cuộc sống trái ngược.
Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.
Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTVCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.
NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Sau một thời gian im ắng để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, NSƯT Hoài Linh mới đây đã trở lại trong hình ảnh một thầy hầu đồng trước khán giả.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.
Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủyCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nam diễn viên Dũng Nhi nổi tiếng với vai Bí thư tỉnh ủy từng là giáo viên dạy văn tại Hà Nội.
Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Á vương Nguyễn Minh Tuấn sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1m83, từng góp mặt trong các bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", "Hoa sữa về trong gió"...
Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.
Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Cả hai nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp đáng chú ý sau khi kết hôn.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.