Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con'

Thứ năm, 19:00 19/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Trong những ngày đầu xuân năm mới, danh hài Xuân Hinh đã có những trải lòng về phim ảnh, về cuộc sống gia đình và những điều chưa biết về ông.

Xuân Hinh không thích được "tâng bốc" bằng những danh xưngXuân Hinh không thích được 'tâng bốc' bằng những danh xưng

GĐXH - Xuân Hinh chia sẻ, ông không thích bị gọi là "vua hài miền Bắc" hay đại gia vì cảm thấy bản thân bị tâng bốc quá đà.

Nghệ sĩ Xuân Hinh hiện tại chỉ cần sức khỏe

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện trong một dự án điện ảnh có tên "Mùi Phở", nhiều người đang tò mò, cát-sê của ông trong phim này thế nào?

- Như dự án phim "Mùi Phở", đạo diễn có hỏi tôi lấy bao nhiêu tiền. Tôi bảo: "Chú mà lấy đúng giá thì cháu không có tiền trả đâu". Quay từ sáng sớm đến 4-5 giờ sáng giữa trời rét căm căm, tiền bạc nào tính cho đủ? Nên tôi bảo thôi, trả bao nhiêu cũng được. Với tôi, đây là sự đồng cảm về văn hóa dân tộc. Tôi làm vì cái tâm, vì yêu nghề quá, vì khán giả cứ đòi "xem tươi sống" chứ không chịu xem qua màn hình nữa nên mình lại phải lên đường.

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con' - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim "Mùi Phở" với "con dâu" Thu Trang.

Ở tuổi gần 70, quan niệm về vật chất và gia đình của ông có gì thay đổi?

- Ngày trẻ vất vả nhiều rồi, giờ tôi cũng có chút tích lũy để hai thân già chăm nhau, không để các con phải lo lắng. Các con tôi giờ có cuộc sống riêng, tôi cũng không bắt các cháu phải theo nghiệp bố. Nghề này cần năng khiếu bẩm sinh, không có giọng thì không dạy được.

Trong gia đình, tôi có phần gia trưởng nhưng là cái gia trưởng để lo cho vợ con. Tôi đi nhiều nơi nên tư tưởng cũng thoáng, các con muốn theo lối sống nào cũng được, miễn là làm người tử tế và làm việc hết mình. Bây giờ điều tôi cần nhất là sức khỏe. Cứ vui vẻ, đơn giản mà sống, sáng sớm 6 rưỡi dắt xe ra ngắm phố phường, về nhà nhẹ nhàng với vợ để bà ấy còn nấu cơm cho ăn, thế là đủ hạnh phúc rồi.

Bây giờ với tôi, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe. Tôi đã đi diễn khắp các nước trên thế giới, biết hết các vùng miền rồi, chỉ còn một ít nước là chưa đặt chân đến thôi.

Hiện tại, tôi chọn cách sống yên vị, túc tắc làm nghề cho vui. Miễn là mình vẫn giữ được tinh thần thoải mái, ra ngoài gặp gỡ mọi người là thấy trẻ ra rồi. Tôi vẫn hay tự nhủ, mình phải khỏe để "đầu đội việc thánh, vai gánh việc trần", có sức mà gánh vác những nhiệm vụ mà tổ nghề và khán giả tin tưởng giao phó.

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con' - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Hinh tính gia trưởng "để lo cho vợ con".

- Lần này tái xuất với điện ảnh, ông có cảm thấy áp lực khi mức giá vé rạp hiện nay thấp hơn nhiều so với giá vé xem ông diễn sân khấu ngày xưa không?

- Đúng là có sự khác biệt lớn. Ngày xưa khán giả muốn xem Xuân Hinh diễn "tươi" trên sân khấu phải bỏ ra 4-5 triệu đồng. Bây giờ ra rạp chỉ mất khoảng 50.000 - 80.000 đồng, mức giá quá rẻ cho một tác phẩm được đầu tư từng li từng tí, quay phim quằn quại suốt mấy tháng trời.

Nghệ sĩ Xuân Hinh có chuẩn bị tâm lý cho những ý kiến trái chiều khi phim ra mắt không?

- Chuyện đó là bình thường thôi. Nghệ thuật cũng giống như một mâm cơm, có người thích chim hầm, gà quay, nhưng cũng có người chỉ thích cà muối, miến trộn. Mỗi người một khẩu vị, ai thấy món nào hợp thì thưởng thức.

Trên đời chẳng có gì là toàn thiện toàn mỹ cả. Có thể khán giả đã quen với những "món ăn" khác, nay họ muốn đổi vị sang xem Xuân Hinh đóng điện ảnh thì sao? Tôi là người thích thử những điều mới lạ, ngoại trừ "vợ" là không được thử cái mới thôi, còn lại cái gì tôi cũng muốn trải nghiệm (cười).

Nghệ sĩ Xuân Hinh và câu chuyện "cảnh nóng"

- Khi bước từ sân khấu dân gian sang set quay điện ảnh, ông có phải tiết chế lối diễn của mình không? Đặc biệt là những "cảnh nóng" mà ông vừa nhắc tới?

Theo tôi, diễn sân khấu thì động tác phải ước lệ, uốn lượn nhiều, còn điện ảnh thì nhẹ nhàng và chân thực hơn. Đóng điện ảnh thực ra không mệt bằng sân khấu vì mình tiết chế lối diễn sao cho gần gũi nhất với đời thực.

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con' - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn đam mê nghề diễn.

Ngay cả các "cảnh nóng" trong phim, tôi cũng diễn rất thật. Thật đến mức người xem cũng thấy nóng ran lên thì coi như tôi đã thành công. Tuy nhiên, tôi cũng có quy tắc riêng khi ký hợp đồng: không nhảy tường vượt rào, không quay ở nơi bụi rậm cỏ tốt...

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con' - Ảnh 5.

Cuộc sống an yên tuổi xế chiều bên khu nhà thờ Mẫu ở Sóc Sơn.

"Cảnh nóng" ông nhắc đến là trong phim "Mùi Phở" phải không ạ? Ông có lo bà xã ở nhà sẽ ghen khi thấy anh đóng cặp với người khác?

Đúng rồi, cảnh đó nằm trong dự án "Mùi Phở". Năm nay tôi có "vợ mới" trên màn ảnh, một người vợ trẻ đẹp lắm. Còn chuyện bà xã ở nhà có ghen hay không thì tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi tin là mình có cách, chỉ cần "bảo" một câu là bà ấy lại hết ghen ngay thôi mà.

Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh về cuộc trò chuyện này!

Nghệ sĩ Xuân Hinh không nhận mình là "vua chèo đất Bắc". Clip: Đỗ Quyên

NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tiếp tục "gây sốt"NSƯT Xuân Hinh cùng dàn sao phim 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' tiếp tục 'gây sốt'

GĐXH - Khán giả hâm mộ điện ảnh đã được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Xuân Hinh cùng các diễn viên của hai bộ phim "bom tấn" của điện ảnh Việt là "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".

