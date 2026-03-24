Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1

Theo Thời báo VTV, vào ngày 29/3 tới đây, bộ phim tài liệu "Tôi là Nguyễn Xuân Son" sẽ lên sóng VTV1. Bộ phim mang đến góc nhìn cận cảnh về hành trình của một cầu thủ ngoại quốc, từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam cho tới khi chính thức trở thành công dân mang quốc tịch Việt.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ không còn xa lạ với những bước chạy thần tốc và bản năng sát thủ trên sân cỏ của chàng tiền đạo mang áo số 14. Anh là ai? Anh tài năng thế nào? Những con số kỷ lục tại V-League đã phần nào trả lời cho điều đó...

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh VTV

Đằng sau ánh hào quang của những bàn thắng, "Tôi là Nguyễn Xuân Son" sẽ dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới nội tâm sâu sắc hơn rất nhiều. Khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông ngoại quốc đã phải lòng đất nước Việt Nam từ những điều giản dị nhất.

Vì sao anh lại yêu mảnh đất hình chữ S đến vậy? Đó là hành trình đầy xúc động khi anh nỗ lực học hát Quốc ca, khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống trong dịp Tết cổ truyền, khát khao cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo quê hương thứ hai.

Nguyễn Xuân Son luôn bày tỏ tình yêu mãnh liệt với đất nước, người dân Việt Nam. Ảnh VTV

Vượt lên trên khuôn khổ của một bộ phim chân dung thể thao, tác phẩm truyền hình này còn mang một tầng ý nghĩa sâu rộng hơn. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, việc mở rộng vòng tay đón nhận những tài năng, những trái tim yêu Việt Nam không phân biệt màu da hay quốc tịch, chính là cách chúng ta khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Sự hòa quyện giữa tình yêu cá nhân và khát vọng cống hiến đã tạo nên một nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần cùng đất nước vươn mình bứt phá.

Thông qua những góc máy chân thực, những lời tự sự từ tận đáy lòng và những khoảng lặng nghẹn ngào khi đối mặt với chấn thương, bộ phim sẽ khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Nguyễn Xuân Son - chiến binh sân cỏ kiên cường.

Nguyễn Xuân Son luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh VTV

Nguyễn Xuân Son (tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes) sinh ngày 30/3/1997, tại Pirapemas, bang Maranhao (Brazil). Anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016, khi 19 tuổi. Sau đó anh đã tới thi đấu cho các câu lạc bộ tại Nhật Bản và Đan Mạch, trước khi đến với giải V-League từ năm 2020 với CLB Nam Định. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu cho các CLB SHB Đà Nẵng và Bình Định.

Năm 2023, Nguyễn Xuân Son quay lại khoác áo CLB Nam Định. Kể từ đây, sự nghiệp của cầu thủ này bước sang một trang mới. Mùa giải 2023-2024, Nguyễn Xuân Son góp công lớn giúp CLB bóng đá Nam Định vô địch V-League. Anh giành danh hiệu vua phá lưới V-League với 31 bàn thắng, xác lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải vô địch bóng đá quốc gia.

Nguyễn Xuân Son hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định. (Ảnh: CLB Nam Định)

Bước sang mùa giải 2024-2025, CLB bóng đá Nam Định làm thủ tục nhập tịch và anh đã đổi tên thành Nguyễn Xuân Son. Nguyễn Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024 và góp công lớn cùng đội tuyển nâng cao chức vô địch, cá nhân anh còn nhận danh hiệu vua phá lưới của giải.

Phim tài liệu "Tôi là Nguyễn Xuân Son" dự kiến sẽ được phát sóng vào 21h ngày 29/3 trên VTV1.

Ca sĩ Quân A.P trải lòng về cú sốc lớn bị phản ứng dữ dội GĐXH - Ca sĩ Quân A.P từng nhận cú sốc lớn khi quyết định học theo các ngôi sao quốc tế.