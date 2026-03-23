Ca sĩ Quân A.P trải lòng về cú sốc lớn bị phản ứng dữ dội
GĐXH - Ca sĩ Quân A.P từng nhận cú sốc lớn khi quyết định học theo các ngôi sao quốc tế.
Chia sẻ trong chương trình "Sao Check", Quân A.P thừa nhận bản thân từng cảm thấy rất áp lực, đặc biệt là giai đoạn mới chạm ngõ nghệ thuật. Có thời điểm anh nặng tới 74kg trong khi chiều cao ở mức 1m7. Ý thức được việc làm nghệ thuật cần phải chăm chút diện mạo là trách nhiệm với khán giả, anh đã phải nỗ lực giảm cân để có được vóc dáng cân đối như hiện tại.
Cú sốc lớn nhất trong việc định hình phong cách của Quân A.P chính là lần anh quyết định nuôi tóc dài để học theo các ngôi sao quốc tế. Thay vì nhận được sự ủng hộ, đây lại là thời điểm anh hứng chịu làn sóng chê bai dữ dội nhất từ công chúng. Nam ca sĩ tâm sự bản thân rất buồn trước những phản hồi tiêu cực đó, nhưng cũng chính nhờ vậy mà anh tỉnh ngộ.
Quyết định cắt tóc để trở lại với phiên bản là chính mình nhất giúp Quân A.P tìm thấy sự tự tin thay vì cố gắng trở thành bản sao của bất kỳ ai khác.
Hình ảnh Quân A.P hướng tới hiện tại là một nghệ sĩ phóng khoáng và đậm chất Việt Nam. Anh quan niệm âm nhạc của mình không cần vay mượn quá nhiều màu sắc quốc tế mà phải mang bản sắc cá nhân thuần Việt.
Rời xa ánh đèn sân khấu, Quân A.P trở lại là một chàng trai đơn giản với những thói quen đời thường. Nếu không có lịch trình biểu diễn, anh thường dành thời gian tập thể dục, gặp gỡ bạn bè hoặc nằm cả ngày để chơi game.
Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997, tại Hà Nội. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có bố là công chức, mẹ kinh doanh và ông bà đều làm nghề giáo nên không ai ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật. Lúc nhỏ, Quân nhút nhát, không có khả năng đứng trước đám đông nên người thân không ai nghĩ anh có thể trở thành ca sĩ. Sau hiệu ứng của bản cover "Đừng ai nhắc về anh ấy", Quân mới được gia đình tin tưởng.
Từng theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Quân A.P được cộng đồng mạng biết đến đầu tiên với biệt danh “hot boy cover”. Chàng trai này từng “làm mưa làm gió" mạng xã hội qua những bản cover như "Chiều hôm ấy", "Đừng ai nhắc về anh ấy", "Màu nước mắt", "Duyên mình lỡ"... Phần lớn ca khúc được Quân A.P thể hiện lại đều đạt hàng triệu lượt xem trên trang cá nhân.
Quân A.P chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ chính thức từ tháng 5/2019. Sản phẩm đầu tay "Ai là người thương em" khiến anh trở thành hiện tượng âm nhạc được nhiều người tìm kiếm. Tiếp đến là "Bông hoa đẹp nhất", "Còn gì đau hơn chữ đã từng", "Phản bội chính mình"... Chỉ sau vài năm theo đuổi ca hát, Quân A.P được nhiều người trong nghề lẫn khán giả công nhận tài năng, nhiều tác phẩm của anh trở thành hit.
Năm 2021, anh được vinh danh tại giải MAMA 2021, hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc. Sau năm 2024 bùng nổ cùng Anh Trai “Say Hi”, Quân A.P tiếp tục chăm chỉ với những dự án cá nhân. Anh ngày càng được yêu mến bởi vẻ ngoài “hoàng tử” và độ chiều fan của mình. Nam ca sĩ tiếp tục ấn tượng và thành công trong năm 2025.
