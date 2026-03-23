Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 "Không giới hạn", Khánh Linh vẫn quyết tâm chứng tỏ giá trị bản thân với Minh Lợi bằng cách bám theo Khải Phong đến cùng. Mặc dù hầm mỏ đã dừng hoạt động rất lâu nhưng thấy Khải Phong đi vào trong đó Khánh Linh vẫn liều mình đi theo.

Lợi gọi điện cho Khánh Linh liên tục nhưng không được. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đáng chú ý, khi hỏi thăm Hải - người mà Khánh Linh báo đi làm cùng thì Lợi nhận được câu trả lời bất ngờ: "Lâu nay mẹ anh ốm, anh có đi tàu đâu. Chắc là Linh nó nhắn nhầm với chú đấy thôi".

Khánh Linh âm thầm theo dõi Khải Phong để tìm cách lật tẩy. Ảnh VTV

Bà Thoa đã gọi điện cho Lợi báo việc Yến gửi nhờ con ở nhà mình để đến chỗ nhóm lừa đảo trong vụ mất tiền ngân hàng. Hành động này của Yến khiến bà rất lo nên đã báo cho con trai. Ngay lập tức, Lợi yêu cầu Phúc gọi điện cho vợ mình nhưng máy đã không còn kết nối.



Lợi lo lắng khi cả Yến và Linh cùng mất tích. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, một kế hoạch mờ ám của Phương Trang đang được âm thầm triển khai. Đàn em đã báo cáo Phương Trang việc giả danh Khánh Linh nhắn tin dụ Lam Anh trở về nhà bà Thoa ăn trưa. Mục đích của việc làm này là để dàn xếp một chiếc bẫy tinh vi.

"Phải đảm bảo việc Yến và Lam Anh đều rời khỏi chỗ bà Thoa, đừng để cho bọn họ có cơ hội trao đổi với nhau. Nhắc lại chuyện này, không được phép để cho Khải Phong biết" - Trang dặn đàn em".

Phương Trang lên kế hoạch gài bẫy Lam Anh. Ảnh VTV

Tập 31 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 23/3 trên VTV1.



