VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3

Thứ hai, 11:16 23/03/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo, nhân Kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, "Táo quân" sẽ trở lại trong tháng 3.

Theo Thời báo VTV, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026), chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua. Một trong những điểm nhấn ở "Cuộc hẹn với tháng 3" là màn tái xuất của các Táo gạo cội trong chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân".

Được biết, trong những ngày này, các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện tại Đài Truyền hình Việt Nam để mang tới cho quý khán giả phần trình diễn ấn tượng nhất.

Theo NSƯT Chí Trung: "Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo quân mà chúng tôi cũng nhớ lắm! Với lần này, từ một format cũ, chúng tôi biến tấu trở thành một phần đem lại niềm vui và đem lại hương vị của "Táo quân" hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3".

VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3". Ảnh VTV

"Năm nay, tôi sẽ lựa chọn với Quang Thắng lúc nào cũng thích một màu đỏ, nhưng với Tự Long hay anh Chí Trung sẽ có những màu khác lạ hơn một chút. Ngọc Hoàng luôn là một hình mẫu rất chuẩn mực, cho nên phải hoàn toàn tôn trọng những tạo hình đó trong suốt những năm vừa qua" - NSƯT Đức Hùng chia sẻ.

Từ Tết Nguyên đán 2026, chương trình "Táo quân" tạm dừng, thay vào đó là chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa. Thông tin "Táo quân" trở lại trong tháng 3 này trên VTV3 sẽ là tin vui đối với nhiều khán giả, những người theo dõi và luôn hồi hộp cùng "Táo quân" mỗi dịp Giao thừa trong nhiều năm qua.

Chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/3/2026 trên VTV3.

