VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo, nhân Kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, "Táo quân" sẽ trở lại trong tháng 3.
Theo Thời báo VTV, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026), chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua. Một trong những điểm nhấn ở "Cuộc hẹn với tháng 3" là màn tái xuất của các Táo gạo cội trong chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân".
Được biết, trong những ngày này, các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện tại Đài Truyền hình Việt Nam để mang tới cho quý khán giả phần trình diễn ấn tượng nhất.
Theo NSƯT Chí Trung: "Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo quân mà chúng tôi cũng nhớ lắm! Với lần này, từ một format cũ, chúng tôi biến tấu trở thành một phần đem lại niềm vui và đem lại hương vị của "Táo quân" hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3".
"Năm nay, tôi sẽ lựa chọn với Quang Thắng lúc nào cũng thích một màu đỏ, nhưng với Tự Long hay anh Chí Trung sẽ có những màu khác lạ hơn một chút. Ngọc Hoàng luôn là một hình mẫu rất chuẩn mực, cho nên phải hoàn toàn tôn trọng những tạo hình đó trong suốt những năm vừa qua" - NSƯT Đức Hùng chia sẻ.
Từ Tết Nguyên đán 2026, chương trình "Táo quân" tạm dừng, thay vào đó là chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa. Thông tin "Táo quân" trở lại trong tháng 3 này trên VTV3 sẽ là tin vui đối với nhiều khán giả, những người theo dõi và luôn hồi hộp cùng "Táo quân" mỗi dịp Giao thừa trong nhiều năm qua.
Chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/3/2026 trên VTV3.
Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loạiXem - nghe - đọc - 36 phút trước
GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.
Phương Oanh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 49 phút trước
GĐXH - Phương Oanh - nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, thần tượng đàn chị Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với phần tài năng tại Miss World Vietnam 2025.
Con gái Thượng tướng bị giăng bẫyXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tếCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
“Thần đồng opera” 14 tuổi Dương Đức Hải gây ấn tượng với giọng hát hiếm có, học vấn nổi bật và loạt giải thưởng quốc tế.
Thông tin về đại gia miền Tây si mê mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, Phó Viện trưởngGiải trí - 15 giờ trước
Đại gia miền Tây si mê nữ nghệ sĩ là Phó Viện trưởng không chỉ giàu có mà tính cách còn hiền lành.
Điều ít biết về nữ diễn viên đóng vai Thiếu tá xinh đẹp là con gái của Thượng tướng đang gây sốt trên 'Không giới hạn'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Minh Trang được chọn vào vai Thiếu tá Lam Anh - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV.
Đỗ Thị Hà nhận tin vui khi đến Hải PhòngGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà không ngại hình tượng mà lăn xả hết mình tại chương trình "Mái ấm gia đình Việt", góp phần đem hơn 100 triệu tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh quê Hải Phòng, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với sắc vóc và dự án nhân ái. Cô đang là một trong những thí sinh được yêu thích, có cơ hội giành tấm vé vào thẳng Top 6.
NSND Hồng Vân - tài tử Lê Tuấn Anh có hôn nhân đẹp ở tuổi trung niênGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình giữa NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh là một trong những câu chuyện tình yêu đặc biệt của làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi sự gắn bó bền bỉ qua nhiều biến cố mà còn bởi cách hai nghệ sĩ lựa chọn quay về bên nhau sau những ngã rẽ của cuộc đời.
Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếngGiải trí - 23 giờ trước
Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 phút trong "Tây du ký", tuy nhiên nữ diễn viên này vẫn nhận cát-xê cao nhất đoàn vì là cái tên nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó.
Thông tin về đại gia miền Tây si mê mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, Phó Viện trưởngGiải trí
Đại gia miền Tây si mê nữ nghệ sĩ là Phó Viện trưởng không chỉ giàu có mà tính cách còn hiền lành.