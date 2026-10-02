Phòng ngủ nên treo gương tròn hay vuông thì mới hợp phong thủy và tốt cho sức khỏe

Gương phòng ngủ nên chọn tròn hay vuông?

Thông tin trên VTC News, để có thể hợp với phong thủy, nhiều gia đình vẫn luôn đau đầu với vấn đề nên chọn gương tròn hay vuông đặt trong phòng ngủ. Nhiều chuyên gia phong thủy đã nhận định rằng, việc chọn gương tròn hay vuông không ảnh hưởng đến phong thủy. Mọi người có thể tự do lựa chọn loại gương mà mình thích và hợp với phong cách của bản thân.

Tuy nhiên, để yên tâm hơn bạn có thể lựa chọn những chiếc gương có dạng hai cánh. Khi không cần sử dụng đến gương, bạn có thể đóng chúng lại xem như trong phòng không có bất kỳ một chiếc gương nào hết. Đồng thời, khi dùng loại bàn trang điểm này, cho dù bạn đặt ở vị trí nào cũng không bị xung với cửa hoặc đầu giường.

Hướng Đông Nam, Bắc và Đông được xem là hướng tốt nhất trong phòng ngủ để đặt gương. Bởi theo thuyết phong thủy, nếu gương được đặt ở hướng Đông sẽ giúp cải thiện sức khỏe, còn theo hướng Đông Nam có tác dụng giúp gia chủ làm ăn phát đạt, hướng Bắc sẽ giúp bạn có đường công danh thuận lợi.

Mọi người có thể tự do lựa chọn loại gương mà mình thích và hợp với phong cách của bản thân.

Đặc biệt, bạn nên chú ý không được đặt gương theo hướng Nam vì vật dụng này sẽ tương tác với lửa, mà gương được xem như một yếu tố của nước, vì vậy nước sẽ kỵ với lửa.

Cách bố trí gương trong phòng ngủ hợp phong thủy

Theo trang thông tin tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, dù bạn chọn gương tròn hay vuông, việc bố trí gương trong phòng ngủ cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc phong thủy để đảm bảo sự hài hòa và cân bằng năng lượng:

Không đặt gương đối diện giường ngủ: Gương đối diện giường ngủ được cho là gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.

Không đặt gương đối diện cửa ra vào: Gương đối diện cửa sẽ phản chiếu năng lượng tốt ra ngoài.

Không đặt gương chiếu thẳng vào bàn làm việc: Gương chiếu vào bàn làm việc có thể gây phân tâm và mất tập trung.

Nên đặt gương ở vị trí phản chiếu ánh sáng tự nhiên: Ánh sáng tự nhiên phản chiếu qua gương sẽ giúp không gian thêm sáng sủa và thoáng đãng.

Ánh sáng tự nhiên phản chiếu qua gương sẽ giúp không gian thêm sáng sủa và thoáng đãng.

Nên chọn gương có kích thước phù hợp với không gian: Gương quá lớn sẽ tạo cảm giác nặng nề, trong khi gương quá nhỏ sẽ không phát huy hết tác dụng.

Một số lưu ý khác khi đặt gương

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi treo gương, gia chủ cần dùng cả tấm gương thay vì từng mảnh vì nó là dấu hiệu phong thủy mang lại điềm không tốt cho gia đình.

Khi treo gương bạn cần cân nhắc độ cao của gương sao cho gương có thể phản chiếu lại tốt nhất, để khi nhìn vào gương, bạn có thể thấy hình ảnh mình trong đó. Tuy nhiên, nếu gương có khung thì người dùng cần cân đối độ cao của gương cho phù hợp với không gian nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Loại hoa đẹp đến mấy cũng không nên cắm trên bàn thờ GĐXH - Truyền thống của người Việt trong cúng Rằm, mùng Một, lễ Tết, giỗ chạp… là bên cạnh mâm cơm, bát hương, chén nước, lúc nào cũng phải có một bình hoa đẹp. Nhưng không phải hoa nào cũng có thể cúng lễ.

Sự kết hợp chanh và muối có tác dụng gì trong phong thủy và sức khoẻ? GĐXH - Dùng chanh kết hợp với muối để giải hạn và đổi vận là mẹo dân gian. Dù vậy, hiệu quả của phương pháp này vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Bài viết này sẽ làm rõ thực hư tác dụng của chanh muối dưới cả góc độ tâm linh lẫn thực tiễn đời sống.